Cherki, uzun süredir Avrupa futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden biri olarak gösteriliyordu; ancak Premier Lig’e geçişi, oyununu taktiksel disiplin açısından yepyeni bir düzeye taşıdı. Fransa U-23 milli takımında Thierry Henry’nin yardımcısı olarak Cherki ile birlikte çalışan eski City bekçisi Clichy, 22 yaşındaki oyuncunun yıllarca her gençlik kategorisinde parlayan yıldız olmasının ardından, üst düzey futbolun zorlu taleplerine uyum sağlamak zorunda kaldığını belirtiyor.

Clichy, Cherki'nin Lyon'daki serüveninin, muazzam hücum performansı nedeniyle zaman zaman savunma görevlerini ihmal etmesine izin verdiğini açıklıyor. Ancak Man City'ye geçiş, oyunun tüm aşamalarını idare edebilmek için zihinsel bir sıfırlama gerektirdi. "Pep ile çalışmak ya sizi yüceltir ya da mahveder. Aslında seçim basit: çünkü onu dinler ve istediği şeyi yaparsanız, Rayan'ın sahip olduğu kaliteyle harika bir oyuncu olma şansınız yüksek. Öte yandan, Pep'in ne istediğini anlamazsan ve onun yolunda gitmek istemezsen, bu ilişkiyi bozabilirsin," dedi Clichy, genç oyuncunun gelişimini tartışırken BBC köşesinde.