Pep Guardiola, Gianluigi Donnarumma'nın Arsenal'e karşı oynanacak Carabao Kupası finalinde Manchester City'nin ilk onbirinde yer almayacağını doğruladı
Trafford, Wembley'de ilk 11'de yer aldı
Trafford, Pazar günü Carabao Kupası finalinde Arsenal ile karşılaşacak olan Manchester City'de kaleyi koruyacak. Burnley'den döndükten sonra İtalyan milli takım kalecisi Donnarumma'nın yedeği konumuna düşmesine rağmen, 23 yaşındaki kaleciye Wembley'e yapılacak yolculuk için şans tanındı. Bu karar, İngiliz kalecinin geleceğine dair spekülasyonların giderek artması üzerine alındı. Guardiola, Trafford'un yazın ardından kulüpte kalıp kalmayacağı konusunda belirsizliğini korudu ve kalecinin dikkatini tamamen önündeki göreve vermesi gerektiğini ima etti.
Guardiola, kalecilerin yaşadığı hayal kırıklığına değindi
Trafford kısa süre önce, bu sezon Donnarumma'nın gerisinde kalacağını beklemediğini itiraf etti. Bu açıklamalarla ilgili olarak sorulan sorulara yanıt veren Guardiola, oyuncunun olası memnuniyetsizliğini kabul etmekle birlikte, kadro politikasından ödün vermedi.
"Oyuncular mutlu olabilir, mutsuz olabilir. Durum neyse odur," dedi Guardiola. "Burada ellerinden gelenin en iyisini yapmak zorundalar ve sezon sonunda ne olacağını göreceğiz. Önemli olan, hazır olmalarıdır."
Premier Lig şampiyonluk yarışına etkisi ne olacak?
Bu maç, Premier Lig şampiyonluk yarışında takımın moralini etkileyebilir, ancak Guardiola, Pazar günkü galibiyetin City’nin şampiyonluk yarışına yeniden dahil olmasına yardımcı olup olmayacağından emin olmadığını söyledi. City teknik direktörü, “Bilmiyorum,” dedi. “Daha önce de söylediğim gibi, elbette kazanmak, sırf kazanmak olduğu için yardımcı olur. Pazar günü kazanabiliriz ama ligde kötü performans gösterebiliriz. Birçok turnuvada ve kısa dinlenme süresine sahip birçok maçta, unutma ve ileriye bakma yeteneğine sahip olmanız gerektiğini öğrendim."
Kulübün kupa kazanma mücadelesi
Wembley'deki finalin ardından City, milli maç arası sonrasında FA Cup çeyrek finalinde Liverpool ile karşılaşmaya hazırlanacak. Bunun ardından Guardiola'nın öğrencileri, 30 maçta 61 puan toplayarak lider Arsenal'in 9 puan gerisinde ikinci sırada yer aldıkları Premier Lig'e odaklanacak. Cityzens, kısa süre önce Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elendikten sonra, hala kovalayabilecekleri tek şampiyonluk olan bu unvanı elde etmeye çalışacak.
