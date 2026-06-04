Başkan ile teknik direktör arasındaki ilişki, City’nin başarısının temel taşlarından biriydi; bu başarı, altı Premier Lig şampiyonluğu ve uzun zamandır kazanılmayı bekleyen Şampiyonlar Ligi kupası da dahil olmak üzere 17 büyük kupa ile sonuçlandı. Al Mubarak, aralarındaki bağın nasıl derin bir dostluğa dönüştüğünü ve bu dostluğun, zorlu dönemlerde Guardiola’yı pes etmenin eşiğinden geri döndürmesini nasıl sağladığını anlattı.

Al Mubarak, "O, kulübün teknik direktöründen daha fazlası," dedi. "Benim için o bir dost. Bu yıllar boyunca yakın dost olduk ve o bunu kabul eder mi bilmiyorum ama ben kendimi onun psikiyatristi olarak görüyorum. Bu yıllar boyunca her zaman bununla mücadele ettim ve onu her zaman geri getirdim çünkü bunun her zaman çözüm olduğunu biliyordum."