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"Pek hissetmedim" - Declan Rice, İngiltere'nin Meksika'daki Azteca Stadyumu'nda "en iyi deplasman maçı"nı gerçekleştirmesine ve Norveç ile Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaşmasına katkıda bulunduktan sonra, irtifa endişelerini önemsemedi
Üç Aslan, Azteca’yı fethetti
İngiltere, pek çok kişinin tarihin en büyük “deplasman” galibiyeti olarak nitelendirdiği bir sonucu elde ederek, Estadio Azteca’daki 80.000’den fazla coşkulu taraftarı susturdu. Göz korkutucu atmosfer ve deniz seviyesinden yaklaşık 2.200 metre yükseklikte oynamanın getirdiği fiziksel zorluklara rağmen, Thomas Tuchel’in oyuncuları, Meksika’nın hırslı geri dönüşünü engellemek için inanılmaz bir azim sergiledi. Jude Bellingham’ın sadece 98 saniye içinde attığı iki gol, başkentte yaşanan bu heyecan dolu gecenin gidişatını belirledi.
Ev sahibi takım ikinci yarının büyük bir bölümünde sayısal üstünlükten yararlanmasına rağmen, İngiltere’nin savunma düzeni galibiyeti korumak için yeterince sağlam kaldı. Rice, birçok kişinin Avrupa ekibini zorlayacağından korktuğu koşullara rağmen sahada çok geniş bir alanı kapsayarak özellikle etkileyici bir performans sergiledi.
- Getty Images Sport
Rice, irtifa faktörünü önemsemiyor
Arsenal oyuncusu, bu deneyimi bugüne kadarki milli kariyerinin zirvesi olarak nitelendirirken, Meksiko’nun yüksek rakımının takımın performansına etkisiyle ilgili maç öncesi endişeleri bir kenara bıraktı. Rice, pek çok kişinin “Üç Aslanlar”ı zorlayacağını düşündüğü çevresel zorluklara hemen değindi.
"Bence bu, muhtemelen İngiltere milli takımında yaşadığım en iyi sonuç, muhtemelen İngiltere formasıyla geçirdiğim en iyi deplasman maçıydı. Tam da beklediğim gibiydi ve gerçekten inanılmaz bir geceydi. Şaşırdım, rakım o kadar da... Bu konu hakkında çok fazla konuşuldu ve dürüst olmak gerekirse dün antrenmanda biraz hissettim ama bugün pek hissetmedim," dedi Rice, BBC Sport'a.
Takımın takım oyununu övmek
Çevresel zorlukların ötesinde, İngiltere’nin üstesinden gelmesi gereken bir diğer görev de, kendi sahasında şaşırtıcı derecede uzun bir yenilmezlik serisini sürdüren Meksika takımını mağlup etmekti. Bu, 1966’da açılan Azteca Stadyumu’nda Meksika’nın üçüncü resmi maç yenilgisiydi; daha önce 2001’de Kosta Rika’ya ve 2013’te Honduras’a Dünya Kupası elemelerinde 2-1’lik skorlarla yenilmişti. Rice, takımın ortak çabasını ve eleme maçı sırasında oluşan atmosferi coşkuyla övdü.
"Onların iyi bir takım olduğunu biliyorduk; sanırım 80 maçtır falan kaybetmemişlerdi. Dolayısıyla zor bir maç olacağını biliyorduk, ancak soyunma odasındaki 26 oyuncumuzun hepsinin onları yenmeye yetecek kadar iyi olduğuna inanıyorduk. Sonunda, pek çok kişinin muhtemelen bizde olmadığını düşündüğü farklı bir yönümüzü gösterdik," dedi Rice.
- Getty Images Sport
Haaland ve Norveç ile çeyrek final maçı
İngiltere için bu zafer, 40 yıl önceki “Tanrı’nın Eli” olayı da dahil olmak üzere, Azteca Stadyumu’ndaki tarihsel hayaletlerini kısmen telafi etmeyi sağladı. İngiltere’nin cesaretinin ödülü, çeyrek finalde Norveç ile Miami’de oynayacağı karşılaşma oldu. Norveçliler ise Brezilya karşısında Erling Haaland’ın kahramanlık performansı sayesinde son sekize kalmayı garantiledi ve böylece Amerikan topraklarında devasa bir Avrupa derbisi sahneye çıktı. Jarell Quansah’ın cezalı olması ve baskının artmasıyla birlikte, 1966’dan bu yana ilk Dünya Kupası zaferi arayışını sürdürmek isteyen Üç Aslanlar, Meksiko’da sergiledikleri savunma zekasını ve kararlılığını korumak zorunda.
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