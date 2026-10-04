Castro Almeida'ya göre Ronaldo'nun ana vatanı üzerindeki etkisi, futbol sahasındaki rekor kıran başarılarının çok ötesine uzanıyor. 41 yaşındaki oyuncunun milli takımdan ani ayrılışının yankıları manşetleri domine etmeyi sürdürürken, hükümet yetkilisi forvetin ülkenin küresel konumu açısından taşıdığı muazzam değeri kamuoyuna hatırlatmak için devreye girdi. Bakan, dünya nüfusunun önemli bir bölümü için beş kez Ballon d'Or kazanan yıldızın tüm ülkeye dair birincil referans noktası olduğunu öne sürdü.

Castro Almeida, Now Canal'e yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo, Portekiz markasının tanıtımı ve güçlendirilmesi üzerinde muazzam bir etkiye sahip" dedi. Konuşması sırasında eski Manchester United ve Real Madrid ikonunu "Portekiz'in en tanınmış şirketi" olarak nitelendirecek kadar ileri gitti. Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki taktik sürtüşme konusunda "uzman olmadığını" dikkatle belirtse de, ülkenin böylesine güçlü bir uluslararası simgeyi elinde tutmak için mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini savundu.