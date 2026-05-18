Çeviri:
Pep Guardiola bu yaz Manchester City'den AYRILACAK! Efsanevi teknik direktör, Premier Lig şampiyonluğunun belirleneceği maçın ardından görevinden ayrılacak; yerine Enzo Maresca geçecek
On yıllık hakimiyetin sonu
Guardiola’nın City’deki görevinden ayrılmaya hazırlanmasıyla İngiliz futbol dünyasında köklü bir değişim yaşanacak. On yıllık görev süresinin ardından, Premier Lig’i yeniden tanımlayan teknik direktör, Pazar günü Aston Villa ile oynanacak son lig maçının ardından görevinden ayrılacak ve Etihad kulübünü dünya futbolunun zirvesine taşıyan dönemini sonlandıracak.
Daily Mail'e göre Guardiola, 20 kupa kazandığı ve City'yi dünyanın önde gelen kulüplerinden biri haline getirdiği Etihad dönemine son verecek.
55 yaşındaki teknik adam, City'yi aralarında eşi benzeri görülmemiş dört ardışık şampiyonluk da dahil olmak üzere altı lig şampiyonluğuna taşıdı ve kulübü ilk Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştırdı.
Duyuru yaklaşırken sponsorlara bilgi verildi
City, bu ayrılığın yaratacağı etkiler için şimdiden hazırlıklarını sürdürüyor; haberlere göre kulüp yönetimi, kilit paydaşları bilgilendirme sürecini başlattı.
City'nin sponsor ortaklarına duyurunun yakında yapılacağını bildirmeye başladığı düşünülüyor. Bu haber, birkaç haftadır Guardiola'ya yakın bazı kişiler arasında açık bir sır olarak biliniyordu.
Ayrılığın zamanlaması, görkemli bir veda töreni düzenlenebilmesi için ayarlandı. Haberin Pazar günü bir saatte doğrulanması bekleniyor; böylece Guardiola'nın İngiliz futboluna yaptığı muazzam katkılar, Pazartesi günü açık üstü otobüsle yapılacak geçit töreninde kutlanabilecek.
Geçit töreninin saat 16:00'da Manchester'ın Northern Quarter bölgesinde başlayacağı ve bir saat sonra Etihad Stadyumu'ndaki Colin Bell Stand resepsiyonunun önünde sona ereceği söyleniyor.
Olası halefler ve gelecekteki rol
Yerine geçecek ismin arayışı ciddi bir şekilde başlarken, Guardiola’nın City Football Group ile olan bağının tamamen kopmayacağı ihtimali de var.
Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı ve Guardiola bu konuyu sık sık gündeme getiriyor; bu nedenle kulüpte bir şekilde kalması da mümkün. Ancak yeni bir meydan okuma ya da dinlenme dönemi arayışında olduğu için teknik direktörlük günlerinin sayılı olduğu da bir gerçek.
The Athletic, eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca'nın City yönetiminin karar vereceği aday olacağını bildiriyor. Maresca, Guardiola'nın yerine geçmek üzere City ile görüşmeler yaptığını kulübe bildirdikten sonra Ocak ayında Chelsea'den ayrılmıştı.
Son bir kupa avı
Guardiola’nın City’nin teknik direktörü olarak geçirdiği son hafta, kulübün onun görev süresini taçlandıracak tarihi bir çifte kupayı kazanma şansını sürdürmesi nedeniyle, belki de en başarılarla dolu haftası olabilir.
City, Cumartesi günü Wembley'de Chelsea'yi 1-0 yenerek FA Cup'ı kazandı ve hala Arsenal ile Premier League şampiyonluğu için rekabet ediyor. Efsanevi teknik direktör, ayrılışı resmiyet kazanmadan önce son bir kupa daha kazanmak için her şeyi yapacaktır. City, Salı akşamı Vitality Stadyumu'nda Bournemouth ile karşılaşacak, ardından Pazar günü Etihad'da Aston Villa ile son maçı oynayacak.