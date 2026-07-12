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USMNT future coaches GOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

Pep Guardiola, ABD Milli Takımı’nın başına geçebilir mi? Mauricio Pochettino, Pellegrino Matarazzo ve 2030 Dünya Kupası döngüsü için gündemde olan yıldızlarla dolu adaylar üzerine bir analiz

Analysis
ABD
FEATURES
M. Pochettino
P. Guardiola
B. Schmetzer
P. Matarazzo

Mauricio Pochettino’nun geleceği belirsizliğini korurken, ABD Futbol Federasyonu 2030 Dünya Kupası döngüsü için planlamaya başlarken önünde birkaç ilgi çekici seçenek bulunuyor.

ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından geçen günlerde, hem federasyon hem de teknik ekipten yetkililer sabır çağrısında bulundu. Dinlenmeye ve değerlendirme yapmaya ihtiyaç vardı. Belçika’ya 4-1 yenildikten sonraki saatler, bundan sonra ne olacağına karar vermek için uygun bir zaman değildi.

Bu nedenle, ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinden bir hafta sonra bile, takımın gelecekte bir teknik direktörü olup olmayacağı henüz belli değil. Mauricio Pochettino geri dönebilir de dönmeyebilir de, ABD Futbol Federasyonu ise onunla işbirliğini uzatmak isteyebilir de istemeyebilir de. Tekrar belirtmek gerekirse, dinlenme ve değerlendirme süreci gerekiyor. Bundan sonra bir karar verilecek.

Gerçek şu ki, Pochettino’nun sözleşmesi bu yaz sona eriyor. 2024’te bu takımı yönetmek üzere anlaşma imzaladığında, sadece bu Dünya Kupası için anlaşmıştı, daha fazlası için değil. Dolayısıyla, her iki taraf da sözleşme uzatmasını görüşmüş olsa da, ABD Milli Takımı şu anda fiilen teknik direktörsüz durumda ve bu da programın pek çok farklı yöne gidebileceği anlamına geliyor.

Peki bu durum nasıl bir hal alabilir? USMNT’nin bir sonraki teknik direktörü kim olabilir? Daha tanıdık bir isim mi, yoksa yine sürpriz bir seçim mi? İşte USMNT’nin teknik direktör arayışının, eğer gerçekleşirse, nasıl bir hal alabileceğine dair bir bakış...

  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Görevdeki teknik direktör - Mauricio Pochettino

    Öncelikle görevdeki teknik direktörden başlayalım, çünkü şu anda kalıp kalmayacağına dair herhangi bir işaret yok. Mantık, muhtemelen ayrılacağını söylüyor ama, ne de olsa daha tuhaf şeyler de oldu, değil mi?

    Pochettino kalırsa, bu ikinci döneme nasıl yaklaşacağını görmek ilginç olacak. İlk dönem, genel olarak kültür oluşturmak ve ABD Milli Takımı'na gurur ve görev bilincini geri kazandırmak üzerineydi. Bunu başardığını söylemek gerekir.

    Pochettino yönetiminde ABD Milli Takımı, Dünya Kupası’nda muhteşem bir futbol sergiledi ve en az bunun kadar önemli olan bir başka nokta da, Belçika’ya karşı o yıkıcı mağlubiyetten önce taraftarların takıma inanmasını sağlamış olmasıydı. Her şey beklentileri karşıladı mı? Muhtemelen hayır, ama en azından Pochettino, bu takımı ilk dönemine başladığı zamankinden daha iyi bir konuma taşıdı.

    O halde ikinci dönem, halihazırda kurulmuş bir temelle başlayacaktır. Asıl soru, Pochettino’nun bu temeli nasıl geliştireceği ve daha da önemlisi, ilk iki yılını kendi ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası’na doğru koşarak geçirdikten sonra uzun vadeli vizyonunun ne olacağıdır.

    Bir de bu göreve bağlılığın getirdiği gerçeklik var. Pochettino sözleşme imzalarsa, bu 2030’a kadar sürecek dört yıllık bir taahhüt olacak ve onu dünyanın büyük kulüplerinden uzak tutacaktır. Ayrıca, ABD Futbol Federasyonu Pochettino’nun sözleşmesini uzatırsa, bu dört yıllık bir dönem olacak ve bu süre zarfında takımın baş antrenörü, Avrupa’da her önemli pozisyon açıldığında bu işlerle ilişkilendirilecektir. Her iki taraf da bu dikkat dağınıklığıyla başa çıkmaya hazır mı?

