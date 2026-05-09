City teknik direktörü, işler yolunda gittiğinde bir oyuncunun başarısının her zaman teknik direktöre bağlı olduğunu şakayla karışık bir şekilde belirtti. Ancak bu esprili yorumun ötesinde Guardiola, Doku’nun katkılarının sadece hücum istatistikleriyle sınırlı olmadığını vurguladı. Kanat oyuncusunun savunmadaki çabası ve takıma destek olma isteği de City teknik direktörünü etkilemişti.

"Her zaman teknik direktör. Oyuncular iyi oynadığında bu teknik direktörün sayesinde olur. Kötü oynadıklarında ise suçlu kendileridir," dedi Guardiola gazetecilere. "Çok mutluyum. Bu adımı atıp bire birde etki yaratmasından çok memnunum. Ama sadece goller ve asistler değil, savunmada da sürekli baskı yapıyordu. Jeremy bu sezon muhteşemdi.”