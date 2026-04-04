Getty Images Sport
Çeviri:
Pep Guardiola, Ballon d'Or ödülünün sahibi olan oyuncunun İspanya'ya dönüşüyle ilgili açıklamalarının ardından Rodri'nin Real Madrid'e satışına onay vereceğini kabul etti
Bernabeu'nun cazibesi
Rodri'nin uzun vadeli geleceğine dair spekülasyonların yoğunlaşmasının ardından, Manchester City teknik direktörü Bernabeu'nun cazibesi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İspanya'nın başkentine olası bir transferle ilgili yorumlarının ardından, memleketine dönüşüyle ilgili söylentiler önemli ölçüde güç kazandı. Guardiola, 15 kez Avrupa şampiyonu olan bu kulübün cazibesinin, çok az profesyonelin görmezden gelebileceği benzersiz bir faktör olduğunu kabul etti. Orta sahanın kilit oyuncusunun, doğduğu şehre geri dönme fikrine neden kapılabileceğini çok iyi anladığını ifade etti.
- Getty Images Sport
Seçme özgürlüğü
Guardiola, oyuncuların artık Etihad Stadyumu'nda kalmak istememeleri halinde ayrılmalarına izin verme yönündeki uzun süredir sürdürdüğü politikasına sadık kaldı. Bu felsefenin, takımın son dönemdeki başarılarının temel taşları olsalar da olmasalar da kadrosundaki her üye için geçerli olduğunu doğruladı.
Guardiola basın toplantısında, "Real Madrid'de oynama fırsatını geri çevirecek tek bir oyuncu bile olduğunu sanmıyorum, bunu tamamen anlıyorum... O İspanya'da doğdu," dedi. Ayrılmaları engellemeyeceği konusundaki tutumunu sürdürüp sürdürmeyeceği sorulduğunda ise, "Kesinlikle. Bir oyuncu mutlu değilse, ayrılmak zorundadır. Her zaman mutlu olduğunu düşünürüm ve umarım mutlu olabilir, ama mutlu değilse spor direktörünün kapısını çalması yeterlidir."
Süreklilik dileği
Transfer olasılığına açık olmasına rağmen, City teknik direktörü eski Atlético Madrid oyuncusunun taktik düzenine kattığı büyük değeri vurguladı. Rodri, hem Premier Lig’i hem de Avrupa’yı domine eden takımın kalbi haline geldi ve teknik direktör, 29 yaşındaki oyuncunun Manchester’da kalacağını umut ediyor.
"Rodri'nin bu kulüpte mümkün olduğunca uzun süre kalmasını diliyorum çünkü o inanılmaz bir oyuncu, bir üst düzey oyuncu, ancak herkesin hayatı kendine aittir," dedi teknik direktör.
Şimdi ne olacak?
Rodri, geleceği hakkında karar vermeden önce, Premier Lig'de lider Arsenal'in dokuz puan gerisinde ikinci sırada yer alan Manchester City'ye odaklanmaya devam edecek. Takım, önümüzdeki maçta FA Cup çeyrek finalinde Liverpool ile karşılaşacak, ardından ligde Stamford Bridge'e giderek Chelsea ile mücadele edecek.