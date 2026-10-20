Getty Images Sport
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“Pek hoş bir soru değil”: Fabregas, Manchester United'da Carrick'in yerine geçeceğine dair saygısız söylentileri öfkeyle reddetti
Şampiyonlar Ligi hedefleri karşı karşıya
Fabregas'a maç öncesi basın toplantısında Carrick'in yerine geçme ihtimali soruldu. Carrick, galibiyet alamadığı altı maçlık zorlu bir dönemden geçiyor.
Sezon boyunca yalnızca iki galibiyet alan Manchester United, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Como ile karşılaşmak için İtalya'ya gidecek. Ancak Fabregas, Carrick'i savunup yaptığı çalışmaları överek bu yöndeki söylemlere hızla son verdi. Como teknik direktörü, büyük saygı duyduğu birinin hâlihazırda üstlendiği görevi tartışmayacağını açıkça belirtti.
- Getty Images Sport
Medyaya sert yanıt vermek
Manchester United'ı çalıştırma ihtimali sorulduğunda Fabregas, Carrick'i kararlılıkla savundu. Fabregas salı günü, "Bu soruyu yanıtlamayacağım çünkü bunun pek hoş bir soru olmadığını düşünüyorum," dedi. "Harika bir Manchester United takımının başındaki Michael Carrick gibi büyük bir futbolcu ve teknik direktöre yeterince saygı gösterilmediğini düşünüyorum." Fabregas ile Carrick, futbolculuk kariyerleri boyunca birçok kez karşı karşıya geldi. Manchester United, Sinigaglia'ya yapacağı zorlu ziyarete hazırlanırken Como teknik direktörünün meslektaşıyla güçlü bir dayanışma hissettiği açıkça görülüyor.
Old Trafford’un mirasına saygı göstermek
Manchester United'ın kötü formuna rağmen Fabregas, kulübü ve köklü geçmişini hafife almamak gerektiğini düşünüyor. Fabregas, "Manchester United, çok ama çok iyi tanıdığım köklü bir kulüp. Kim olduklarına ve yaptıklarına büyük saygı duyuyoruz çünkü inanılmaz oyuncuları var" dedi. Chelsea'de birlikte çalıştığı Steve Holland'ı tanıdığını belirten Fabregas, Manchester United'ın teknik ekibiyle olan bağlantısına da dikkat çekti. Hafta sonunda Fiorentina'yı 3-1 mağlup ederek Serie A'da beşinci sıraya yükselen Como, karşılaşmaya çok iyi bir form grafiğiyle çıkıyor.
- Getty Images Sport
Çarşamba günü neler bekleniyor?
Manchester United’ın teknik direktörlüğüne ilişkin spekülasyonlar kuşkusuz devam edecek olsa da Fabregas’ın tüm odağı Como ve takımın yaklaşan Şampiyonlar Ligi sınavında. Çarşamba günü alınacak olumlu bir sonuç, onun üst düzey bir teknik direktör olarak giderek güçlenen itibarını daha da pekiştirecek. Carrick ise artan baskıyı hafifletmek için galibiyete şiddetle ihtiyaç duyuyor.
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