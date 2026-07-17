Getty/GOAL
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Pep Guardiola henüz sıkılmadı! Dünya Kupası yarı finalindeki yenilginin ardından Three Lions teknik direktörünün taktiksel sorunları gündeme gelirken, İngiltere’ye Thomas Tuchel’i aceleyle kovma çağrısı yapmaması konusunda uyarıda bulunuldu
Yarı final yenilgisinin ardından Tuchel’in taktiği sorgulanıyor
Eski Chelsea, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih teknik direktörü Tuchel’in, Lionel Messi ve arkadaşlarına karşı tamamen yanlış bir yaklaşım sergilediği düşünülüyor. Atlanta’da oynanan tarihi karşılaşmada Anthony Gordon skoru açsa da, İngiltere bundan sonra kabuğuna çekildi.
Hırslı hücum değişiklikleri yerine defansif değişiklikler yapıldı ve Messi'nin iki asistle yaptığı etkili katkılarla Three Lions kolayca etkisiz hale getirildi; böylece İngiltere'nin büyük uluslararası başarılar kazanma bekleyişi 60 yıla uzadı.
Tuchel, öne geçtikten sonra rakibin boğazına sarılmak yerine elindekini korumayı tercih etti. Bu da baskıya kapı açtı ve kaçınılmaz olarak Arjantin’in tüm zamanların en iyisi (GOAT) oyuncusunun en zorlu savunmaları bile aşmasına yol açtı. Eleştiriler İngiltere milli takım teknik direktörüne yöneldi; bazıları, 2028’de ev sahipliği yapılacak Avrupa Şampiyonası’nı da kapsayan sözleşmesinin feshedilmesi gerektiğini öne sürüyor.
Newcastle’a uzun zamandır beklenen kupayı kazandıran Eddie Howe’un adı potansiyel halef olarak geçiyor; ancak Etihad Stadyumu’ndaki 10 yıllık parlak dönemini sonlandıran Guardiola’nın da adaylar arasında olduğu gerçeğini göz ardı etmek mümkün değil.
- GOAL
Guardiola, Manchester City’den ayrılmasının ardından işsiz kaldı
Sektörün en çok ödül alan teknik direktörlerinden birinin henüz yerinden kıpırdamaya başladığını soran şakacı bir soruya yanıt veren eski Three Lions savunma oyuncusu Lescott — UniBet Online Casino ile işbirliği kapsamında GOAL’a şunları söyledi: “Pep’in sıkıldığını sanmıyorum ve insanların size ne kadar çabuk sırt çevirebileceğini düşünürsek, onun bu görevi isteyeceğini sanmıyorum!
“Thomas Tuchel’e gelince, elendiğimiz için hayal kırıklığına uğramamız gerektiğini düşünüyorum, ancak hemen belirli birini suçlamamalıyız. Dünya Kupası’nı kazanmanın ilahi bir hakkı olduğunu sanmıyorum, özellikle de yarı finalde dünya şampiyonu ve tartışmasız futbol tarihinin en iyi oyuncusu ile karşı karşıya geldiğinizde.
“Oraya ulaşmış olmamızla ilgili olarak, bence beklentilerin ötesinde bir başarı elde etmedik; oraya ulaşmamız bekleniyordu, ilk dört seribaşı arasındaydık, diğer takımlar da öyleydi ve artık her şey o geceki maçın sonucuna bağlıydı. Ne yazık ki bizim için işler istediğimiz gibi gitmedi.”
Bir başka kıl payı kurtulma olayından ders çıkarılmalıdır
İngiltere, son altmış yıl boyunca büyük turnuvalarda düzenli olarak büyük hayal kırıklıkları yaşayarak, “görkemli başarısızlık” konusunda oldukça tecrübeli bir takım haline geldi. Diego Maradona’dan Cristiano Ronaldo’ya, penaltı atışlarından kırmızı kartlara ve arka arkaya yaşanan Avrupa Şampiyonası final yenilgilerine kadar, Üç Aslanlar zafere ulaşmayı bir türlü başaramadı.
Tarihin tekrarlanmasını önlemek için bir kez daha kıl payı kaçırılan bu fırsatlardan alınması gereken en önemli dersin ne olduğu sorulduğunda, futbolculuk kariyerinde 26 kez milli forma giyen eski Everton ve Manchester City yıldızı Lescott şöyle ekledi: “Ana ders mi? Yine, artık her şey bittiği için söylemesi kolay, ama ‘yaptığınız şeyi yapmaya devam edin, işe yarıyor’ demek de mümkün.
“Biz gol atana kadar Jordan Pickford’un kaç kurtarış yaptığı bilmiyorum, ama gol attıktan sonra birkaç tane daha – çok daha fazlasını – yapmak zorunda kaldı ve toplar direkten döndü; bence bu, her maçın gidişatıdır.
“Bir takım olarak kaybedecek hiçbir şeyiniz olmadığında – Arjantin’in de kaybedecek hiçbir şeyi yoktu – en heyecan verici oyuncu değişikliklerini yapabilir ve hücum ağırlıklı oynayabilirler; çünkü 2-0 kaybetseler de sonuç aynı, yine elenirler. Dolayısıyla maç o ana kadar bizim lehimize gidiyordu, sonra birdenbire onların kaybedecek hiçbir şeyi kalmadı ve biz de geri çekilmek zorunda kaldık.
“Bence ilk golü attıktan sonra bile birkaç dakika boyunca üstünlük bizdeydi; bir süre onları baskı altında tuttuk ve kendi ceza sahasına hapsettik. Futbolda böyle şeylerin olabileceğini kabul etmiyor muyuz? Ama ne yazık ki bizim için bu durum çok uzun sürdü ve onları uzak tutamadık.”
- Getty/GOAL
İngiltere maç takvimi: Dünya Kupası play-off'ları ve Uluslar Ligi
İngiltere, Kuzey Amerika’da geçirdiği fiziksel ve duygusal açıdan yıpratıcı bir dönemin ardından bir şeyler kazanmaya çalışırken, Cumartesi günü Fransa ile üçüncülük maçı oynayacak.
Rekabetçi maçlar sonbaharda yeniden başlayacak ve Eylül ayında bir başka UEFA Uluslar Ligi kampanyası başlayacak. Bu turnuvadaki ilk maçlarında, Dünya Kupası şampiyonu İspanya ile karşı karşıya gelmeleri de mümkün. O noktada Tuchel'in hâlâ yedek kulübesinden takımı yönetip yönetmeyeceği henüz belli değil.
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