    Her şey yolunda giderse, hem Pochettino hem de ABD Futbol Federasyonu, kısa vadede oldukça iyi bir takım oluşturabileceklerini göstermiş olacaklar. Ancak uzun vadeli bir taahhüt, işleri önemli ölçüde daha karmaşık hale getirecektir.

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  • Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images Sport

    Tanıdık bir yüz - BJ Callaghan

    Sosyal medyada, bu ABD Erkek Milli Takımı’nın son yıllarda en iyi futbolunu sergilediği dönemi hâlâ coşkuyla anan bir kesim var. Bahsettikleri dönem hangisi? BJ Callaghan dönemi.

    Gregg Berhalter’in yardımcılığını yaptıktan sonra Callaghan, Mayıs 2023’te geçici olarak takımın başına geçti. ABD Futbol Federasyonu’nun eski teknik direktörün davranışlarını soruşturduğu sırada Berhalter’in yerine geçen Anthony Hudson, başka bir işe geçmişti. Callaghan, ilk maçında ABD’yi CONCACAF Uluslar Ligi yarı finalinde Meksika’yı 3-0 yenerek zafere taşıdı. Üç gün sonra ABD Milli Takımı, Kanada’yı mağlup ederek kupayı kaldırdı. O yaz düzenlenen Gold Cup’ta eksik kadroyla mücadele eden takım başarıya ulaşamasa da, Callaghan kısa süren görev süresinin sonunda ABD Milli Takımı taraftarlarından önemli bir destek kazanmıştı.

    Daha sonra Nashville’de teknik direktörlük görevini üstlendi ve orada da harika bir iş çıkardı; 2025’te U.S. Open Cup’ı kazanarak MLS’in en iyi teknik direktörlerinden biri olduğunu kanıtladı. İşte bu nedenle, Callaghan’ı teknik direktörlük görevini devralacak en iyi yerli aday olarak gören geniş bir taraftar kitlesi var.

    Kariyer geçmişi açısından bakıldığında, evet, Callaghan Pochettino’ya kıyasla bir adım geride kalır. Ancak USMNT içinde sağlam bir itibara ve saygıya sahiptir. Dolayısıyla, kağıt üzerinde en iddialı bir hamle olmayabilir, ancak federasyon için daha uygun maliyetli ve ilk görev döneminden güzel anıları olan bir grup taraftarın hoşuna gidecek iyi bir orta yol niteliğindedir.

  • Schmetzer Sounders 2023Getty

    İstikrarlı tecrübeli oyuncu - Brian Schmetzer

    Brian Schmetzer geçmişte bu göreve açık olduğunu belirtmişti. Ancak ABD’li taraftarların bir kısmı, uluslararası deneyimi olmayan bir MLS teknik direktörünün atanmasını hırs eksikliği olarak değerlendirebilir. Haklı olabilirler, ancak Schmetzer’in sadece bir MLS teknik direktörü olmadığı gerçeği de göz ardı edilmemelidir.

    Schmetzer, Seattle Sounders'ta bir imparatorluğu hem korudu, hem kurdu hem de yeniden inşa etti. Efsanevi Sigi Schmid'in yerine geçici teknik direktör olarak gündeme gelen Schmetzer, ilk sezonunda MLS Kupası'nı kazanarak bu görevi kalıcı olarak üstlendi. 2019'da bir MLS Kupası daha kazandı ve iki kez daha finale yükseldi; böylece beş yıllık bir sürede dört lig finaline ulaştı. Bu süre zarfında Sounders, playoff'ları sadece bir kez kaçırdı ve iki kez Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele etti.

    Son on yılda Schmetzer, Sounders futbolunun birçok dönemine öncülük etti. Hepsi de başarılı dönemlerdi. Deneyim açısından onunla boy ölçüşebilecek çok az sayıda Amerikalı teknik direktör var; bu nedenle şüphesiz dikkate alınması gereken bir isimdir.

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  • Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport

    Avrupa’daki Amerikalı - Pellegrino Matarazzo

    Matarazzo, gelecekteki bir ABD Erkek Milli Takımı teknik direktörünün özgeçmişini oluşturuyor. O halde asıl soru, bunun ne zaman gerçekleşeceği.

    New Jersey doğumlu teknik direktör, antrenörlük kariyerini Almanya'da inşa etti, ancak bu yıl Real Sociedad'ın başına geçtikten sonra adını gerçekten duyurdu. Aralık ayında görevi devraldıktan sonra, kulübü Copa del Rey şampiyonluğuna taşıdı ve finalde Atlético Madrid'i penaltı atışlarında mağlup ederek bu başarıyı taçlandırdı. Bu kupa zaferiyle Matarazzo, en iyi beş ligden birinde büyük bir kupa kazanan ilk Amerikalı oldu.

