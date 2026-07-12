ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından geçen günlerde, hem federasyon hem de teknik ekipten yetkililer sabır çağrısında bulundu. Dinlenmeye ve değerlendirme yapmaya ihtiyaç vardı. Belçika’ya 4-1 yenildikten sonraki saatler, bundan sonra ne olacağına karar vermek için uygun bir zaman değildi.

Bu nedenle, ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinden bir hafta sonra bile, takımın gelecekte bir teknik direktörü olup olmayacağı henüz belli değil. Mauricio Pochettino geri dönebilir de dönmeyebilir de, ABD Futbol Federasyonu ise onunla işbirliğini uzatmak isteyebilir de istemeyebilir de. Tekrar belirtmek gerekirse, dinlenme ve değerlendirme süreci gerekiyor. Bundan sonra bir karar verilecek.

Gerçek şu ki, Pochettino’nun sözleşmesi bu yaz sona eriyor. 2024’te bu takımı yönetmek üzere anlaşma imzaladığında, sadece bu Dünya Kupası için anlaşmıştı, daha fazlası için değil. Dolayısıyla, her iki taraf da sözleşme uzatmasını görüşmüş olsa da, ABD Milli Takımı şu anda fiilen teknik direktörsüz durumda ve bu da programın pek çok farklı yöne gidebileceği anlamına geliyor.

Peki bu durum nasıl bir hal alabilir? USMNT’nin bir sonraki teknik direktörü kim olabilir? Daha tanıdık bir isim mi, yoksa yine sürpriz bir seçim mi? İşte USMNT’nin teknik direktör arayışının, eğer gerçekleşirse, nasıl bir hal alabileceğine dair bir bakış...