Pep Guardiola, 2026-27 sezonunda da Manchester City'nin teknik direktörü olarak kalacağına dair önemli bir ipucu verdi
City'nin teknik direktörü, Etihad'da görevde geçirdiği on yıla yaklaşırken, bu süre zarfında kulübe eşi benzeri görülmemiş bir başarı dönemi yaşattı. Yaptığı açıklamalar, eski Barcelona ve Bayern Münih teknik direktörünün 2026-27 sezonunda da Manchester'da kalacağına dair taraftarlar arasında yeni bir umut uyandırdı. Eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca'nın City'nin teknik direktörlüğüyle anıldığına dair haberlere rağmen Guardiola, kulübe başarı getirme konusunda hâlâ istekli olduğunu vurguladı.
Guardiola, neden hâlâ motive olduğunu açıklıyor
Guardiola, işine duyduğu bitmeyen coşku ve Etihad Stadyumu'nda yaratılan ortam hakkında konuştu. City teknik direktörü ayrıca kulüp içindeki istikrarı da övdü.
The Guardian'a göre Guardiola, "İnanılmaz bir ortam olmasaydı, iyi şampiyonluklar kazansam bile 10 yıl kalamazdım" dedi. "Şimdi kendimi daha, bilemiyorum, mutlu mu, mutlu değil mi, bilemiyorum, ama hala inanılmaz bir enerjiye sahibim, hala çok iyiyim, izin günümde buraya çalışmaya geliyorum."
"Gundo'nun [Ilkay Gündoğan] Barcelona'dan dönüp 'Man City en iyisi, en iyisi' demesini çok seviyorum" diye ekledi. Biliyorsunuz, böyle bir şey olduğunda, iyi yoldayız demektir. Bu yüzden son 12, 13, 14 yıldır sürekli Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bu yüzden her zaman şampiyonluklar için mücadele ediyoruz, çünkü taktikler, sistemler, oyuncular ve teknik direktörler konusunda tutarlılar. Bu, insanları iyi hissettiren bir balon gibi."
Şehir, şampiyonluk mücadelesinde istikrarını koruyor
City, lider Arsenal’in peşinde koşarken bir başka Premier Lig şampiyonluğu için yarışta sağlam bir şekilde yerini koruyor. Takım bu sezon Carabao Kupası’nı çoktan kazandı ve ayrıca Chelsea ile oynayacağı FA Kupası finali için hazırlanıyor.
"Maçtan önceki saatlerde [baskı] hissediyorum ama maçlar arasındaki süreçte daha sakinim. Geçen sezon 24 saat boyunca 'Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsak kulüpte ne olacak?' diye düşündüm. Bunu çok hissettim," dedi. "Bu sezon Carabao Kupası'nı kazandık, yine FA Kupası finaline ulaştık ve hala Arsenal'e karşı mücadele ediyoruz, ne diyebilirim ki? Gerçekten çok iyi. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmayı çok isterdim ama seviye daha yüksek ve bu, gelecek sezon için benim için iyi bir ders olacak."
Şampiyonluk yarışında kritik maçlar bekliyor
Cityzens şimdi dikkatlerini Everton ile oynayacakları kritik Premier Lig maçına çeviriyor. Guardiola’nın takımı, şampiyonluk yarışında Arsenal üzerindeki baskıyı sürdürmek için bu maçı kazanmak zorunda. Zirvede altı puan farkla lider olan Gunners’a kıyasla City’nin iki maç eksiği var. Hâlâ birçok kupa kazanma şansı varken ve teknik direktörün yeniden canlanmış göründüğü bu dönemde, önümüzdeki haftalar hem City’nin sezonu hem de Guardiola’nın Etihad’daki geleceği açısından belirleyici olabilir.