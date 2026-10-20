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ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
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“Pek hoş bir soru değil”: Fabregas, Manchester United'da Carrick'in yerine geçeceğine dair saygısız söylentileri öfkeyle reddetti

C. Fabregas
M. Carrick
Como
M. United
Serie A
Premier Lig

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Manchester United'da Michael Carrick'in yerine düşünüldüğü yönündeki iddiaları sert bir dille reddetti. İki takım arasında çarşamba günü oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde İspanyol teknik adam, Old Trafford'da teknik direktörlük görevini üstlenmesine ilişkin soruları yanıtlamayı reddetti ve bu yöndeki soruları eski Premier League rakibine karşı son derece saygısızca buldu.


  • Şampiyonlar Ligi hedefleri karşı karşıya

    Fabregas'a maç öncesi basın toplantısında Carrick'in yerine geçme ihtimali soruldu. Carrick, galibiyet alamadığı altı maçlık zorlu bir dönemden geçiyor.

    Sezon boyunca yalnızca iki galibiyet alan Manchester United, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Como ile karşılaşmak için İtalya'ya gidecek. Ancak Fabregas, Carrick'i savunup yaptığı çalışmaları överek bu yöndeki söylemlere hızla son verdi. Como teknik direktörü, büyük saygı duyduğu birinin hâlihazırda üstlendiği görevi tartışmayacağını açıkça belirtti.

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    Medyaya sert yanıt vermek

    Manchester United'ı çalıştırma ihtimali sorulduğunda Fabregas, Carrick'i kararlılıkla savundu. Fabregas salı günü, "Bu soruyu yanıtlamayacağım çünkü bunun pek hoş bir soru olmadığını düşünüyorum," dedi. "Harika bir Manchester United takımının başındaki Michael Carrick gibi büyük bir futbolcu ve teknik direktöre yeterince saygı gösterilmediğini düşünüyorum." Fabregas ile Carrick, futbolculuk kariyerleri boyunca birçok kez karşı karşıya geldi. Manchester United, Sinigaglia'ya yapacağı zorlu ziyarete hazırlanırken Como teknik direktörünün meslektaşıyla güçlü bir dayanışma hissettiği açıkça görülüyor.

  • Old Trafford’un mirasına saygı göstermek

    Manchester United'ın kötü formuna rağmen Fabregas, kulübü ve köklü geçmişini hafife almamak gerektiğini düşünüyor. Fabregas, "Manchester United, çok ama çok iyi tanıdığım köklü bir kulüp. Kim olduklarına ve yaptıklarına büyük saygı duyuyoruz çünkü inanılmaz oyuncuları var" dedi. Chelsea'de birlikte çalıştığı Steve Holland'ı tanıdığını belirten Fabregas, Manchester United'ın teknik ekibiyle olan bağlantısına da dikkat çekti. Hafta sonunda Fiorentina'yı 3-1 mağlup ederek Serie A'da beşinci sıraya yükselen Como, karşılaşmaya çok iyi bir form grafiğiyle çıkıyor.

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    Çarşamba günü neler bekleniyor?

    Manchester United’ın teknik direktörlüğüne ilişkin spekülasyonlar kuşkusuz devam edecek olsa da Fabregas’ın tüm odağı Como ve takımın yaklaşan Şampiyonlar Ligi sınavında. Çarşamba günü alınacak olumlu bir sonuç, onun üst düzey bir teknik direktör olarak giderek güçlenen itibarını daha da pekiştirecek. Carrick ise artan baskıyı hafifletmek için galibiyete şiddetle ihtiyaç duyuyor.

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