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"Pep Guardiola, 'Kurt Çığlığı Atan Çocuk'!" - Kulüp başkanı, efsanevi görev süresinin aslında sadece dört yıl sürmesi gerektiğini söylerken, Man City teknik direktörü "100 kez" istifa etmeye çalıştı
Kurt geldi diye bağıran çocuk
Al Mubarak, dünyanın en iyi teknik direktörünü yönetmenin getirdiği benzersiz psikolojik zorluklar hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Kulüp başkanı, Guardiola’nın yoğun mizacının sık sık duygusal anlara yol açtığını ve teknik direktörün, sezon sonunda görevinden ayrılmaya karar vermeden önce Etihad Stadyumu’nda artık devam edemeyeceğini hissettiği anlar yaşadığını itiraf etti.
Al Mubarak, "Kaçınılmaz olarak birçok iniş ve çıkış yaşadık ve bu inişlerde, o son 10 yıl içinde 100 kez istifa etmiş olmalı" dedi. "Hepinizin bildiği gibi, 'Kurt Çobanı' hikayesi var. Pep'in durumunda, 'istifa ediyorum' dediğinde, bu gerçekten istifa edeceği anlamına gelmez. Bunu çok ciddiye almamalısınız; onu yönetmeniz gerekir."
- Getty Images Sport
Saha kenarının ötesinde bir dostluk
Başkan ile teknik direktör arasındaki ilişki, City’nin başarısının temel taşlarından biriydi; bu başarı, altı Premier Lig şampiyonluğu ve uzun zamandır kazanılmayı bekleyen Şampiyonlar Ligi kupası da dahil olmak üzere 17 büyük kupa ile sonuçlandı. Al Mubarak, aralarındaki bağın nasıl derin bir dostluğa dönüştüğünü ve bu dostluğun, zorlu dönemlerde Guardiola’yı pes etmenin eşiğinden geri döndürmesini nasıl sağladığını anlattı.
Al Mubarak, "O, kulübün teknik direktöründen daha fazlası," dedi. "Benim için o bir dost. Bu yıllar boyunca yakın dost olduk ve o bunu kabul eder mi bilmiyorum ama ben kendimi onun psikiyatristi olarak görüyorum. Bu yıllar boyunca her zaman bununla mücadele ettim ve onu her zaman geri getirdim çünkü bunun her zaman çözüm olduğunu biliyordum."
Ne zaman gerçek olduğunu bilmek
Daha önceki yanlış alarmlara rağmen, Guardiola sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala ayrılma isteğini dile getirdiğinde, City başkanı bu sefer durumun farklı olduğunu biliyordu. 55 yaşındaki teknik direktör daha önce 2018, 2020, 2022 ve 2024 yıllarında birçok kez sözleşmesini uzatmıştı, ancak onu ayakta tutan o tutku sonunda bir mola gerektiriyordu.
Son kararını açıklayan başkan, şunları ekledi: "Ama bu seferki durumda, bence o da biliyordu - ve ben de onun bildiğini biliyordum - ve bu yüzden bu onun için doğru ve doğal bir şeydi. Asla dört yıldan fazla kalacağını, sonra da beş yıldan fazla kalacağını düşünmemişti. Yani zihninde, dördüncü ve beşinci yıllarda bile her zaman şuydu: 'Tamam, ne kadar zaman kaldı? Daha ne kadar zaman?' Ve her zaman doğru şekilde yapılması gerekiyordu. Her zaman bunun gerçek olacağı bir an gelecekti."
- AFP
Halefinin aranması
City, artık tarihin en büyük lideri olmadan bir geleceğe bakıyor; eski yardımcı antrenör Enzo Maresca şu anda teknik direktörlük koltuğuna oturması en olası isim olarak görülüyor. Bu geçiş, İngiliz devleri için sarsıcı bir değişim olsa da, Al Mubarak yönetim kurulunun kararını kesinleştirirken City taraftarlarına sakin olmaları çağrısında bulundu.
Yeni teknik direktörün atanmasıyla ilgili olarak başkan şunları söyledi: "Bize biraz sabır gösterin. Çok yakında bunu açıklayacağız ve mümkün olan en iyi teknik direktörü seçip getirdik diye içiniz rahat olacak."