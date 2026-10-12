AFP
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“Peki ya anılar?” Steven Gerrard, Manchester City’ye yönelik suçlamalar sürerken geriye dönük Premier League madalyalarını reddediyor
Geriye dönük verilen madalyalardan ziyade çalınan anılar
The Overlap'te konuşan Gerrard, Manchester City'nin şampiyonluklarının geçersiz sayılması halinde Liverpool'un 2013/14 sezonunun şampiyonu ilan edilmesi ihtimalini değerlendirdi. Pek çok taraftar bu fikre sevinse de Gerrard farklı düşünüyor.
Gerrard, "Manchester City oyuncuları söz konusu olduğunda bu benim için kişisel bir mesele değil. Çünkü hepsi olağanüstü oyuncular, o anı yaşadılar ve [kazanmayı] hak ettiler. Burada oturup bir Premier League madalyasını kabul edeceğimi ya da onların sahip olduğu madalyalardan birini istediğimi söyleyecek biri değilim" dedi.
- Getty Images Sport
Geçmişi kabullenmek
Gerrard, Brendan Rodgers yönetimindeki o şampiyonluk yarışında Chelsea'ye karşı oynanan kritik maçta ayağının kaymasıyla hafızalara kazınmıştı. Bu olay, sonunda Manchester City'nin şampiyon olmasının önünü açmıştı. Ancak Gerrard, yaşadığı hayal kırıklığını geride bıraktığını ve «Ya şöyle olsaydı?» diye düşünmediğini vurguluyor.
Gerrard, «Premier League'i hiç kazanamadığımı, bu konuda eksik kaldığımı kabullendiğimi düşünüyorum» diye ekledi. «Bunu kabullendim. O sezonun sonlarına doğru başıma gelen olayı da kabullendim.»
İngiliz futbolu üzerindeki daha geniş etkisi
City forması giyen oyuncular, yaşadıklarını kimsenin silemeyeceğini savunabilir. Ancak Gerrard, bunun ligin geri kalanı üzerindeki derin etkisine dikkat çekti.
“Pek çok City oyuncusunun, City taraftarının ve ünlü taraftarın ‘O anları elimizden alamazsınız’ dediğini duydum. Peki ya onların başkalarının elinden aldığı anılar? Belki de yalnızca benim ve forma giydiğim takımın değil, o dokuz ya da 10 yıllık dönemde Tottenham, Manchester United ve Everton taraftarlarının, ligin alt sıralarındaki takımların ve kupa turnuvalarındaki takımların elinden aldıkları anılar? City’nin eski ve mevcut oyuncuları, kulübün sahipleri ve City ile bağlantılı herkes, başkalarından çalmış olabilecekleri anıları düşünmek zorunda.”
- Getty Images Sport
Manchester City'yi bundan sonra neler bekliyor?
Manchester City tüm iddiaları kesin bir dille reddediyor ve devam eden duruşmada suçlamalara karşı kendini savunuyor. Bağımsız bir komisyon, İngiliz futbolunun tarihini kökten değiştirebilecek nihai kararını verecek. Rakip kulüpler ise daha önce görülmemiş sportif yaptırımlar uygulanıp uygulanmayacağını endişeyle bekliyor.
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