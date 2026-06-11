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Pelé ve Maradona'nın mirasının tanığı... Azteca Stadyumu, Dünya Kupası'nın ihtişamının simgesi

FEATURES
Meksika - Güney Afrika
Meksika
Güney Afrika
Dünya Kupası
Brezilya
Arjantin
D. Maradona
Meksika
Güney Afrika
Brezilya
Arjantin

Dünya Kupası açılışını üçüncü kez düzenliyor

Bu Perşembe akşamı futbolseverlerin gözleri, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçı olan Meksika-Güney Afrika karşılaşmasına ev sahipliği yapacak olan Mexico City'deki Azteca Stadyumu'na çevrilecek.

Bu stadyumun tarihi, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın açılış maçında tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Azteca Stadyumu, Dünya Kupası'nın tüm ihtişamını simgeleyen bir yer olarak kabul ediliyor. Bu stadyum, turnuvanın iki açılış maçına ev sahipliği yapmış olması ve iki final maçına (1970 ve 1986) sahne olması nedeniyle dünya futbol tarihinin önemli bir parçasıdır. Ayrıca tribünleri, turnuva maçlarında rekor sayıda seyirciyi ağırladı, ancak bu küresel futbol anıtının önemi bununla sınırlı değil.

  • Azteka Stadyumu ve Meksika'nın hayali

    Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak, 1958 turnuvasını düzenlemeyi arzulayan Meksikalıların hayalini süsleyen bir hayaldi; ancak sonunda İsveç'in turnuvayı düzenlemek için resmi adaylıkta tek başına kalmasına izin verdiler.

    1960 yılında Guillermo Canedo, Meksika Futbol Federasyonu başkanlığı görevini üstlendiğinde, tarihi bir stadyum inşa etme arzusunu şöyle dile getirdi: "Dünyanın gördüğü en iyi stadyuma ihtiyacımız vardı. Brezilya, 1950 turnuvası için Maracana'yı inşa etmişti. Devasa boyutlarda ve inanılmaz derecede büyüleyiciydi. Biz ondan bile daha iyi bir stadyum inşa etmek istedik."

    95 milyon pezo gibi büyük bir bütçe ayrılan ve gerçek bir efsane yapıyı inşa etmeyi hedefleyen Canedo'nun son derece iddialı projesinin tasarım ve inşaat ihalesini kazanmak için rekabet çok yoğundu ve ihale sonunda deneyimli mimar Pedro Ramírez Vázquez kazandı.

    Tasarımda yerine getirilmesi gereken şartlar arasında, Cuauhtémoc bölgesinde yer alan stadyumun en az 100 bin taraftarı ağırlayabilmesi, tribünlerinin coşkulu bir atmosfer yaratması, dünyanın en güzel stadyumlarından bazılarının özelliklerini taşıması ve Cuauhtémoc bölgesinin yetiştirdiği en ünlü isimlerden biri olan, futbol oynayarak büyüyen Meksikalı sanatçı Frida Kahlo'nun ünlü tablolarından daha muhteşem olmasıydı.

    Vazquez, mimar meslektaşı Rafael Mechares Alkerica'nın ekibe katılmasını memnuniyetle karşıladı ve ikili, Avrupa'nın en güzel stadyumlarını gezmek üzere bir yolculuğa çıktı: Wembley, San Siro, Camp Nou ve Santiago Bernabéu. İkili, bu ünlü futbol tapınaklarının her birinin özelliklerini inceledi.

    Stadyumun inşaatına 1961 yılında başlanması planlanıyordu, ancak Fazquez inşaat alanında devasa bir kayaya rastladı. Herkes yaklaşık bir yıl boyunca her gün çalıştı ve sonunda dinamit kullanarak büyük kayayı patlatmayı başardılar ve stadyumun fiili inşaatına 1962 yılında başlandı.

    Canedo, Meksika'nın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması için büyük baskı uyguladı. Onun yorucu çabaları, yoğun coşkusu ve kapsamlı planı, Avustralya, Kolombiya, Japonya ve Peru'nun ev sahipliği tekliflerini geri çekmesine neden oldu.

     1964 yılında Tokyo'da düzenlenen FIFA Kongresi'nde Meksika, geriye kalan tek rakibi Arjantin'i geride bırakarak, ilk kez Avrupa ve Güney Amerika dışında düzenlenecek olan 1970 Dünya Kupası'nı düzenleme onurunu elde etti.

