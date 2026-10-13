24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Ausilio 2-1Getty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Pellegatti bir kez daha vurguladı: "Milan'a sahayı bilen isimler lazım. Ausilio, Inter'den ayrıldıktan bir saat sonra alınmalıydı."

AC Milan
Inter
Transfers
Serie A

AC Milan'ın, Ruben Amorim'e takımın yönetiminde yardımcı olacak ve belki transferlerle de ilgilenecek bir yöneticiye ihtiyacı var. Mediaset'in uzun yıllardır tanınan yüzü olan ve bugün pek çok programa konuk olarak katılan ünlü gazeteci Carlo Pellegatti böyle düşünüyor. Pellegatti, bugün Radio Sportiva'ya yaptığı açıklamada AC Milan için uygun gördüğü, şu anda herhangi bir kulübe bağlı olmayan yöneticinin kim olduğunu açıkça söyledi: Eski Interli Piero Ausilio.


  • SAHADAKİ ADAMLAR

    Ruben Amorim'in projesi

  • Doğru isim Ausilio

    Pellegatti'ye göre doğru isim, geçtiğimiz günlerde önerdiği ve bugün de yeniden gündeme getirdiği, Inter'in artık eski sportif direktörü olan Piero Ausilio. Ausilio, Inter'deki 29 yılı boyunca kulübün birçok başarısında pay sahibi oldu.

    "Geçmişine bakmayalım: Piero Ausilio'yu Inter'den ayrılmasından bir saat sonra göreve getirirdim! İtalyan futbolunu tanıyor, sözü dinleniyor ve yıldız oyuncularla nasıl konuşacağını biliyor."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
SAL

SAL

Ligi Europa

15 Eki 2026

MIL

MIL

BOL

BOL

Serie A

17 Eki 2026

INT

INT