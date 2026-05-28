Pep Guardiola bir gün İngiltere milli takımının teknik direktörü olmayı 'çok istiyor'; Manchester City'den ayrılan bu efsane isim, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) için hâlâ 'hayalindeki' hedef

Guardiola, Manchester City’deki tarihi görevine nihayet son verdi ve geride 20 büyük kupa ile altı Premier Lig şampiyonluğu içeren bir miras bıraktı. Pazar günü duygusal bir veda töreninin ardından, bu taktik dehası, Barcelona’dan ayrıldıktan sonra yaptığı ara gibi, teknik direktörlükten bir süre uzak kalması bekleniyor.

Enzo Maresca, İspanyol teknik adamın bıraktığı büyük boşluğu doldurmaya hazırlanırken, dikkatler hızla Guardiola'nın geleceğine yöneldi. Onun kalibresinde bir isim için kulüp futboluna geri dönmek her zaman bir seçenek olsa da, uluslararası yönetim giderek onun tercih ettiği bir sonraki hedef haline geliyor gibi görünüyor.