Pellegrini, Bernardeschi'ye cevap veriyor, ardından direkler Roma ve Bologna'yı durduruyor: 1-1, her şey rövanş maçında belli olacak

Ligde sırasıyla Genoa ve Verona'ya karşı iki acı yenilgi alan Bologna ve Roma, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan derbisinde karşı karşıya geldi ve ilk maç 1-1 berabere sonuçlandı: Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan ilk maçta iki takım da birer gol attı. Rowe'nin harika bireysel hareketinin ardından Bernardeschi'nin sol ayağıyla attığı golle Rossoblù öne geçerken, Lorenzo Pellegrini, Malen'in asistini iki adımdan ustaca değerlendirerek skoru eşitledi (bu asist, Emilianlılar tarafından bazı protestolara neden oldu).

Böylece, her şey tam olarak yedi gün sonra Olimpico'da oynanacak rövanş maçında belli olacak (maç, Giallorossi'nin ligde daha üst sırada yer alması nedeniyle başkentte oynanacak).