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    1970 Dünya Kupası'nın tarihi ev sahipliği ve Pelé'nin başarısı

    Azteka, futbol dünyasının hafızasına kazınan tarihi olaylarla dolu efsanevi bir ev sahipliği sergiledi. Bunlar arasında Yarı finalde İtalya'nın Batı Almanya'yı 4-3'lük skorla mağlup ettiği "Yüzyılın Maçı", Gazinho'nun tarihte Dünya Kupası'nın tüm aşamalarında gol atan ilk oyuncu olması ve Carlos Alberto'nun turnuvanın en güzel gollerinden birini atması gibi olaylar.

    Ayrıca o turnuvada Pelé, Brezilya'nın şampiyonluğu kazanması sayesinde turnuvayı üç kez kazanan ilk – ve şu ana kadar son – oyuncu oldu ve podyumda Jules Rimet Kupası'nı kaldırdı.

    Efsane Carlos Alberto şöyle dedi: "Final maçındaki atmosfer ve coşku inanılmazdı. Sanki tüm Meksika Brezilyalı olmuş gibiydi. İnanılmaz ve inanması zor bir şeydi."

    Canedo o final maçının ardından görevinden ayrıldı, ancak pek çok kişi onun hedefine ulaştığına inanıyordu: Meksika, o dönemde bu güzel oyunun tarihindeki en muhteşem Dünya Kupası'nı düzenlemişti.

  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    1986 Dünya Kupası ve Maradona'nın parıltısı

    O turnuvanın eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atmasının ardından, Meksika 1986'da Dünya Kupası'nı ikinci kez düzenleme onuruna erişen ilk ülke oldu. Bu kez Meksika tüm dünyayı hayran bıraktı.

    Tarih, Diego Maradona'nın İngiltere ile oynanan çeyrek final maçındaki muhteşem performansına tanıklık ediyor. Maradona, yarı finalde Belçika karşısında ikinci kez iki gol attı.

     Maradona'nın hazırladığı ve Jorge Borucaja'nın attığı final golü ise turnuva tarihine geçen bir başka unutulmaz an oldu.

    Pelé'nin de belirttiği gibi, Dünya Kupası tarihinin dönüm noktalarını ve futbol sanatının sayfalarını yazan, Meksiko'daki bu görkemli futbol anıtından daha önemli bir stadyumun olduğu iddiası mantığa aykırı görünüyor.

  • FIFA World Cup 2026 Venues - Mexico City StadiumGetty Images Sport

    Azteka Stadyumu'ndaki tarihi olaylar

    1993 yılında Azteca Stadyumu'nda sevilen boksör Julio César Chávez'in Greg Hogen'ı mağlup etmesiyle sonuçlanan tarihi maçı 132 bin kişi izledi. Bu, seyirci sayısı açısından tarihin en büyük ikinci boks maçıydı ve 1941'de Tony Zall ile Billy Brewer arasındaki maçta seyirci sayısı 135 bin olsaydı, belki de birinci olurdu, çünkü o maçın girişi ücretsizdi.

    Ayrıca 1983 yılında bu stadyumda düzenlenen 21 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde, Jorginho, Dunga ve Bebeto'nun önderlik ettiği Brezilya milli takımı, Arjantin'i mağlup ederken 110 bin kişi maçı izlemişti.

    Azteka, FIFA tarafından düzenlenen dört turnuvaya ev sahipliği yapan dünyadaki tek stadyumdur: Dünya Kupası, 20 Yaş Altı Dünya Kupası, 17 Yaş Altı Dünya Kupası ve Konfederasyonlar Kupası.

    Danimarka, 1971 yılında bu stadyumda, Kadınlar Dünya Kupası'nın düzenlenmesi öncesinde düzenlenen Kadınlar Futbol Şampiyonası'nı kazandı. Turnuvaya, kadın futbol dünyasının efsanevi golcüleri Suzy Augustinsen ve Elisabetta Vignotto katıldı.

    Azteca Stadyumu'nda "Yüzyılın Maçı" ve "Yüzyılın Golü"nün anısına iki bronz levha bulunmaktadır.

    Ayrıca Azteca Stadyumu, Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyirci sayısına sahip on maçtan altısına ev sahipliği yapmıştır.

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