Pep Guardiola, Arsenal'i yenerek kazandıkları 'final' maçının ardından Manchester City'nin kutlamalarına yönelik Wayne Rooney'nin 'aptalca' eleştirisini reddetti

City teknik direktörü, kutlamaların yoğunluğunun, takımın maça girerken hissettiği baskının doğrudan bir yansıması olduğunu açıkladı. Bir mağlubiyetin kupa kazanma umutlarını fiilen sona erdireceğini belirten teknik adam, bu nedenle maçın bitiminde yükselen coşkunun üç puana tam anlamıyla değdiğini vurguladı. Erling Haaland, maç sonrası şeref turu sırasında bir televizyon kamerasına şarkı söylerken bile görüldü. Guardiola, "Londra sokaklarında panik" yazılı bir pankart da dahil olmak üzere City taraftarlarının katılımına da değindi.

"Kazanmazsak 'hoşça kal' olacağını biliyorlardı. Onlar kazandı ama biz hala buradayız. Bunu nasıl kutlamazlar? Rakibi ve rakibin taraftarlarını ne kadar saygı duyarsanız duyun, istediğiniz gibi kutlayın," diye ekledi Guardiola.