AC Milan'ın, Ruben Amorim'e takımın yönetiminde yardımcı olacak ve belki transferlerle de ilgilenecek bir yöneticiye ihtiyacı var. Mediaset'in uzun yıllardır tanınan yüzü olan ve bugün pek çok programa konuk olarak katılan ünlü gazeteci Carlo Pellegatti böyle düşünüyor. Pellegatti, bugün Radio Sportiva'ya yaptığı açıklamada AC Milan için uygun gördüğü, şu anda herhangi bir kulübe bağlı olmayan yöneticinin kim olduğunu açıkça söyledi: Eski Interli Piero Ausilio.
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Çeviri:
Pellegatti bir kez daha vurguladı: "Milan'a sahayı bilen isimler lazım. Ausilio, Inter'den ayrıldıktan bir saat sonra alınmalıydı."
SAHADAKİ ADAMLAR
Ruben Amorim'in projesi
Doğru isim Ausilio
Pellegatti'ye göre doğru isim, geçtiğimiz günlerde önerdiği ve bugün de yeniden gündeme getirdiği, Inter'in artık eski sportif direktörü olan Piero Ausilio. Ausilio, Inter'deki 29 yılı boyunca kulübün birçok başarısında pay sahibi oldu.
"Geçmişine bakmayalım: Piero Ausilio'yu Inter'den ayrılmasından bir saat sonra göreve getirirdim! İtalyan futbolunu tanıyor, sözü dinleniyor ve yıldız oyuncularla nasıl konuşacağını biliyor."
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