Gerrard, Brendan Rodgers yönetimindeki o şampiyonluk yarışında Chelsea'ye karşı oynanan kritik maçta ayağının kaymasıyla hafızalara kazınmıştı. Bu olay, sonunda Manchester City'nin şampiyon olmasının önünü açmıştı. Ancak Gerrard, yaşadığı hayal kırıklığını geride bıraktığını ve «Ya şöyle olsaydı?» diye düşünmediğini vurguluyor.

Gerrard, «Premier League'i hiç kazanamadığımı, bu konuda eksik kaldığımı kabullendiğimi düşünüyorum» diye ekledi. «Bunu kabullendim. O sezonun sonlarına doğru başıma gelen olayı da kabullendim.»