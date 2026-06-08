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"Pep Guardiola ile çalışmak ya seni zirveye çıkarır ya da mahveder" - Zorlu teknik direktörden dersler alan Rayan Cherki'nin Man City için yeni bir Kevin De Bruyne olacağına dair beklentiler var
Pep Guardiola'nın Cherki üzerindeki etkisi
Cherki, uzun süredir Avrupa futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden biri olarak gösteriliyordu; ancak Premier Lig’e geçişi, oyununu taktiksel disiplin açısından yepyeni bir düzeye taşıdı. Fransa U-23 milli takımında Thierry Henry’nin yardımcısı olarak Cherki ile birlikte çalışan eski City bekçisi Clichy, 22 yaşındaki oyuncunun yıllarca her gençlik kategorisinde parlayan yıldız olmasının ardından, üst düzey futbolun zorlu taleplerine uyum sağlamak zorunda kaldığını belirtiyor.
Clichy, Cherki'nin Lyon'daki serüveninin, muazzam hücum performansı nedeniyle zaman zaman savunma görevlerini ihmal etmesine izin verdiğini açıklıyor. Ancak Man City'ye geçiş, oyunun tüm aşamalarını idare edebilmek için zihinsel bir sıfırlama gerektirdi. "Pep ile çalışmak ya sizi yüceltir ya da mahveder. Aslında seçim basit: çünkü onu dinler ve istediği şeyi yaparsanız, Rayan'ın sahip olduğu kaliteyle harika bir oyuncu olma şansınız yüksek. Öte yandan, Pep'in ne istediğini anlamazsan ve onun yolunda gitmek istemezsen, bu ilişkiyi bozabilirsin," dedi Clichy, genç oyuncunun gelişimini tartışırken BBC köşesinde.
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De Bruyne'nin zirvelerinin peşinde
Clichy, Cherki'nin topu elinde tutmadığı anlarda da çalışma temposunu geliştirmeye devam ederse, yaratıcılığının sınırlarının olmayacağına inanıyor. Bir teknik direktörün bir oyuncuya defansif açıdan güven duyması halinde, o oyuncuya maçları domine etmek için gereken yaratıcı özgürlüğü daha istekli bir şekilde tanıyacağını vurguluyor.
"Rayan, kalitesi açısından her zaman olağanüstü bir yetenekti, ancak futbolun sadece topa sahip olmaktan ibaret olmadığını anlamak gerekir; topu kaybetmişken de oyununu geliştirmelisin," diye ekledi Clichy. "Her zaman, bunu başarabilir ve oyununa ekleyebilirse, antrenörlerinin güvenini kazanacağını düşünmüşümdür. O zaman, gol istatistikleri açısından Kevin de Bruyne'ye yaklaşan bir oyuncudan bahsediyor olabilirdik."
Cherki'yi çok sayıda asist yapan bir oyuncu olarak gören bu görüş, Cherki'nin Etihad Stadyumu'ndaki muhteşem ilk sezonunda 10 gol atıp 15 asist yaptığı performansıyla da örtüşüyor.
Fransız kampından gelen büyük övgü
Paris Saint-Germain'in yıldızı Warren Zaire-Emery, geçtiğimiz günlerde Cherki'nin yeteneğini "dahi" olarak nitelendirerek, antrenmanlar sırasında takımın sık sık hayranlık duyduğunu itiraf etti.
City'li oyuncuyla birlikte oynama deneyimini anlatan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bence sadece beni etkilemiyor, birçok kişiyi etkiliyor. Bazen öyle hareketler yapıyor ki, kendisi bile ne yaptığını bilmiyor. Bu tam bir deha! Rayan gibi bir oyuncunuz varsa, ona topu vermelisiniz, her zaman belirleyici bir oyuncu olduğu için inanılmaz bir oyuncu." Bu içsel takdir, Les Bleus'un Dünya Kupası'na doğru ilerlerken Cherki'nin daha önemli bir rol üstlenmeye hazır olduğunu gösteriyor.
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Fransa'nın yeni yıldızının önü açık
Guardiola, Manchester City'den ayrılmaya hazırlanırken, çok kısa bir sürede önemli ölçüde olgunlaşmış bir oyuncuyu geride bırakıyor. Cherki henüz 22 yaşında ve gelişim aşamasında olsa da, Pep yönetimindeki tek sezonunda atılan temeller, kariyerinin geri kalanı için yüksek bir potansiyel belirlemiştir.
Clichy sözlerini şöyle tamamladı: "Pep'in altında sadece bir sezon geçirdi, ancak gelişmeye devam ederse ve City'de gördüğümüz türden performanslar sergilemeye devam ederse, onun için ve yapabilecekleri için hiçbir sınır yok." Önemli bir turnuva ufukta görünürken, Cherki kendini gerçek anlamda bir dünya yıldızı olarak ilan eden bir sonraki Fransız oyuncu olabilir.