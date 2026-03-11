Pep Guardiola emekliliğini tartışıyor; Man City teknik direktörü, Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih ile oynanacak önemli maçları 'özleyeceğini' itiraf ediyor

Bu ton değişikliği, Çarşamba akşamı Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçından önce geldi. Katalan dahi, elit yönetimin duygusal olarak ağır bir yük olduğunu ve bunun ayrılık düşüncelerini etkilediğini itiraf etti.

TNT Sports'a konuşan Guardiola, işinin özleyeceği yönleri hakkında samimi konuştu: "O maçları elbette özleyeceğim, buraya inanılmaz bir sevgi besliyorum, buraya gelmeyi seviyorum. Madrid halkı bunu beklemiyor, ama ben bu kuruma büyük saygı duyuyorum." Guardiola, "Camp Nou'ya gitmeyi özleyeceğim, Bayern Münih'i özleyeceğim, umarım turu geçip oraya gidebiliriz, bu geceleri özleyeceğim çünkü çok özel geceler" diye ekledi.