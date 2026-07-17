İngiltere, son altmış yıl boyunca büyük turnuvalarda düzenli olarak büyük hayal kırıklıkları yaşayarak, “görkemli başarısızlık” konusunda oldukça tecrübeli bir takım haline geldi. Diego Maradona’dan Cristiano Ronaldo’ya, penaltı atışlarından kırmızı kartlara ve arka arkaya yaşanan Avrupa Şampiyonası final yenilgilerine kadar, Üç Aslanlar zafere ulaşmayı bir türlü başaramadı.

Tarihin tekrarlanmasını önlemek için bir kez daha kıl payı kaçırılan bu fırsatlardan alınması gereken en önemli dersin ne olduğu sorulduğunda, futbolculuk kariyerinde 26 kez milli forma giyen eski Everton ve Manchester City yıldızı Lescott şöyle ekledi: “Ana ders mi? Yine, artık her şey bittiği için söylemesi kolay, ama ‘yaptığınız şeyi yapmaya devam edin, işe yarıyor’ demek de mümkün.

“Biz gol atana kadar Jordan Pickford’un kaç kurtarış yaptığı bilmiyorum, ama gol attıktan sonra birkaç tane daha – çok daha fazlasını – yapmak zorunda kaldı ve toplar direkten döndü; bence bu, her maçın gidişatıdır.

“Bir takım olarak kaybedecek hiçbir şeyiniz olmadığında – Arjantin’in de kaybedecek hiçbir şeyi yoktu – en heyecan verici oyuncu değişikliklerini yapabilir ve hücum ağırlıklı oynayabilirler; çünkü 2-0 kaybetseler de sonuç aynı, yine elenirler. Dolayısıyla maç o ana kadar bizim lehimize gidiyordu, sonra birdenbire onların kaybedecek hiçbir şeyi kalmadı ve biz de geri çekilmek zorunda kaldık.

“Bence ilk golü attıktan sonra bile birkaç dakika boyunca üstünlük bizdeydi; bir süre onları baskı altında tuttuk ve kendi ceza sahasına hapsettik. Futbolda böyle şeylerin olabileceğini kabul etmiyor muyuz? Ama ne yazık ki bizim için bu durum çok uzun sürdü ve onları uzak tutamadık.”