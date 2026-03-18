Pep Guardiola, Carabao Kupası finali öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan endişe verici olayın ardından Erling Haaland'ın sakatlık durumuyla ilgili bilgi verdi
Avrupa'daki hayal kırıklığı ortamında tam zamanında gelen bir destek
Avrupa kupalarından elenmenin yarattığı hayal kırıklığına rağmen, Premier Lig devi, Pazar günü Arsenal ile oynayacağı Carabao Kupası finali öncesinde büyük bir moral kazandı. Haaland’ın Real Madrid maçının 60. dakikasında oyundan alınmasıyla endişeler artmıştı; özellikle de yedek kulübesine geçerken başını sallıyor gibi görünmesi bu endişeleri daha da artırmıştı. Ancak City teknik direktörü, yıldız oyuncusunun sakatlandığına dair iddiaları hemen yalanladı.
Pep, Haaland'ın Wembley'deki büyük maçta oynamasına izin verdi
"Erling Haaland'ın sakatlığı yok," dedi Guardiola maçın ardından gazetecilere. "Kupa finalinde Arsenal karşısında forma giyebilecek." Bu haber, zorlu bir sezon geçiren kulübün ilk kupa zaferini elde etmeye çalıştığı bu dönemde, Etihad'daki taraftarlar için büyük bir rahatlama olacak. Şu anda Premier Lig şampiyonluk yarışında lider konumda bulunan Arsenal ile karşılaşacakları için, hücumun kilit isminin Wembley'de sahaya çıkmaya hazır olması hayati önem taşıyor.
Rooney, Haaland'ın oyundan alınmasını sorguluyor
City'nin hâlâ maçı çevirmeye çalıştığı bir anda Haaland'ı oyundan alma kararı, eski Manchester United forveti Wayne Rooney de dahil olmak üzere yorumcular arasında şaşkınlık yarattı. Norveçli oyuncu, kendi standartlarına göre verimsiz bir dönem geçirmiş olsa da – son 17 maçında sadece dört gol atmış olsa da – Madrid karşısında tehlikeli bir görüntü sergilemiş, kaleye beş şut çekmiş ve 41. dakikada fileleri havalandırmıştı. Rooney, takımın yıldız oyuncusunun potansiyel bir geri dönüşün öncüsü olması için sahada kalması gerektiğini düşündü.
"Onun daha uzun süre sahada kalmasını ve City'nin ikinci golü atmaya çalışmasını isterdim," dedi eski futbolcu ve şimdiki yorumcu, Amazon Prime Sport yayını sırasında. "Pep ve Haaland, eşleşmenin bittiğini biliyorlardı, bu yüzden onu dinlendirmeyi tercih ettiler." Bu hamle sonunda Omar Marmoush'un oyuna girmesine yol açtı, ancak City gerekli golleri bulamadı ve Vinicius Junior, maçın sonlarında attığı golle rakibi mahvetti ve toplam skoru 5-1'e getirdi.
City, Arsenal karşısında sezonu kurtarmaya çalışıyor
City, yaşadığı kötü gidişatı aşmaya çalışırken, artık dikkatleri hızla lig maçlarına çevirmeli. Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin yanı sıra, kulüp Nottingham Forest ve West Ham karşısında da puan kaybetti; bu da Arsenal'in ligin zirvesinde önemli bir fark açmasına yol açtı. Pazar günü Wembley'de oynanacak final, Mikel Arteta'nın takımına karşı geri dönüş yapmak ve sezonun son düzlüğü için çok ihtiyaç duyulan ivmeyi yeniden kazanmak için mükemmel bir fırsat sunuyor.
