Pedro Porro, Tottenham'ın Atlético Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı ağır yenilgide Igor Tudor'un Antonin Kinsky'yi sadece 17 dakika sonra oyundan almasıyla ilgili görüşlerini dile getirdi
Madrid'de Bir Kabus
Geçen Salı günü Metropolitano'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında, Tottenham teknik direktörü Tudor ilk 17 dakika içinde cesur bir kaleci değişikliğine imza attı. Atlético Madrid'in 3-0 önde olduğu sırada Hırvat teknik adam, sakatlık durumu olmadan nadiren görülen bir hamle ile Kinsky'yi oyundan aldı. Kinsky ilk iki golün sorumlusu olsa da, bu değişikliğin hızı taraftarları ve yorumcuları şaşkına çevirdi. Kan kaybını durdurmak için yapılan bu riskli hamle ters tepti ve Spurs 5-2 mağlup oldu, takım ise kaotik bir Avrupa gecesinin ardından toparlanmaya çalıştı.
Porro, Tudor’un mantığını açıklıyor
İspanyol AS gazetesi ile yaptığı röportajda Porro, takımın Tudor’un müdahalesini tam olarak desteklediğini vurguladı ve bunu bir “kamuya açık infaz”dan ziyade bir “merhamet göstergesi” olarak değerlendirdi. İspanyol oyuncu, “Benim açımdan bakıldığında teknik direktör doğru olanı yaptı; onu korumak istedi” diye açıkladı. “Onu iki hata yaptığı için oyundan çıkardığını düşünmedik. Tony’ye verdiğim mesaj da buydu: Futbolda pek çok şey olabilir. Önemli olan tekrar ayağa kalkmak; başka yolu yok."
Genç kalecinin etrafında kenetlenmek
Böylesine büyük yankı uyandıran bir aşağılanmanın yarattığı etki, Kinsky gibi genç bir oyuncu için kariyerini belirleyici olabilecekti; ancak Tottenham soyunma odası, onun konsantrasyonunu kaybetmemesi için kenetlendi. "Birçok takım arkadaşı ona mesaj gönderdi ve morali düzeldi. Kinsky'nin iyi durumda olduğunu görüyorum; istekli ve motivasyonu yüksek," diye güvence verdi Porro.
Hemen telafi etme fırsatı
Spurs, Çarşamba gecesi oynanacak rövanş maçında Atlético'yu ağırlayacak ve tarihi bir geri dönüş peşinde olacak. Kinsky bu maçta ilk 11'de yer almayabilir, ancak takım arkadaşları ona tam destek veriyor. Spurs'un toplam skorda galip gelmesi için neredeyse bir mucizeye ihtiyacı olduğundan, kendinden emin bir Atlético karşısında savunma hattının zihinsel dayanıklılığı sınanacak.
