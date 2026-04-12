Pep Guardiola, Arsenal ile oynanacak kritik maç öncesinde Manchester City'nin sezon sonundaki şampiyonluk yarışındaki başarısının sırrını açıkladı

Manchester City uzun zamandır sezonun son haftalarının ustası konumunda ve Chelsea’yi 3-0’lık skorla ezip geçmeleri, yine kusursuz bir finişe doğru ilerlediklerini gösteriyor.

Takımlarının neden geleneksel olarak ilkbaharda en iyi formuna ulaştığı sorulduğunda Guardiola şaşırtıcı bir açıklama yaptı. “Güneş. Şaka yapmıyorum. Güneş. Manchester'da hiç güneş olmaz. Dürüst olmak gerekirse, ruh hali daha iyi. Takımın zihniyeti,” diye açıkladı teknik direktör.

İstatistikler, günlerin uzamasıyla City'nin daha da başarılı olduğu teorisini kesinlikle destekliyor. 2016'dan beri Guardiola'nın yönetiminde olan Cityzens, Nisan ayında oynadığı 32 Premier League maçının 29'unu kazanarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Hava koşullarının ötesinde, Pep, Etihad Stadyumu'ndaki kültürü takımın uzun ömürlülüğüne bağlayarak şöyle dedi: “Hiyerarşi bana harika oyuncuların zihniyetini kazandırdı. Başarının anahtarı budur.”



