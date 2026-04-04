Pep Guardiola, Ballon d'Or ödülünün sahibi olan oyuncunun İspanya'ya dönüşüyle ilgili açıklamalarının ardından Rodri'nin Real Madrid'e satışına onay vereceğini kabul etti

Guardiola, oyuncuların artık Etihad Stadyumu'nda kalmak istememeleri halinde ayrılmalarına izin verme yönündeki uzun süredir sürdürdüğü politikasına sadık kaldı. Bu felsefenin, takımın son dönemdeki başarılarının temel taşları olsalar da olmasalar da kadrosundaki her üye için geçerli olduğunu doğruladı.

Guardiola basın toplantısında, "Real Madrid'de oynama fırsatını geri çevirecek tek bir oyuncu bile olduğunu sanmıyorum, bunu tamamen anlıyorum... O İspanya'da doğdu," dedi. Ayrılmaları engellemeyeceği konusundaki tutumunu sürdürüp sürdürmeyeceği sorulduğunda ise, "Kesinlikle. Bir oyuncu mutlu değilse, ayrılmak zorundadır. Her zaman mutlu olduğunu düşünürüm ve umarım mutlu olabilir, ama mutlu değilse spor direktörünün kapısını çalması yeterlidir."