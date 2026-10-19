Richarlison, sosyal medyada yaptığı bir dizi çarpıcı paylaşımda, Rio de Janeiro kıyılarında sahip olduğu özel bir ada üzerindeki sıra dışı hukuk mücadelesini anlattı. Kariyeri son dönemde duraklama yaşayan Brezilyalı millî futbolcu, Bolsonaro ve yakın çevresinin siyasi nüfuzlarını ve yargı sistemini kullanarak arazinin kontrolünü ele geçirdiğini iddia etti.

Futbolcuya göre olay, mülkü senatöre satmayı reddetmesinin ardından yaşandı. Richarlison, 2020 ile 2021 yılları arasında buraya büyük yatırım yaptığını açıkladı. Mülkü beklenmedik şekilde kaybetmesi üzerine, kritik bir seçim döneminde acilen yargıya başvurma arayışına girdi.