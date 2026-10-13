Pellegatti'ye göre doğru isim, geçtiğimiz günlerde önerdiği ve bugün de yeniden gündeme getirdiği, Inter'in artık eski sportif direktörü olan Piero Ausilio. Ausilio, Inter'deki 29 yılı boyunca kulübün birçok başarısında pay sahibi oldu.

"Geçmişine bakmayalım: Piero Ausilio'yu Inter'den ayrılmasından bir saat sonra göreve getirirdim! İtalyan futbolunu tanıyor, sözü dinleniyor ve yıldız oyuncularla nasıl konuşacağını biliyor."