Pep Guardiola, Arsenal ile oynanacak kritik maç öncesinde Manchester City'nin sezon sonundaki şampiyonluk yarışındaki başarısının sırrını açıkladı
City'nin başarısının "güneşli" sırrı
Manchester City uzun zamandır sezonun son haftalarının ustası konumunda ve Chelsea’yi 3-0’lık skorla ezip geçmeleri, yine kusursuz bir finişe doğru ilerlediklerini gösteriyor.
Takımlarının neden geleneksel olarak ilkbaharda en iyi formuna ulaştığı sorulduğunda Guardiola şaşırtıcı bir açıklama yaptı. “Güneş. Şaka yapmıyorum. Güneş. Manchester'da hiç güneş olmaz. Dürüst olmak gerekirse, ruh hali daha iyi. Takımın zihniyeti,” diye açıkladı teknik direktör.
İstatistikler, günlerin uzamasıyla City'nin daha da başarılı olduğu teorisini kesinlikle destekliyor. 2016'dan beri Guardiola'nın yönetiminde olan Cityzens, Nisan ayında oynadığı 32 Premier League maçının 29'unu kazanarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.
Hava koşullarının ötesinde, Pep, Etihad Stadyumu'ndaki kültürü takımın uzun ömürlülüğüne bağlayarak şöyle dedi: “Hiyerarşi bana harika oyuncuların zihniyetini kazandırdı. Başarının anahtarı budur.”
Arsenal, şu anki kadrosunu "İngiltere'nin en iyisi" olarak nitelendirdi
City'nin ürkütücü formuna rağmen Guardiola, şampiyonluk favorisi olarak gösterilme durumunu hemen Mikel Arteta'nın Arsenal takımına yönlendirdi.
Arsenal şu anda ligin zirvesinde 6 puan farkla lider durumda, ancak City'nin bir maçı eksik ve Carabao Kupası finalinde Gunners'ı yenmiş durumda. "Üç iyi maç çıkardık ama İngiltere'nin en iyi takımı Arsenal," dedi Guardiola, Stamford Bridge'deki galibiyetin ardından. "Rakamlar ortada. Bu hafta iyi hazırlanacağız. Carabao Kupası'ndan sonra ayarlamalar yapacağız. Takımları tanımlayan şey, nasıl oynadığınızdır. Oynadığınız oyunda takım olarak gelişmezseniz, kazanamazsınız."
Zayıf tarafın üzerindeki baskıyla başa çıkmak
Guardiola, Mart ayında City'nin Arsenal'i yenerek kazandığı kupa finali sonrasında psikolojik dengelerin değiştiğine inanıyor. O finale giderken takımındaki ortak görüşü hatırlatarak şunları söyledi: "Biz zayıf taraf olarak görülüyorduk ve bu durum bizim için mükemmeldi. Şimdi durum farklı ve bunun farkında olmalıyız."
Şampiyonluk yarışı açısından yoğun bir hafta bizi bekliyor
Chelsea'ye karşı alınan galibiyet, Nico O’Reilly, Marc Guehi ve Jeremy Doku'nun ikinci yarıda attığı gollerle ateşlenen bir niyet beyanıydı. Bu galibiyet, kupanın kaderini belirleyebilecek Arsenal ile yapılacak devasa bir kafa kafaya mücadelenin zeminini mükemmel bir şekilde hazırladı. City, ligde de kupa finalindeki başarısını tekrarlayabilmek için şimdi yoğun bir hazırlık haftasını atlatmak zorunda.
Guardiola, Arsenal'in kalitesinden çekinmeye devam etse de, takımı dinç ve odaklanmış görünüyor. Önemli oyuncuların sakatlıktan dönmesi ve O'Reilly gibi gençlerin formda olması, takıma tam da zamanında bir moral verdi.