Getty Images
Çeviri:
Pep Guardiola, İngiltere milli takımının başına mı geçecek?! Oasis efsanesi Noel Gallagher, Dünya Kupası kupasını kazanma hayalini gerçekleştirmek için ayrılan Manchester City teknik direktörünün Three Lions'ın başına geçmesini destekliyor
Pep için Three Lions'ta bir gelecek mi?
Manchester'ın mavi tarafı duygusal bir vedaya hazırlanırken, Oasis grubunun yıldızı Gallagher, ayrılacak olan teknik direktörün sonunda İngiltere milli takımının başına geçebileceğini öne sürdü. Guardiola'nın on yıllık hakimiyetin ardından bu yaz Man City'den ayrılacağının resmi olarak açıklanmasının ardından, pek çok kişi Etihad'da 20 büyük kupa kazanan bu ismin geleceğinin nasıl olacağını merak ediyor.
İspanyol teknik adamın yakın arkadaşı olan Gallagher, talkSPORT'a şunları söyledi: "Onu biraz tanıyorsam, Dünya Kupası'ndan sonra bir takımın başına geçmesini beklerim, bence bu onu motive eder. Bu, kazanamadığı tek şey; futbolda her şeyi başardı, oyunu değiştirdi, insanların futbola bakış açısını değiştirdi. Onu Dünya Kupası'nı kaldırırken görebiliyorum, İngiltere milli takımının teknik direktörü olarak görebiliyorum. Hollanda milli takımının teknik direktörü olarak da görebiliyorum, 'Büyük Altı'dan birinin teknik direktörlüğünü yaparken de görebiliyorum - futboldan ayrılması mümkün değil."
- AFP
Etihad'ın dehası sonrası hayat
City'deki geçiş süreci şimdiden başladı; Enzo Maresca'nın eski akıl hocasının ardında bıraktığı büyük boşluğu dolduracağı tahmin ediliyor. Guardiola, City Football Group bünyesinde Küresel Elçi görevine geçecek olsa da, Gallagher, Cityzens için kupa kazanmanın garantili olduğu dönemin sona ermek üzere olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
"Onun yerini doldurmayı unutun, artık bitti," diye itiraf etti Gallagher. "Pep ile her sezon kupa kazanma ihtimalinin neredeyse yüzde yüz olduğu o dönem artık bitti, bunu unutun. Şimdi sıfırdan başlamalıyız ve artık Khaldoon [Al Mubarak] kulübün en önemli adamı oldu ve yeniden başlamalıyız. Guardiola gibi birini bir daha asla göremeyeceğiz. Ve bu sadece Man City taraftarları için üzücü bir gün değil, Premier League için de üzücü bir gün çünkü o gişe rekorları kıran biriydi, bir süperstardı."
Thomas Tuchel üzerindeki baskı
Gallagher’ın İngiltere milli takımının teknik direktörlüğüyle ilgili yorumları, milli takım kadrosunda ciddi gerginliklerin yaşandığı bir dönemde geldi. Şu anki teknik direktör Thomas Tuchel, Kuzey Amerika’daki turnuva daha başlamadan şimdiden yoğun bir eleştiriye maruz kalıyor. Eski Watford forveti Troy Deeney, Dünya Kupası’nı kazanamamanın Alman teknik direktör için kovulma sebebi olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Phil Foden ve Cole Palmer gibi yıldızların kadroya alınmaması gibi tartışmalı kadro seçimleri, Tuchel'in uzun vadeli geleceği hakkında spekülasyonlara yol açtı. Eğer Three Lions dünya sahnesinde başarısız olursa, FA kendini bir halef ararken bulabilir. O noktada, modern tarihin en başarılı teknik direktörü boşta olacak ve yeni bir meydan okuma arayışında olacak.
- AFP
İngiliz futbolunu değiştiren bir miras
Gelecekteki adımları ne olursa olsun, Guardiola’nın İngiliz futbolu üzerindeki etkisi benzersiz olmaya devam ediyor. Katalan teknik direktör, Manchester’daki günlerini düşünürken, kentin çalışkan ruhuyla kurduğu bağı vurguladı. “Bu şehir emekle inşa edildi. Sıkı çalışmayla,” dedi. “Bunu tuğlaların renginde görebilirsiniz. Sabah erkenden işe gelen, akşam geç saatlere kadar kalan insanlarda. Fabrikalarda. Pankhurst'larda. Sendikalarda. Müzikte. Basitçe Sanayi Devrimi'nde ve bunun dünyayı nasıl değiştirdiğinde. Sanırım bunu anlamaya başladım ve takımlarım da öyle."
Gallagher, Guardiola uluslararası yönetim kademesine geçse bile, gelecekte City için bir yol gösterici olmaya devam edeceğini umuyor. "Manchester City Futbol Grubu bünyesinde kalacağına dair söylentiler var, bu harika olur," diye ekledi. "Onun bilgisini kaybetmemiz çok kötü olurdu, umarım o bizim Johan Cruyff'umuz olur. Cruyff onu keşfetti ve umarım Pep, yetkililerin onun bilgisine ihtiyaç duyduklarında orada olur."