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"Pek işe yaramadı" - Noni Madueke ve Anthony Gordon, Cole Palmer ve Phil Foden’ın İngiltere’nin Dünya Kupası yarı final serisinde kadroda yer almaması nedeniyle Michael Owen’ı ikna etmekte zorlanıyor
Madueke, Gordon, Rashford ve Saka, İngiltere milli takımında henüz etkili olamadı
Kuzey Amerika topraklarında düzenlenecek büyük bir turnuvaya girerken, Kuzey Londra’da Premier Lig şampiyonluğunun tadını yeni çıkaran Arsenal’in yıldızı Saka ile Barcelona’dan kiralık olarak gelen Rashford’un kanatlarda görev alacağı bekleniyordu.
Ancak ilki, zamansız bir sakatlıkla boğuşurken, Manchester United ile sözleşmesi devam eden ve transferle ilgili birçok dikkat dağınıklığıyla karşı karşıya kalan ikincisi, Hırvatistan’a karşı zorlu geçen açılış maçında yedek kulübesinden çıkıp attığı golün ardından bu performansı devam ettiremedi.
Madueke, sağ kanatta takım arkadaşının yerini dolduruyor, ancak dağınık ve ilham verici olmayan performanslarının ardından rahatsız edici sorularla karşı karşıya kalmaya devam ediyor; Barça’nın yeni transferi Gordon ise sol kanatta istikrarlı bir performans sergileyemedi.
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İngiltere milli takımında kanatlarda kimler ilk on birde yer almalı?
Saka, İngiltere’nin şu ana kadar oynadığı altı maçın ikisinde ilk on birde yer alırken, diğer dördünde yedek olarak sahaya çıktı; şu ana kadar ilk on birde yer alıp 90 dakikadan fazla süre tamamlayabilecek kadar maç ritmini yakalamış olmalı.
Arsenal'in kanat oyuncusunun Madueke'nin yerine tekrar kadroya alınması gerekip gerekmediği sorulduğunda, eski Three Lions forveti Owen - bahis sitelerinin listesini bulabileceğiniz Covers.com aracılığıyla GOAL'a verdiği demeçte - şöyle dedi: “Bunu göz önünde bulundurursak, bence haklısınız. Bu Dünya Kupası'na girerken, [Harry] Kane'in arkasında oynayan o üç hücum oyuncusunun bizim gücümüz olduğunu düşünmüştüm. Ama işler pek de öyle yürümedi.
“Sanırım Kane ve [Jude] Bellingham bizim gücümüz oldu. İster Rashford, ister Gordon, ister Madueke, ister Saka olsun, çoğunlukla onlar sahada yer aldı. Fena oynamadılar, ama ‘fena değil’den öteye geçemediler.
“Üstelik oyuna girip taze bir soluk getirebilecek pozisyonlardalar. Sürekli rotasyona tabi tutulacaklar. Aslında gol listesinde yer almalı ve kesinlikle bolca asist yapmalılar. Ama henüz tam olarak öyle olmadı.
“Yine de iki maç kaldı ve bunlar en önemli iki maç. Eğer bu oyunculardan biri Dünya Kupası finalinde sahaya çıkıp birkaç gol atarsa, kimse grup aşamalarını hatırlamayacak.”
Tuchel, yaratıcı unsurları kenara bırakmayı tercih etti
Rashford’a yeterince süre verilmemesi konusunda sorulan soruya yanıt veren Owen, Gordon’ın gol atamaması ve Tuchel’in Dünya Kupası kadrosuna giremeyen diğer birçok kendini kanıtlamış oyuncunun da kenardan izlemek zorunda kalması üzerine şunları ekledi: “Kesinlikle. Turnuva boyunca bu oyuncuları gerçekten rotasyona sokmamız gerektiği kanısındaydım ve hâlâ da öyleyim.
“Biraz değişiklik yaptıklarını biliyorum, ama o pozisyonlarda çok daha fazla rotasyon olacağını düşünmüştüm. Kesinlikle, kadro belirlenmeden önce bile, orada yer alabilecek başka oyuncuları göz önünde bulunduruyordum – Phil Foden’lar, Cole Palmer’lar gibi. O pozisyonlara bir sürü harika oyuncumuzu koyup kadroya dahil etseydik, turnuva boyunca bolca rotasyon, bolca taze güç ve bolca yeni fikir elde ederdik.
“Bu pozisyonlar turnuvayı kazanıp kaybetmeyi belirleyen faktörler olabilir. Ancak durum pek de öyle olmadı. O, oldukça sabit bir kadroya sadık kaldı.”
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Messi ve Arjantin ile Dünya Kupası yarı final maçı
Tuchel, Çarşamba günü Lionel Messi ve son dünya şampiyonu Arjantin ile oynanacak, efsanevi bir yarı final mücadelesinde ilk on birinde değişiklik yapmaya karar verebilir. Atlanta’da Güney Amerika’nın devleriyle karşı karşıya gelindiğinde, bir yerlerden ilham bulunması gerekecek.
Rekorları alt üst eden kaptan Kane ve takımın ruhu olan oyun kurucu Bellingham, şu ana kadar bu konuda beklentileri karşıladılar – her biri altı gol attı – ancak artık Rashford, Saka, Gordon ve Madueke’nin, kupa kazanarak tarihe adlarını yazma yolunda belirleyici bir katkı yapma zamanı geldi.
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