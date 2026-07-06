"Pek hissetmedim" - Declan Rice, İngiltere'nin Meksika'daki Azteca Stadyumu'nda "en iyi deplasman maçı"nı gerçekleştirmesine ve Norveç ile Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaşmasına katkıda bulunduktan sonra, irtifa endişelerini önemsemedi

İngiltere, pek çok kişinin tarihin en büyük “deplasman” galibiyeti olarak nitelendirdiği bir sonucu elde ederek, Estadio Azteca’daki 80.000’den fazla coşkulu taraftarı susturdu. Göz korkutucu atmosfer ve deniz seviyesinden yaklaşık 2.200 metre yükseklikte oynamanın getirdiği fiziksel zorluklara rağmen, Thomas Tuchel’in oyuncuları, Meksika’nın hırslı geri dönüşünü engellemek için inanılmaz bir azim sergiledi. Jude Bellingham’ın sadece 98 saniye içinde attığı iki gol, başkentte yaşanan bu heyecan dolu gecenin gidişatını belirledi.

Ev sahibi takım ikinci yarının büyük bir bölümünde sayısal üstünlükten yararlanmasına rağmen, İngiltere’nin savunma düzeni galibiyeti korumak için yeterince sağlam kaldı. Rice, birçok kişinin Avrupa ekibini zorlayacağından korktuğu koşullara rağmen sahada çok geniş bir alanı kapsayarak özellikle etkileyici bir performans sergiledi.