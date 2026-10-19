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“Peki ya bana ait olan ada?” Richarlison, Brezilya devlet başkanı adayı Flavio Bolsonaro’yu özel adasına el koymakla suçladı
Richarlison'dan mülk hırsızlığıyla ilgili şoke eden iddialar
Richarlison, sosyal medyada yaptığı bir dizi çarpıcı paylaşımda, Rio de Janeiro kıyılarında sahip olduğu özel bir ada üzerindeki sıra dışı hukuk mücadelesini anlattı. Kariyeri son dönemde duraklama yaşayan Brezilyalı millî futbolcu, Bolsonaro ve yakın çevresinin siyasi nüfuzlarını ve yargı sistemini kullanarak arazinin kontrolünü ele geçirdiğini iddia etti.
Futbolcuya göre olay, mülkü senatöre satmayı reddetmesinin ardından yaşandı. Richarlison, 2020 ile 2021 yılları arasında buraya büyük yatırım yaptığını açıkladı. Mülkü beklenmedik şekilde kaybetmesi üzerine, kritik bir seçim döneminde acilen yargıya başvurma arayışına girdi.
- Getty Images Sport
Richarlison adalet istiyor
Eski Everton oyuncusu, milyonlarca takipçisiyle paylaştığı videoda, “Adayı ona satmak istemedim” dedi. “Reddettiğim için bu insanlar mahkemede durumdan yararlandı.” Ülkesindeki toplumsal meseleler hakkında sık sık görüşlerini dile getiren forvet, güçlü siyasi figürün hesap vermesini sağlamaya kararlı görünüyor.
Suçlamanın zamanlaması özellikle hassas. Brezilya, 25 Ekim'de yapılacak başkanlık seçiminin ikinci turuna hazırlanırken yaşça büyük Bolsonaro'nun mirası, ülke çapındaki tartışmanın merkezinde yer almayı sürdürüyor. Futbolcunun iddiaları, zaten gergin olan siyasi ortama gerçeküstü bir boyut ekledi.
Tottenham oyuncusu, yatırımının tamamını kaybettiğini öne sürüyor. Söz konusu mali kayıp da önemli boyutta. Videoda, “Flavio Bolsonaro ve Willer Tomaz adlı bu adam oraya gidip 24 saat içinde adaya el koydu” dedi. “Adalet sistemi işte burada başarısız oldu. Bildiğim kadarıyla adayı tek kuruş ödemeden aldılar. Oraya yaklaşık 10 milyon real (1,4 milyon sterlin/1,7 milyon dolar) yatırdım ve hiçbir şey geri alamadım.” Doğrudan soruşturma çağrısında bulunan oyuncunun sözleri, ülkesindeki hukuki süreçten duyduğu hayal kırıklığını ortaya koyuyor.
Bolsonaro, iddiaları “yalan haber” diyerek reddetti
Bolsonaro cephesinden yanıt gecikmedi. Senatör, iddiaları bir karalama kampanyası olarak nitelendirip reddetti. Bolsonaro, sağcı adayın uygulamalarını eleştiren popüler Brezilyalı sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Juliette'in paylaştığı bir videonun yorumlar bölümüne yazdı.
Senatör suçlamaları "sahte haber" olarak nitelendirince futbolcudan sert bir karşılık geldi. Richarlison, bu yalanlamaya yalnızca "Peki ya bana ait ada?" diye yanıt verdi. Kamuoyu önündeki bu karşılıklı atışma Brezilyalıların ilgisini çekti ve dikkatleri seçim kampanyasının alışıldık söylemlerinden senatörün kişisel davranışlarına çevirdi.
- Getty Images Sport
De Zerbi yönetimindeki Tottenham'da Richarlison gözden düştü
Güney Amerika'da siyasi çalkantılar yaşanırken Richarlison da Kuzey Londra'daki profesyonel kariyerinde zorlu bir dönemden geçiyor. Forvet oyuncusu, teknik direktör Roberto De Zerbi yönetiminde A takım planlarının tamamen dışında kaldı.
Yaz transfer döneminde takımdan ayrılmayı başaramayan Richarlison, bu sezon Tottenham'ın 25 kişilik Premier League kadrosuna alınmadı. Lig kadrosunun dışında kalması nedeniyle kulübün 21 yaş altı takımında oynuyor. Bu, Premier League ekibinin ses getiren transferi olarak bir zamanlar sahip olduğu konumdan oldukça uzak.
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