Pep Guardiola, 2026-27 sezonunda da Manchester City'nin teknik direktörü olarak kalacağına dair önemli bir ipucu verdi

Guardiola, işine duyduğu bitmeyen coşku ve Etihad Stadyumu'nda yaratılan ortam hakkında konuştu. City teknik direktörü ayrıca kulüp içindeki istikrarı da övdü.

The Guardian'a göre Guardiola, "İnanılmaz bir ortam olmasaydı, iyi şampiyonluklar kazansam bile 10 yıl kalamazdım" dedi. "Şimdi kendimi daha, bilemiyorum, mutlu mu, mutlu değil mi, bilemiyorum, ama hala inanılmaz bir enerjiye sahibim, hala çok iyiyim, izin günümde buraya çalışmaya geliyorum."

"Gundo'nun [Ilkay Gündoğan] Barcelona'dan dönüp 'Man City en iyisi, en iyisi' demesini çok seviyorum" diye ekledi. Biliyorsunuz, böyle bir şey olduğunda, iyi yoldayız demektir. Bu yüzden son 12, 13, 14 yıldır sürekli Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bu yüzden her zaman şampiyonluklar için mücadele ediyoruz, çünkü taktikler, sistemler, oyuncular ve teknik direktörler konusunda tutarlılar. Bu, insanları iyi hissettiren bir balon gibi."