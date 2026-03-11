Goal.com
Canlı
Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
خالد محمود

Çeviri:

Pep Guardiola emekliliğini tartışıyor; Man City teknik direktörü, Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih ile oynanacak önemli maçları 'özleyeceğini' itiraf ediyor

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Etihad Stadyumu'ndaki geleceği ile ilgili spekülasyonları bir kez daha alevlendirdi ve efsanevi teknik direktörlük kariyerinin doğal sonuna yaklaşabileceğine dair yeni bir ipucu verdi. 2016'dan bu yana İngiliz futbolunun çehresini değiştiren 55 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor, ancak erken ayrılıkla ilgili söylentiler hız kazanmaya devam ediyor.

  • Perde arkasında olası bir geçiş

    Şehir yetkilileri Aralık ayından bu yana aktif olarak halef planlaması yapıyorlar. Raporlar, eski yardımcısı Enzo Maresca'nın bu göreve atanacağını veya Guardiola'nın perde arkasına geçebileceğini öne sürüyor. City, Bayern ve Barcelona ile büyük başarılar elde eden Guardiola, bu sezon boyunca verdiği ipuçlarıyla bu yaz görevinden ayrılabileceğini ima etti. Temmuz ayında yaptığı açıklamada, bir ara vereceğini açıkça kabul etmişti. "City ile bu aşamadan sonra duracağımı biliyorum, bu kesin, karar verildi, hatta kararın ötesinde," dedi geçen yıl. "Ne kadar süre duracağımı bilmiyorum... ama City ile bu aşamadan sonra duracağım çünkü kendime odaklanmam gerekiyor."

    • Reklam
  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Avrupa'daki büyük geceleri kaçırmak

    Bu ton değişikliği, Çarşamba akşamı Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçından önce geldi. Katalan dahi, elit yönetimin duygusal olarak ağır bir yük olduğunu ve bunun ayrılık düşüncelerini etkilediğini itiraf etti.

    TNT Sports'a konuşan Guardiola, işinin özleyeceği yönleri hakkında samimi konuştu: "O maçları elbette özleyeceğim, buraya inanılmaz bir sevgi besliyorum, buraya gelmeyi seviyorum. Madrid halkı bunu beklemiyor, ama ben bu kuruma büyük saygı duyuyorum." Guardiola, "Camp Nou'ya gitmeyi özleyeceğim, Bayern Münih'i özleyeceğim, umarım turu geçip oraya gidebiliriz, bu geceleri özleyeceğim çünkü çok özel geceler" diye ekledi.

  • Premier Lig'in cazibesi

    Guardiola, İngiliz iç saha stadyumlarının eşsiz atmosferini de özleyecek. "Selhurst Park'ı da özleyeceğim, orayı çok seviyorum. Premier League, bu stadyumlar... Goodison Park... Bu stadyumlar İngiltere'yi sevmemin nedenlerinden biri... FA Cup! League One [takımları] ile oynanan maçlar... Çok seviyorum! Ama bir gün bu da bitecek, değil mi?"

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-TRAININGAFP

    Gümüş kupa için son av

    Bu sezon Guardiola'nın son sezonu olursa, City'deki olağanüstü görevini daha fazla kupa kazanarak zirvede bitirmeye kararlı. Şu anda Premier League'de lider Arsenal'in yedi puan gerisinde ikinci sırada yer alan Guardiola, daha önce altı kez kazandığı şampiyonluk için mücadeleye devam ediyor. Ayrıca, 2022-23 sezonunda City'yi tarihi ilk Avrupa şampiyonluğuna taşıyan Guardiola, takımı bir kez daha Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımayı umuyor.

Premier Lig
West Ham United crest
West Ham United
WHU
M.City crest
M.City
MCI
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Elche crest
Elche
ELC
0