"Pek işe yaramadı" - Noni Madueke ve Anthony Gordon, Cole Palmer ve Phil Foden’ın İngiltere’nin Dünya Kupası yarı final serisinde kadroda yer almaması nedeniyle Michael Owen’ı ikna etmekte zorlanıyor

Saka, İngiltere’nin şu ana kadar oynadığı altı maçın ikisinde ilk on birde yer alırken, diğer dördünde yedek olarak sahaya çıktı; şu ana kadar ilk on birde yer alıp 90 dakikadan fazla süre tamamlayabilecek kadar maç ritmini yakalamış olmalı.

Arsenal'in kanat oyuncusunun Madueke'nin yerine tekrar kadroya alınması gerekip gerekmediği sorulduğunda, eski Three Lions forveti Owen - bahis sitelerinin listesini bulabileceğiniz Covers.com aracılığıyla GOAL'a verdiği demeçte - şöyle dedi: “Bunu göz önünde bulundurursak, bence haklısınız. Bu Dünya Kupası'na girerken, [Harry] Kane'in arkasında oynayan o üç hücum oyuncusunun bizim gücümüz olduğunu düşünmüştüm. Ama işler pek de öyle yürümedi.

“Sanırım Kane ve [Jude] Bellingham bizim gücümüz oldu. İster Rashford, ister Gordon, ister Madueke, ister Saka olsun, çoğunlukla onlar sahada yer aldı. Fena oynamadılar, ama ‘fena değil’den öteye geçemediler.

“Üstelik oyuna girip taze bir soluk getirebilecek pozisyonlardalar. Sürekli rotasyona tabi tutulacaklar. Aslında gol listesinde yer almalı ve kesinlikle bolca asist yapmalılar. Ama henüz tam olarak öyle olmadı.

“Yine de iki maç kaldı ve bunlar en önemli iki maç. Eğer bu oyunculardan biri Dünya Kupası finalinde sahaya çıkıp birkaç gol atarsa, kimse grup aşamalarını hatırlamayacak.”