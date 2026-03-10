Getty Images
Çeviri:
Pedro Porro, Tottenham teknik direktörü Igor Tudor'a yönelik saha kenarındaki patlamasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Hayatta kalma mücadelesinde sürtüşme
Spurs, 21. yüzyılın en zorlu dönemini yaşıyor ve şu anda Premier Lig'de 11 maçlık galibiyetsiz serinin içinde bulunuyor. Perşembe günü Crystal Palace'a 3-1 yenildikleri maçta baskı doruğa ulaştı. Sağ bek Porro, oyundan çıkarıldıktan sonra sinirlenerek yedek kulübesindeki sandalyeye yumrukattı ve Tudor'a doğru bağırdığı görüldü.
- Getty Images
Kişisel çatışma değil, tutku
Madrid'de oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçından önce konuşan Porro, teknik direktörüyle aralarında bir anlaşmazlık olduğu yönündeki iddiaları hemen reddetti. Defans oyuncusu, davranışlarının taktiksel bir anlaşmazlıktan ziyade yüksek standartlarından kaynaklandığını vurguladı. Porro, "Teknik direktörle bir sorunum olmadığını açıkça belirtmek istiyorum" dedi. "Ben sahada her şeyimi veren, %200 performans gösteren bir oyuncuyum ve kaybetmeyi asla sevmeyiz. Mesele sadece bu. Onun kulübe geleceğini öğrendiğimden beri, bize çok yardımcı olacak bir teknik direktör olacağını biliyordum. Tüm oyuncular, onunla doğru yolda olmamız gerektiğini biliyor. Bu zor bir durum, ama şu anda en önemli şey yarınki maça odaklanmak."
Avrupa hayalleri ile iç gerçeklik arasında denge kurmak
Tudor, Şampiyonlar Ligi'nin prestijli bir "ekstra" olmaya devam ettiğini, ancak kulübün birincil hedefinin şüphesiz Premier Lig'de kalmak olduğunu kamuoyuna açıkladı. Teknik direktör, kıtasal sahneyi yeni fikirleri denemek ve bu yıl takımı rahatsız eden olumsuz alışkanlıkları kırmak için bir "serbest vuruş" olarak görüyor. Tudor, "Bu tür maçların doğru yönde değişmemize yardımcı olabileceğine inanıyorum" dedi.
"Bu [Şampiyonlar Ligi] ekstra bir şey olması normal, ama bu, bir sonraki tura geçmek istemediğimiz anlamına gelmez. Tabii ki, bu çok önemli. Önemli. Büyümemiz gerekiyor, bu yüzden bu bir fırsat olabilir. Bu tür maçlarda tamamen farklı bir zihniyet kullanılabilir. Belki bu, sorunlarımızın neler olduğunu görmemize yardımcı olabilir. Bu tür maçların doğru yönde değişmemize yardımcı olabileceğine inanıyorum, ama her zaman kendimize odaklanmalı, takım olarak büyümeli, işleri daha iyi yapmalıyız, önemli olan budur."
- (C)Getty Images
Zorlu bir karakter testi
Önümüzdeki engel, Madrid'de oynanacak yüksek riskli ilk maç. Spurs, sekiz oyuncunun sakatlığıyla başa çıkarken, kaliteli bir takım olan Atletico'yu durdurmanın bir yolunu bulmak zorunda. Ancak asıl sınav Salı gecesinin ötesinde. Avrupa macerasının ardından Tudor'un adamları, birinci ligdeki konumlarını belirleyecek zorlu bir maç serisiyle karşı karşıya. Spurs, önümüzdeki üç lig maçında Liverpool, Nottingham Forest ve Sunderland ile karşılaşacak.
Reklam