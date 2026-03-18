Pep Guardiola bir öpücükle karşılık verdi: Antonio Rüdiger, tuhaf bir olayla Real Madrid'de yine ortalığı karıştırdı

Ardından tuhaf sahneler yaşandı. Rüdiger ve Guardiola da önce el sıkıştı, ancak daha sonra stoper, City'nin teknik direktörüne oldukça yaklaştı. Guardiola arkasını dönmek üzereyken, Rüdiger onun elini bırakmadı.

Guardiola'nın dostça gülümsemesi kayboldu ve ardından kısa bir söz alışverişi yaşandı. Konuşmanın içeriğine dair ayrıntılar bilinmiyor. Ancak sonraki olaylar, bunun oldukça ciddi bir konu olduğunu düşündürüyor. Önce Nathan Ake, Rüdiger'i hafifçe iterek uzaklaştırdı, ardından Real Madrid'in teknik direktörü Alvaro Arbeloa da müdahale ederek oyuncusunu el kol hareketleriyle Guardiola'dan uzaklaştırdı.

Rüdiger bir kez daha Guardiola'ya bakarken, konuşan ağzını eliyle kapattı. FC Bayern Münih'in eski teknik direktörü oradan uzaklaşırken, yüzünü hafifçe buruşturdu ve onun yönüne bir öpücük işareti yaptı.