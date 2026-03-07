Getty Images Sport
Çeviri:
Pep Guardiola, formda olmayan Phil Foden'ın "geri döneceğini" vurgularken, Man City teknik direktörü orta saha oyuncusunun neden tekrar zorlandığını açıkladı
Yerler için rekabet kızışıyor
25 yaşındaki oyuncu bir zamanlar takımın ilk tercihiydi, ancak Aralık ayından bu yana performansındaki düşüş nedeniyle sık sık yedek kulübesine gönderildi. Bournemouth'tan Antoine Semenyo'nun gelişi forvet hattına yeni bir dinamizm kattı, Rayan Cherki ve Tijjani Reijnders gibi yaz transferleri de merkezde rol almak için rekabet etti. Bu geçiş, City'nin şampiyonluk yarışında Arsenal'e ayak uydurmaya çalışırken Foden'ın forma şansı için mücadele etmesine neden oldu.
Guardiola zihinsel özgürlüğü savunuyor
Manchester City'nin St. James' Park'ta Newcastle United ile oynayacağı FA Cup beşinci tur maçı öncesinde basına konuşan Guardiola, Foden'ın şu anki durumunu ayrıntılı bir şekilde değerlendirdi. Katalan teknik adam, Foden'ın en iyi haline dönmesinin bir gecede gerçekleşecek bir şey değil, kademeli bir süreç olacağını vurguladı. Akademi mezunu oyuncuyu, dış baskıyı engellemeye ve bu zorlu dönemi atlatmasına yardımcı olmak için oyunun keyfine odaklanmaya çağırdı.Guardiola basın toplantısında, "Forest maçında gerçekten iyi oynadığını düşündüm. Ancak yine de onun son üçte birde inanılmaz derecede belirleyici olmasına alışkınız ve bu, son üçte birde fazla bir şey kaybetmediğinizde, özgür olduğunuzda olur" dedi.
Kurtuluşa giden taktiksel yol
City patronu, Foden gibi yüksek kaliteli yeteneklerin yapılandırılmış bir sistem içinde çalışması gerektiğini, ancak kalıpları kırma özgürlüğüne de sahip olması gerektiğini vurguladı. Guardiola, tek bir parlak anın, kuraklığı sona erdiren ve oyuncunun Erling Haaland'ın arkasındaki takımın başlıca yaratıcı motoru statüsünü geri kazandıran katalizör olabileceğine inanıyor.
"Bu tür oyuncular, büyük yetenekler bir organizasyonun içinde olmalıdır, aksi takdirde bu mümkün değildir. Kendilerini ifade etmeleri gerekir. Ve bir hareketle biraz olsun kilidi açtığı anda geri dönecektir, çünkü her zaman yardım edebilecek ve bunu yapabilecek kapasitededir" diye ekledi menajer.
Sözleşme ile ilgili sorular ve transfer ilgisi
Durumu daha da karmaşık hale getiren bir diğer faktör ise Foden'ın sözleşme durumu. Foden, kulübün poster çocuğu olmaya devam etse de, futbol direktörü Hugo Viana yönetimindeki kulüp yönetimi, uzun vadeli bir sözleşme yenilemesi imzalamadan önce Foden'ın istikrarlı performansını geri kazanmasını bekleyecek. Foden, bazı Avrupa devleriyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Bu iddialar arasında, Barcelona'nın yaz öncesi bu oyun kurucuya ilgi duyduğu yönünde haberler de yer alıyor.
