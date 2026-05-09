Pep Guardiola, Jeremy Doku'nun gelişiminde payı olduğunu belirtirken, Manchester City teknik direktörü kanat oyuncusunun sadece gol ve asistlerden ibaret olmadığını söyledi
Guardiola, Doku’nun giderek artan etkisini vurguluyor
Doku, bu sezon City’nin en göze çarpan oyuncularından biri olarak öne çıktı; kanatlarda hız ve doğrudan oyun sunarken, tüm turnuvalarda 42 maçta 7 gol ve 14 asist kaydetti. Belçikalı kanat oyuncusu, rakip bekleri defalarca zorladı ve hücumda tehlikeli bir çıkış noktası oluşturdu. 23 yaşındaki oyuncunun Premier Lig hayatına bu kadar hızlı uyum sağlamasının sırrı sorulduğunda Guardiola esprili bir yanıt verdi.
Guardiola, Doku’nun formunu kendine mal etmekle ilgili şaka yapıyor
City teknik direktörü, işler yolunda gittiğinde bir oyuncunun başarısının her zaman teknik direktöre bağlı olduğunu şakayla karışık bir şekilde belirtti. Ancak bu esprili yorumun ötesinde Guardiola, Doku’nun katkılarının sadece hücum istatistikleriyle sınırlı olmadığını vurguladı. Kanat oyuncusunun savunmadaki çabası ve takıma destek olma isteği de City teknik direktörünü etkilemişti.
"Her zaman teknik direktör. Oyuncular iyi oynadığında bu teknik direktörün sayesinde olur. Kötü oynadıklarında ise suçlu kendileridir," dedi Guardiola gazetecilere. "Çok mutluyum. Bu adımı atıp bire birde etki yaratmasından çok memnunum. Ama sadece goller ve asistler değil, savunmada da sürekli baskı yapıyordu. Jeremy bu sezon muhteşemdi.”
"Umarım Arsenal'e baskı uygulayabiliriz"
City teknik direktörü, bu sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen takımın Brentford’un oluşturduğu zorluğun üzerinde de durdu.
"Çok iyiler," diye ekledi. "Thomas Frank'in yerini doldurmak kolay değil, inanılmaz bir sezon geçiriyorlar. Ne yaptıkları belli ve onlara karşı mücadele etmek zor ama aynı zamanda üç maç kaldı ve biz de bunun için mücadele edeceğiz."
Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Guardiola, "Arsenal maçından bu yana uzun zaman geçti. Evimizde oynamayı seviyorum, umarım Arsenal'e baskı uygulayabiliriz. Maçlarımızı kazanıp yapmamız gerekeni yapmalıyız" dedi.
City için kritik son dönem devam ediyor
City şimdi dikkatini Brentford ile oynayacağı zorlu maça çeviriyor. Şampiyonluk yarışında geriye sadece dört maç kaldığından, her sonuç hayati önem taşıyor. City, ligin zirvesinde 5 puan farkla lider konumda bulunan Arsenal’e rakip olabilmek için yüksek performansını sürdürmek zorunda.