Pelé ve Maradona'nın mirasının tanığı... Azteca Stadyumu, Dünya Kupası'nın ihtişamının sembolü

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak, 1958 turnuvasını düzenlemeyi arzulayan Meksikalıların hayalini süsleyen bir hayaldi; ancak sonunda İsveç'in turnuvayı düzenlemek için resmi adaylıkta tek başına kalmasına izin verdiler.

1960 yılında Guillermo Canedo, Meksika Futbol Federasyonu başkanlığı görevini üstlendiğinde, tarihi bir stadyum inşa etme arzusunu şöyle dile getirdi: "Dünyanın gördüğü en iyi stadyuma ihtiyacımız vardı. Brezilya, 1950 turnuvası için Maracana'yı inşa etmişti. Muazzam büyüklükte ve inanılmaz derecede büyüleyiciydi. Biz ondan bile daha iyi bir stadyum inşa etmek istedik."

95 milyon pezo gibi büyük bir bütçe ayrılan ve gerçek bir efsane yapıyı inşa etmeyi amaçlayan Canedo'nun son derece iddialı projesinin tasarım ve inşaat ihalesini kazanmak için rekabet çok yoğundu ve ihale sonunda deneyimli mimar Pedro Ramírez Vázquez'e verildi.

Tasarımda yerine getirilmesi gereken şartlar arasında, Cuauhtémoc bölgesinde yer alan stadyumun en az 100 bin taraftarı ağırlayabilmesi, tribünlerinin coşkulu bir atmosfer yaratması, dünyanın en güzel stadyumlarından bazılarının özelliklerini taşıması ve Cuauhtémoc bölgesinin yetiştirdiği en ünlü isimlerden biri olan, futbol oynayarak büyüyen Meksikalı sanatçı Frida Kahlo'nun ünlü tablolarından daha muhteşem olmasıydı.

Vazquez, mimar meslektaşı Rafael Mechares Alkerica'nın ekibe katılmasını memnuniyetle karşıladı ve ikili, Avrupa'nın en güzel stadyumlarını gezmek üzere bir yolculuğa çıktı: Wembley, San Siro, Camp Nou ve Santiago Bernabéu. İkili, bu ünlü futbol anıtlarının her birinin özelliklerini inceledi.

Stadyumun inşaatına 1961 yılında başlanması planlanıyordu, ancak Fazquez inşaat alanında devasa bir kayaya rastladı. Herkes yaklaşık bir yıl boyunca her gün çalıştı ve sonunda dinamit kullanarak büyük kayayı patlatmayı başardılar ve stadyumun fiili inşaatına 1962 yılında başlandı.

Canedo, Meksika'nın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması için büyük baskı uyguladı. Onun yorucu çabaları, yoğun coşkusu ve kapsamlı planı, Avustralya, Kolombiya, Japonya ve Peru'nun ev sahipliği tekliflerini geri çekmesine neden oldu.

1964 yılında Tokyo'da düzenlenen FIFA Kongresi'nde Meksika, geriye kalan tek rakibi Arjantin'i geride bırakarak, ilk kez Avrupa ve Güney Amerika dışında düzenlenecek olan 1970 Dünya Kupası'nı düzenleme onurunu elde etti.