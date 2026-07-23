İtalya’nın geleceği için belirleyici günler. Pep Guardiola düşünmek için kendine zaman ayırdı ve Salı günü yapılacak Federasyon Kurulu toplantısı öncesinde, geçen hafta sonu projesini anlatmak üzere Barselona’ya giden Maldini ve Leonardo’nun teklifine kesin cevabını verecek. Bu proje, mavi-beyaz renkli futbol sisteminde tam bir devrim öngörüyor. Kabul etsin ya da etmesin, 10 yıllık zafer dolu bir dönemin ardından Manchester City’den ayrılan Katalan teknik direktör, ilk tercih. Eğer evet derse, bunu kesinlikle maddi nedenlerle yapmayacaktır: Onu 2030’a kadar sözleşmeye bağlamak için Federasyon, bütçeyi aşarak bir istisna yapmaya hazır ve sezon başına net 5 milyon avroluk bir teklif sunuyor. Bu rakam, Pirlo ve Mancini’ye teklif edilenden iki katından fazla; bu isimler şüphesiz daha sürdürülebilir çözümler. Ancak şu anda ikinci tercihler konumundalar; etkileyici bir hamle hayal eden Malagò için de durum aynı.
Çeviri:
Pep Guardiola, İtalya’nın yeni teknik direktörü mü olacak? Bir son tarih ortaya çıktı. Mancini ise Malagò’dan açıklama istiyor
MANCINI AÇIKLAMA İSTİYOR
Malagò, Guardiola’nın milli takımın başına geçmesini istiyor; arkadaşı Roberto Mancini ise bu durumdan rahatsız oldu. Repubblica’nın yazdığına göre, ikili 60 yaş üstü Coppa Canottieri finali sırasında birbirlerinden neredeyse kaçtılar. “İtalya milli takımının teknik direktörlüğü için benimle iletişime geçilmedi,” dedi eski İtalya milli takım teknik direktörü. Maçın ardından soyunma odasında Giovanni’den açıklama istemeyi ihmal etmedi. Bugün saat 13.00 ile 14.00 arasında, Serie A Ligi genel kurulunda Malagò, Maldini ve Leonardo’nun konuşmaları planlanıyor; bu konuşmalarda FIGC’nin yeni yapısı açıklanacak. Ancak yeni teknik direktörün seçimi kesinlikle bugün açıklanmayacak.
MALDINI, CONTE’Yİ İSTEMİYOR
Repubblica’ya göre, Serie A Takımları Meclisi, kendisine çağrılmadığını belirten Antonio Conte’nin adını yeniden gündeme getirmeye çalışacak. Ancak bu, sponsorların müdahalesini gerektirecek pahalı bir fikir ve bu durum Maldini’yi memnun etmeyecektir. Eski Milan yöneticisi kendi projesini sundu ve Conte’nin adı bu projede yer almıyor. Guardiola ilk seçenek, Pirlo ise ana alternatif; Mancini ise arka planda yer alıyor. 28 Temmuz Salı gününe kadar yeni milli takım teknik direktörü konusunda bir karar verilecek. 25 Eylül’de oynanacak İtalya-Belçika maçı, yeni dönemin Uluslar Ligi’ndeki ilk karşılaşması olacak ve bu maça iki aydan az bir süre kaldı.
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