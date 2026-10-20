“Pek hoş bir soru değil”: Fabregas, Manchester United'da Carrick'in yerine geçeceğine dair saygısız söylentileri öfkeyle reddetti

Manchester United'ın kötü formuna rağmen Fabregas, kulübü ve köklü geçmişini hafife almamak gerektiğini düşünüyor. Fabregas, "Manchester United, çok ama çok iyi tanıdığım köklü bir kulüp. Kim olduklarına ve yaptıklarına büyük saygı duyuyoruz çünkü inanılmaz oyuncuları var" dedi. Chelsea'de birlikte çalıştığı Steve Holland'ı tanıdığını belirten Fabregas, Manchester United'ın teknik ekibiyle olan bağlantısına da dikkat çekti. Hafta sonunda Fiorentina'yı 3-1 mağlup ederek Serie A'da beşinci sıraya yükselen Como, karşılaşmaya çok iyi bir form grafiğiyle çıkıyor.