    Dolayısıyla soru ortada: Neden ayrılsın ki? Matarazzo, Avrupa’da açıkça bir şeyler inşa ediyor ve bu yolda devam ederse, USMNT görevi ileride bir noktada onu bekliyor olacak. Milli takımın cazibesine kapılırsa bu tamamen anlaşılabilir bir durumdur, ancak Avrupa’da sınırlarını zorlayarak ne kadar ileri gidebileceğini görmek istemesi durumunda da onu suçlayamazsınız.

  • Pep Guardiola Manchester City 2026Getty Images

    Ünlü isim - Pep Guardiola

    Eğer ABD Erkek Milli Takımı bir başka büyük ismi kadrosuna katmak isterse, piyasada birkaç seçenek var. Ne de olsa, tartışmasız tüm zamanların en iyi teknik direktörü şu anda işsiz.

    Pep Guardiola’nın ABD’de kendi deneyimleri var. Daha önceki bir ara verdiği dönemde, Amerikan yaşamının getirdiği anonimliğin tadını çıkarmak için New York’ta yaşamıştı. Bu anlamda, Pochettino’nun potansiyel halefi olarak neye imza atacağını çok iyi bilir: hem baş antrenör hem de Amerikan futbolunu geliştirme görevini üstleneceği bir iş. Yine de, Guardiola istese şu anda dünyadaki her takım onu işe alırdı; öyleyse, kendisine kesinlikle daha fazla para ödeyecek daha büyük bir kulüp veya milli takım yerine USMNT işini tercih etmesinin makul bir nedeni var mı?

    Bu büyük bir değişiklik olurdu, evet, ama belki de kabul edilmesi zor bir değişiklik; tabii ki U.S. Soccer, Pochettino’nun işe alınmasında olduğu gibi dışarıdan finansal destek almadıkça.

  • New York Red Bulls v New England RevolutionGetty Images Sport

    Gelecek - Michael Bradley

    ABD Milli Takımı efsanesi Michael Bradley, bir gün milli takımın başına geçmesine yol açabilecek bir yükseliş eğilimindedir. Ancak bu yolculuğunun henüz çok başındadır; bu nedenle onun görevi devralması yönündeki çağrılar neredeyse kesinlikle vaktinden erkendir.

    Evet, Bradley New York Red Bulls’ta, özellikle genç oyuncularla iyi işler çıkarıyor ve evet, USMNT söz konusu olduğunda “işi anladığı” inkar edilemez. Ancak kariyerinin bu aşamasında böyle bir sıçrama yapmak için henüz çok, çok erken. Kesinlikle biraz daha tecrübe kazanması gerekiyor.

    Bu nedenle Bradley, gelecekte göz önünde bulundurulması gereken bir isim, ancak 2030 gibi uzak bir gelecek için değil.

  • usmnt Getty Images

    Bilinmeyenler

    Şu anda durumun gerçekliği şudur: Bu işin nereye varacağını kimse tam olarak bilmiyor. ABD Erkek Milli Takımı ile Pochettino’nun yolları ayrılsa bile, bunun sonuçları şu anda tam olarak öngörülemeyecek pek çok farklı yöne gidebilir.

    Teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimlerin özelliği, kimin ne zaman müsait olacağını asla bilememenizdir ve Dünya Kupası’na dört yıl kaldığı için, ABD Futbol Federasyonu’nun bekleyip doğru kararı vermesi için yeterli zaman var. Belki önceki iki döngüde olduğu gibi çok uzun süre beklememeliler, ancak acele etmek için de gerçek bir neden yok. Federasyon uygun birini belirlediyse, onu ikna etmek için yeterli zamanı var.

    Bu nedenle, aday havuzunun ne kadar geniş olduğunu ölçmek zor. 2024’te Pochettino’nun hem müsait olacağını hem de ABD Milli Takımı’nı çalıştırmaya istekli olacağını tahmin etmek zor olurdu; şu anda da durumu öngörmek aynı derecede zor. Yeni adaylar ortaya çıkacak ve bazıları yarışa geç katılabilir; ancak ABD Milli Takımı harekete geçerse, doğru hedefe ulaşana kadar teknik direktör arayışının izleyebileceği pek çok yol var.