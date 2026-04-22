Getty/GOAL
Çeviri:
Pep Guardiola, Arsenal'i yenerek kazandıkları 'final' maçının ardından Manchester City'nin kutlamalarına yönelik Wayne Rooney'nin 'aptalca' eleştirisini reddetti
"Abartılı" kutlamalar
Rooney, 2-1'lik galibiyetin ardından City oyuncuları ve taraftarlarının gösterdiği tepkinin "biraz abartılı" olduğunu söylemiş, eski Liverpool orta saha oyuncusu Danny Murphy ise Gianluigi Donnarumma'nın ev sahibi taraftarlarla kutlama yapmak için tribünlere atlamasının ardından yaşanan manzaraların "biraz fazla" olduğunu belirtmişti. Guardiola ise bu yorumları önemsemedi ve takımının Premier Lig şampiyonluk yarışı bağlamında bu sonucun önemini anladığını vurguladı. Guardiola, son basın toplantısında gazetecilere, "Kutlama yaptıklarında insanlar ne derse desin, ne kadar aptalca şeyler söylerse söylesin, onlar rakibin değerini bildikleri için kutlama yaptılar" dedi. Arsenal'e karşı alınan galibiyet, City'nin Çarşamba günü Burnley'i yenmesi halinde ligin zirvesine çıkabileceği anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Guardiola, sonucun önemini vurguluyor
City teknik direktörü, kutlamaların yoğunluğunun, takımın maça girerken hissettiği baskının doğrudan bir yansıması olduğunu açıkladı. Bir mağlubiyetin kupa kazanma umutlarını fiilen sona erdireceğini belirten teknik adam, bu nedenle maçın bitiminde yükselen coşkunun üç puana tam anlamıyla değdiğini vurguladı. Erling Haaland, maç sonrası şeref turu sırasında bir televizyon kamerasına şarkı söylerken bile görüldü. Guardiola, "Londra sokaklarında panik" yazılı bir pankart da dahil olmak üzere City taraftarlarının katılımına da değindi.
"Kazanmazsak 'hoşça kal' olacağını biliyorlardı. Onlar kazandı ama biz hala buradayız. Bunu nasıl kutlamazlar? Rakibi ve rakibin taraftarlarını ne kadar saygı duyarsanız duyun, istediğiniz gibi kutlayın," diye ekledi Guardiola.
Erken kutlamalar yapma fikrini bir kenara bırakmak
Guardiola, takımların kupayı garantilemeden önce duygularını göstermemesi gerektiği yönündeki görüşü hemen reddetti. City teknik direktörü için futbol, anı yaşamak ve üst düzey rekabeti yenmek için gereken sıkı çalışmayı takdir etmek demektir. "Kutlama için sezonun sonunu mu bekleyelim? Hadi ama," dedi. "Onlara 'her maçta taraftarlarımızın yanına gidin ve anın tadını çıkarın' dedim. Bunu yaşamamanın ne anlamı var? Kazanırsanız sadece bir kez mi kutlayacaksınız? Kazanamazsanız da sürekli ağlayacak mısınız? Hadi ama. O maçı herkes biliyordu. O bir finaldi. Özellikle bizim için. Belki onlar için değil ama bizim için bir finaldi ve elbette bunu kutlamanız gerekir."
- AFP
Dikkatler Turf Moor deplasmanına çevrildi
City’nin dikkati artık derhal hafta ortasında Burnley ile oynayacağı maça yönelmelidir. Guardiola, takımının Turf Moor’daki maça da aynı enerjiyi taşıyabilmesini umuyor; ancak Arsenal maçında kasık bölgesinden sakatlanan ve bu maçta forma giyemeyecek olan kilit orta saha oyuncusu Rodri’nin yokluğunda bunu başarmak zorunda kalacaklar. Premier League şampiyonluğu yarışı bıçak sırtında devam ediyor ve Guardiola, ne City'nin ne de Arsenal'in artık herhangi bir puan kaybını göze alamayacağını vurguluyor.