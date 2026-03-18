Real Madrid'in 2-1'lik galibiyetinin ardından her zamanki gibi iki takım arasında selamlaşma yaşandı ve oyuncuların çoğu birbirlerini tebrik ederken, Rüdiger'in görünüşe göre hala açıklığa kavuşturulması gereken bir meselesi vardı. Guardiola, Dean Huijsen, Federico Valverde ve Vinicius Junior gibi bazı Real Madrid oyuncularıyla tokalaşırken, milli takım oyuncusu aniden karşısına çıktı.
Pep Guardiola bir öpücükle karşılık verdi: Antonio Rüdiger, tuhaf bir olayla Real Madrid'de yine ortalığı karıştırdı
Ardından tuhaf sahneler yaşandı. Rüdiger ve Guardiola da önce el sıkıştı, ancak daha sonra stoper, City'nin teknik direktörüne oldukça yaklaştı. Guardiola arkasını dönmek üzereyken, Rüdiger onun elini bırakmadı.
Guardiola'nın dostça gülümsemesi kayboldu ve ardından kısa bir söz alışverişi yaşandı. Konuşmanın içeriğine dair ayrıntılar bilinmiyor. Ancak sonraki olaylar, bunun oldukça ciddi bir konu olduğunu düşündürüyor. Önce Nathan Ake, Rüdiger'i hafifçe iterek uzaklaştırdı, ardından Real Madrid'in teknik direktörü Alvaro Arbeloa da müdahale ederek oyuncusunu el kol hareketleriyle Guardiola'dan uzaklaştırdı.
Rüdiger bir kez daha Guardiola'ya bakarken, konuşan ağzını eliyle kapattı. FC Bayern Münih'in eski teknik direktörü oradan uzaklaşırken, yüzünü hafifçe buruşturdu ve onun yönüne bir öpücük işareti yaptı.
Rüdiger ilk kez olumsuz bir şekilde dikkat çekmiyor
Böylece Rüdiger, bir kez daha spor sahası dışındaki olayların odağında yer alıyor. Kısa bir süre önce FC Getafe'den Diego Rico, tartışmalı bir faulün ardından Rüdiger'in kendisine kasten zarar vermek istediğini iddia etmişti. Rico'ya göre Rüdiger, "yüzünü parçalamaya" çalışmıştı. Rüdiger ise Pazartesi günü bu suçlamaları kesin bir dille reddetti: "Eğer ona kasten faul yapmış olsaydım, onu sakatlatırdım. Maçtan sonra onunla konuştum. Sadece bir anlık görüntüyü ele almamalıyız. Sert oynamayı severim. Ama aşmayacağım sınırlarım var. Bu yüzden bu yorumların biraz abartılı olduğunu düşünüyorum."
Rüdiger, Nisan 2025'te de Copa del Rey finalinde FC Barcelona'ya karşı oynanan maçta hakemlere bir bant rulosu fırlatıp hakaret ettiği için olumsuz manşetlere konu olmuştu. İspanyol Federasyonu tarafından altı maçlık bir ceza aldı. Bu olay bir tartışma başlattı ve Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ı da bir açıklama yapmaya itti. "Sınır aşıldı. Bundan fazlasını yapmamalı, aksi takdirde daha büyük sonuçları olur," demişti o zaman.
Rüdiger Alman milli takımına geri dönecek mi?
Bu arada önümüzdeki Perşembe günü, Rüdiger'in Alman milli takım kadrosuna geri dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyor. Uzun süredir takımın savunma lideri olan oyuncu, uyluk sakatlığı nedeniyle son iki kampı kaçırmıştı. Nagelsmann, kicker dergisine verdiği ve çok tartışılan röportajda, Mart ayı sonunda İsviçre ve Gana ile oynanacak önemli hazırlık maçları için Rüdiger'i kadroya alıp almayacağı konusunda net bir cevap vermedi.
Nagelsmann, Rüdiger'in fiziksel durumunun nihai olarak belirleyici olacağını vurguladı: "Antonio yüzde 100 formda ve sağlıklı olmalı. Bazen bizde de olduğu gibi ufak tefek ağrıları varsa, performans sınırına ulaşamaz ve bu da mantıklı olmaz. Ama o bu konuda iyi yolda."
Ocak ayında geçirdiği diz sakatlığının ardından Rüdiger, Şubat ortasından bu yana Real'in ilk onbirinde yeniden yerini aldı. ManCity maçlarında her iki maçta da 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Antonio Rüdiger: Bu sezon Real Madrid'deki istatistikleri
Oyunlar 17 Oynama süresi 1.425 Gol 1 Asist 0
