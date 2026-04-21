"Pep bu iş için biçilmiş kaftan" - Leonardo Bonucci, İtalya milli takımında "radikal bir değişim"i yönetmesi için Guardiola'ya destek verdi
Bonucci, Azzurri'de bir devrim çağrısında bulunuyor
Bonucci, İtalya’nın uluslararası arenada yaşadığı süregelen sıkıntılara yönelik iddialı bir çözüm önerisinde bulunarak, “radikal bir değişim”i tetikleyecek isim olarak Guardiola’yı gösterdi. Laureus Dünya Spor Ödülleri töreninde konuşan eski Juventus kaptanı, Manchester City teknik direktörünün ülkeyi eski ihtişamına kavuşturmak için gereken taktiksel zekaya sahip olduğunu öne sürdü.
Azzurri, son yıllarda çalkantılı bir dönem geçirdi ve üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamadı. Euro 2020'deki zafer geçici bir coşku yaşatsa da, tutarlılık eksikliği ve yapısal sorunlar, dört kez dünya şampiyonu olan takımı, yeni nesil liderlik altında yeni bir kimlik arayışına itti.
Savunma yapısının yeniden inşa edilmesi gerekiyor
Bonucci'ye göre, milli takımın karşı karşıya olduğu sorunlar köklü ve mevcut sistemin baştan aşağı yenilenmesini gerektiriyor. O, bir zamanlar uluslararası futbolun altın standardı olarak görülen savunma hattından başlanması gerektiğine inanıyor.
Foot Mercato'nun aktardığına göre, "Önemli olan, savunmadan başlayarak İtalyan futbolunu sıfırdan yeniden inşa etmek" dedi. "Tüm dünyanın saygısını yeniden kazanmak ve bir zamanlar dünya şampiyonu olan o büyük takım haline gelmek için bu durumla cesaretle yüzleşmeliyiz."
Guardiola'nın göreve getirileceğine dair hayaller
Bonucci, Guardiola’nın felsefesinin ülkenin tam da ihtiyacı olan şey olduğuna inanıyor. Teknik direktörün genç yetenekleri yetiştirmedeki kanıtlanmış başarısının, İtalya’nın yükselen yıldızlarının gelişimini hızlandıracağını savunuyor.
"Çok yetenekli genç oyuncular var; onlara gelişip ilerlemeleri için zaman tanımalıyız," diye açıklıyor Bonucci. "Zaman, tek mucizevi çözümdür ve radikal bir değişim isteniyorsa, bu iş için en uygun kişi Pep'tir. Zor bir iş, ama hayal kurmak bedava."
Gelecek nesil için sabır gerekiyor
Bonucci, dünya çapında bir teknik direktör bulmanın ötesinde, İtalyan halkının ve federasyonun yeni yetişen yeteneklere karşı sabırlı olması gerektiğini vurguladı. 2024 yılında futbolu bırakan emekli defans oyuncusu, mavi formayı giymenin getirdiği baskıyı ve bununla birlikte gelen beklentilerin ağırlığını çok iyi anlıyor. Ancak, Guardiola gibi bir isim görevi devralıp devralmasa da, Gli Azzurri bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası’nda sadece seyirci konumunda olacak.