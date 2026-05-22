Pep Guardiola, Cristiano Ronaldo'nun antrenörü mü olacak?! Jorge Jesus, Suudi Pro Ligi'ndeki başarısının ardından ayrıldığını açıklarken, Man City teknik direktörünün Al-Nassr'da onun yerini almaktan 'gurur duyması' gerektiğini söyledi
Al-Nassr'dan ayrılmasının ardından Jesus, Guardiola ile ilgili söylentilere yanıt verdi
İsa, bu hafta Suudi Pro Ligi şampiyonluğunun ardından Al-Nassr'dan ayrılacağını doğruladı. Onun ayrılışı, City teknik direktörü Guardiola'nın Suudi Arabistan'a sürpriz bir transfer yapabileceğine dair artan spekülasyonların ortasında gerçekleşti. Portekizli teknik direktör, Sport TV'ye verdiği röportajda bu söylentilere doğrudan değindi.
İsa, Guardiola ve Ronaldo hakkındaki görüşünü açıklıyor
Guardiola’nın Al-Nassr’da kendisinin yerini alması durumunda gurur duyup duymayacağı sorulduğunda, Jesus bu öneriyi reddetti ve bu duygunun tam tersi olması gerektiğini vurguladı. Jesus ayrıca, ligde başarılar elde etmesine rağmen sözleşmesini uzatmamaya karar vermesinin nedenlerini de açıkladı.
"[Guardiola'nın yerime geçmesinden dolayı] gurur mu? Hayır... neden? Benim yerime geçmekten gurur duyması gereken kişi o, ben değilim," dedi Jesus.
"Cristiano Ronaldo ve [Jose] Semedo'nun davetiyle bu görevi kabul ettiğimde, bunun antrenörlük kariyerimin en zorlu görevi olacağını biliyordum. Bu şampiyonluğu kazanmak için rakiplerimizden çok daha iyi olmamız gerekiyordu. Cris'e de söylediğim gibi: 'Şampiyon olmanıza yardım edeceğim, sonra da hayatıma devam edeceğim'."
Ronaldo'nun Jesus'un transferindeki önemli rolü
Jesus ayrıca, Al-Nassr'a katılmaya ikna edilmesinde Ronaldo'nun belirleyici bir rol oynadığını açıkladı. Suudi Arabistan'da teknik direktörlük yapmanın fiziksel ve zihinsel yükü nedeniyle sadece bir yıllık sözleşmeyi kabul ettiğini belirtti.
O şöyle dedi: "Cristiano Ronaldo ile konuştuğumda, başlangıçta bana iki yıllık bir sözleşme imzalamamı teklif ettiler, ancak ben sadece bir yıl yapmak istedim. Bu, bulunduğum kulüplerde her zaman yaptığım şeydir. Çok zorlu bir şampiyonluktu, kararlar almanız gerekiyor, çoğu zaman kendinizi tehlikeye atmanız gerekiyor ve bu çok yorucu. Harika bir yıldı, bunu başka bir yerde de yaşamam gerekiyor.
"Futbola karşı çok büyük bir tutkusu var. Ona şöyle dedim: 'Bu projeyi sadece senin için kabul ediyorum, aksi takdirde gelmezdim. İkisini de kazanacağız ve sen buradan bir şampiyonlukla ayrılacaksın.' Aynen öyle oldu."
Suudi Arabistan'daki başarısının ardından İsa bir sonraki hamlesini değerlendiriyor
Jesus, Al-Nassr'daki görevini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra önümüzdeki haftalarda bir sonraki işine karar vermesi bekleniyor. Türkiye'den gelen ilgi ciddi görünüyor; 2022'den 2023'e kadar teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe de bu deneyimli teknik adamla adı anılan kulüpler arasında yer alıyor.
Bu arada, Jesus'un açıklamalarının ardından Guardiola'nın geleceğine dair spekülasyonlar devam edecek gibi görünüyor. Katalan teknik adamın sezonun bitiminden sonra City'deki görevinden ayrılması bekleniyor.