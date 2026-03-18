Pep Guardiola, Carabao Kupası finali öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan endişe verici olayın ardından Erling Haaland'ın sakatlık durumuyla ilgili bilgi verdi

City'nin hâlâ maçı çevirmeye çalıştığı bir anda Haaland'ı oyundan alma kararı, eski Manchester United forveti Wayne Rooney de dahil olmak üzere yorumcular arasında şaşkınlık yarattı. Norveçli oyuncu, kendi standartlarına göre verimsiz bir dönem geçirmiş olsa da – son 17 maçında sadece dört gol atmış olsa da – Madrid karşısında tehlikeli bir görüntü sergilemiş, kaleye beş şut çekmiş ve 41. dakikada fileleri havalandırmıştı. Rooney, takımın yıldız oyuncusunun potansiyel bir geri dönüşün öncüsü olması için sahada kalması gerektiğini düşündü.

"Onun daha uzun süre sahada kalmasını ve City'nin ikinci golü atmaya çalışmasını isterdim," dedi eski futbolcu ve şimdiki yorumcu, Amazon Prime Sport yayını sırasında. "Pep ve Haaland, eşleşmenin bittiğini biliyorlardı, bu yüzden onu dinlendirmeyi tercih ettiler." Bu hamle sonunda Omar Marmoush'un oyuna girmesine yol açtı, ancak City gerekli golleri bulamadı ve Vinicius Junior, maçın sonlarında attığı golle rakibi mahvetti ve toplam skoru 5-1'e getirdi.