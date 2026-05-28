AFP
Çeviri:
Pep Guardiola bir gün İngiltere milli takımının teknik direktörü olmayı 'çok istiyor'; Manchester City'den ayrılan bu efsane isim, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) için hâlâ 'hayalindeki' hedef
Efsanevi bir dönem sona eriyor
Guardiola, Manchester City’deki tarihi görevine nihayet son verdi ve geride 20 büyük kupa ile altı Premier Lig şampiyonluğu içeren bir miras bıraktı. Pazar günü duygusal bir veda töreninin ardından, bu taktik dehası, Barcelona’dan ayrıldıktan sonra yaptığı ara gibi, teknik direktörlükten bir süre uzak kalması bekleniyor.
Enzo Maresca, İspanyol teknik adamın bıraktığı büyük boşluğu doldurmaya hazırlanırken, dikkatler hızla Guardiola'nın geleceğine yöneldi. Onun kalibresinde bir isim için kulüp futboluna geri dönmek her zaman bir seçenek olsa da, uluslararası yönetim giderek onun tercih ettiği bir sonraki hedef haline geliyor gibi görünüyor.
İngiltere’nin ‘rüya’ adayı
Thomas Tuchel'in kısa süre önce sözleşmesini Euro 2028'e kadar uzatarak geleceğini "Üç Aslanlar"a bağlamasına rağmen, Guardiola hâlâ İngiltere Futbol Federasyonu'nun (FA) istek listesinin en başında yer alıyor. talkSPORT'a yakın kaynaklar, Manchester City'den ayrılacak olan teknik direktörün bir milli takımı yönetme olasılığından etkilendiğini ve bir aşamada İngiltere milli takımının başına geçmeye "istekli" olacağını belirtiyor.
Transfer uzmanı Ben Jacobs, talkSPORT'ta durumu şöyle değerlendirdi: "İngiltere milli takımının teknik direktörlüğü, onun için her zaman hayalindeki bir görev olmuştur. Thomas Tuchel'in sözleşmesini uzattığını biliyoruz, ancak uzun vadede... Benim hissiyatım, Pep'in bir gün uluslararası yönetim işine gireceği yönünde. Başka bir planı yok. Premier League'de başka bir görevi kabul etmesi pek olası değil, ancak Pep'in Jürgen Klopp'un yaptığı gibi stratejik roller üstlenip üstlenmeyeceğini takip etmek gerekiyor. City Football Group'un kulüp elçisi olacak ve daha orta-uzun vadede, uluslararası bir boş pozisyon ilgisini çekecek mi?"
Suudi Arabistan'dan gelen ilgi
Guardiola'yı uluslararası arenaya çekmeyi uman tek ülke İngiltere değil. Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hedefiyle, onun hizmetlerini almak için ciddi bir rakip olarak öne çıktı. Şu anda Georgios Donis görevde olsa da, Suudi Futbol Federasyonu'nun bu hırsı, 55 yaşındaki teknik adam için büyük bir hamle yapmalarına yol açabilir.
Jacobs, bölgedeki ilgiyi şöyle açıkladı: "Suudi Arabistan, geçerli bir seçenek. Tabii ki, Manchester City ile olan bağları nedeniyle BAE de başka bir olasılık olabilir. Bence Suudi Arabistan, daha uzun vadeli bir gelecek perspektifiyle Pep Guardiola'ya teklifte bulunacak. Onu şimdi alamazlarsa paniğe kapılmayacaklar. Daha çok, 'O, 2034 Dünya Kupası için doğru teknik direktör mü?' diye düşünecekler."
Uzun vadeli görünüm
Şu an için İngiltere, 2025 yılının başlarında Gareth Southgate'in yerine geçen Tuchel yönetiminde istikrarlı bir seyir izliyor. Ancak İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Guardiola'yı göreve getirme fırsatının belki de bir kez karşısına çıkabileceğinin gayet farkında. Önümüzdeki büyük turnuvaların ardından koşullar uygun hale gelirse, gelecekte bir teklif için kapı açık kalıyor.
Jacobs, talkSPORT'taki konuşmasının sonunda şöyle dedi: "Suudi Futbol Federasyonu bir gün Pep Guardiola'yı teknik direktör olarak kadrosuna katmayı çok ister, ancak o hala İngiltere için bir tür hayal hedefi olmaya devam ediyor. Tabii ki, Thomas Tuchel onların tercih ettiği isim. Yeni bir sözleşme imzaladı ve şu anda ev sahibi olacağı Avrupa Şampiyonası için görevde olan teknik direktör. Eğer işler yolunda gitmez ve daha ani bir şekilde sona ermezse - ki şu aşamada bunun işaretleri yok - İngiltere'nin Pep Guardiola'yı da çağırması şaşırtıcı olmaz."