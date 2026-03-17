Pedro Porro, Tottenham'ın Atlético Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı ağır yenilgide Igor Tudor'un Antonin Kinsky'yi sadece 17 dakika sonra oyundan almasıyla ilgili görüşlerini dile getirdi

İspanyol AS gazetesi ile yaptığı röportajda Porro, takımın Tudor’un müdahalesini tam olarak desteklediğini vurguladı ve bunu bir “kamuya açık infaz”dan ziyade bir “merhamet göstergesi” olarak değerlendirdi. İspanyol oyuncu, “Benim açımdan bakıldığında teknik direktör doğru olanı yaptı; onu korumak istedi” diye açıkladı. “Onu iki hata yaptığı için oyundan çıkardığını düşünmedik. Tony’ye verdiğim mesaj da buydu: Futbolda pek çok şey olabilir. Önemli olan tekrar ayağa kalkmak; başka yolu yok."