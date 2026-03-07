Pep Guardiola, formda olmayan Phil Foden'ın "geri döneceğini" vurgularken, Man City teknik direktörü orta saha oyuncusunun neden tekrar zorlandığını açıkladı

Manchester City'nin St. James' Park'ta Newcastle United ile oynayacağı FA Cup beşinci tur maçı öncesinde basına konuşan Guardiola, Foden'ın şu anki durumunu ayrıntılı bir şekilde değerlendirdi. Katalan teknik adam, Foden'ın en iyi haline dönmesinin bir gecede gerçekleşecek bir şey değil, kademeli bir süreç olacağını vurguladı. Akademi mezunu oyuncuyu, dış baskıyı engellemeye ve bu zorlu dönemi atlatmasına yardımcı olmak için oyunun keyfine odaklanmaya çağırdı.

Guardiola basın toplantısında, "Forest maçında gerçekten iyi oynadığını düşündüm. Ancak yine de onun son üçte birde inanılmaz derecede belirleyici olmasına alışkınız ve bu, son üçte birde fazla bir şey kaybetmediğinizde, özgür olduğunuzda olur" dedi.