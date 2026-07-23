Pep Guardiola, İtalya’nın yeni teknik direktörü mü olacak? Bir son tarih ortaya çıktı. Mancini ise Malagò’dan açıklama istiyor

İtalya’nın geleceği için belirleyici günler. Pep Guardiola düşünmek için kendine zaman ayırdı ve Salı günü yapılacak Federasyon Kurulu toplantısı öncesinde, geçen hafta sonu projesini anlatmak üzere Barselona’ya giden Maldini ve Leonardo’nun teklifine kesin cevabını verecek. Bu proje, mavi-beyaz renkli futbol sisteminde tam bir devrim öngörüyor. Kabul etsin ya da etmesin, 10 yıllık zafer dolu bir dönemin ardından Manchester City’den ayrılan Katalan teknik direktör, ilk tercih. Eğer evet derse, bunu kesinlikle maddi nedenlerle yapmayacaktır: Onu 2030’a kadar sözleşmeye bağlamak için Federasyon, bütçeyi aşarak bir istisna yapmaya hazır ve sezon başına net 5 milyon avroluk bir teklif sunuyor. Bu rakam, Pirlo ve Mancini’ye teklif edilenden iki katından fazla; bu isimler şüphesiz daha sürdürülebilir çözümler. Ancak şu anda ikinci tercihler konumundalar; etkileyici bir hamle hayal eden Malagò için de durum aynı.