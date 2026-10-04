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'Pek çok kişi Portekiz'i sadece Cristiano Ronaldo sayesinde biliyor!' - Bakan, milli takımdan olaylı ayrılığın ardından Al-Nassr ikonunu savundu
Sahanın ötesinde ulusal bir değer
Castro Almeida'ya göre Ronaldo'nun ana vatanı üzerindeki etkisi, futbol sahasındaki rekor kıran başarılarının çok ötesine uzanıyor. 41 yaşındaki oyuncunun milli takımdan ani ayrılışının yankıları manşetleri domine etmeyi sürdürürken, hükümet yetkilisi forvetin ülkenin küresel konumu açısından taşıdığı muazzam değeri kamuoyuna hatırlatmak için devreye girdi. Bakan, dünya nüfusunun önemli bir bölümü için beş kez Ballon d'Or kazanan yıldızın tüm ülkeye dair birincil referans noktası olduğunu öne sürdü.
Castro Almeida, Now Canal'e yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo, Portekiz markasının tanıtımı ve güçlendirilmesi üzerinde muazzam bir etkiye sahip" dedi. Konuşması sırasında eski Manchester United ve Real Madrid ikonunu "Portekiz'in en tanınmış şirketi" olarak nitelendirecek kadar ileri gitti. Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki taktik sürtüşme konusunda "uzman olmadığını" dikkatle belirtse de, ülkenin böylesine güçlü bir uluslararası simgeyi elinde tutmak için mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini savundu.
- AFP
Sosyal medyadan büyük çıkış
Bakanın açıklamaları, “Ronaldo etkisi”nin dijital platformlarda tüm boyutlarıyla hissedildiği bir dönemde geldi. Kaptanın Kopenhag'daki antrenman kampını terk etme kararının ardından, Portekiz Milli Takımı'nın resmî Instagram hesabı takipçi sayısında sarsıcı bir darbe aldı. Haberler, taraftarların kuruma değil oyuncuya bağlılık göstermesiyle birlikte sayfanın 48 saatten kısa sürede 1,5 milyondan fazla takipçi kaybettiğini ve 25 milyondan yaklaşık 23,5 milyona düştüğünü gösteriyor.
Bu dijital protestoya, Lizbon ve Oeiras sokaklarındaki destek dalgası da eşlik etti. Portekiz Futbol Federasyonu'nun genel merkezinin yakınında gizemli bilboardlar ortaya çıktı; bu bilboardlarda “Her zaman kaptanımız olacaksın” gibi mesajlara yer verilirken, aynı zamanda Jesus da hedef alındı ve teknik direktörün “görev için yeterli olmadığı” öne sürüldü. Takım, Ronaldo'nun yokluğunda Danimarka'yı 4-2 gibi net bir skorla mağlup etmiş olsa da, kamuoyundaki eğilim efsanevi 7 numaradan yana güçlü şekilde şekillenmiş görünüyor.
Anlaşmazlığın kökeni
Gerilim, milli takım kampında çalkantılı geçen bir dizi günün ardından kırılma noktasına ulaştı. Ronaldo'nun ayrılığı, pazar günkü Norveç karşısında alınan 2-1'lik galibiyette ikinci yarının büyük bölümünde kenarda ısınmasına rağmen oyuna girmeden yedek kulübesinde kalmasının ardından tetiklendi. 41 yaşındaki oyuncu daha sonra antrenmanı kaçırdı ve çarşamba günü Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proenca ile yaptığı doğrudan görüşmenin ardından kadrodan ayrılma kararını açıklayarak gidişini resmileştirdi.
Castro Almeida, "Portekiz markasını güçlendirme açısından bakıldığında Cristiano'nun çok önemli bir değeri var ve Portekiz markasına kattığı bu potansiyelden Portekiz'in yararlanmaya devam etmesi çok iyi olur" diye ekledi. Sporla ilgili perde arkasında şu anda yaşanan anlaşmazlıklardan bağımsız olarak Ronaldo'nun ülkenin kaybetmeyi göze alamayacağı "bir değer ve bir varlık" olmaya devam ettiğini vurguladı. Bakanın müdahalesi, oyuncunun statüsünün ulusal çıkar meselesine dönüştüğünü ortaya koyuyor.
- AFP
Gerçeği bekliyor
Mevcut durumda futbol dünyası, Ronaldo'nun sessizliğini bozmasını ve durumla ilgili netlik sağlamasını bekliyor. Suudi Arabistan'a döndüğünden bu yana görece sessiz kalan Ronaldo, taraftarlarına yakında bir açıklama yapacağının sinyalini verdi. Golcü oyuncu, 'zamanı geldiğinde' tüm hikâyeyi anlatacağına ve böylesine kritik bir dönemde kamptan dramatik ayrılığına yol açan özel nedenlerle ilgili olarak Portekizli taraftarlara 'gerçeği' söyleyeceğine söz verdi.
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