Manchester'ın mavi tarafı duygusal bir vedaya hazırlanırken, Oasis grubunun yıldızı Gallagher, ayrılacak olan teknik direktörün sonunda İngiltere milli takımının başına geçebileceğini öne sürdü. Guardiola'nın on yıllık hakimiyetin ardından bu yaz Man City'den ayrılacağının resmi olarak açıklanmasının ardından, pek çok kişi Etihad'da 20 büyük kupa kazanan bu ismin geleceğinin nasıl olacağını merak ediyor.

İspanyol teknik adamın yakın arkadaşı olan Gallagher, talkSPORT'a şunları söyledi: "Onu biraz tanıyorsam, Dünya Kupası'ndan sonra bir takımın başına geçmesini beklerim, bence bu onu motive eder. Bu, kazanamadığı tek şey; futbolda her şeyi başardı, oyunu değiştirdi, insanların futbola bakış açısını değiştirdi. Onu Dünya Kupası'nı kaldırırken görebiliyorum, İngiltere milli takımının teknik direktörü olarak görebiliyorum. Hollanda milli takımının teknik direktörü olarak da görebiliyorum, 'Büyük Altı'dan birinin teknik direktörlüğünü yaparken de görebiliyorum - futboldan ayrılması mümkün değil."







