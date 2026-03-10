Pedro Porro, Tottenham teknik direktörü Igor Tudor'a yönelik saha kenarındaki patlamasıyla ilgili sessizliğini bozdu

Tudor, Şampiyonlar Ligi'nin prestijli bir "ekstra" olmaya devam ettiğini, ancak kulübün birincil hedefinin şüphesiz Premier Lig'de kalmak olduğunu kamuoyuna açıkladı. Teknik direktör, kıtasal sahneyi yeni fikirleri denemek ve bu yıl takımı rahatsız eden olumsuz alışkanlıkları kırmak için bir "serbest vuruş" olarak görüyor. Tudor, "Bu tür maçların doğru yönde değişmemize yardımcı olabileceğine inanıyorum" dedi.

"Bu [Şampiyonlar Ligi] ekstra bir şey olması normal, ama bu, bir sonraki tura geçmek istemediğimiz anlamına gelmez. Tabii ki, bu çok önemli. Önemli. Büyümemiz gerekiyor, bu yüzden bu bir fırsat olabilir. Bu tür maçlarda tamamen farklı bir zihniyet kullanılabilir. Belki bu, sorunlarımızın neler olduğunu görmemize yardımcı olabilir. Bu tür maçların doğru yönde değişmemize yardımcı olabileceğine inanıyorum, ama her zaman kendimize odaklanmalı, takım olarak büyümeli, işleri daha iyi yapmalıyız, önemli olan budur."