Pedro Porro, Tottenham ile yeni bir sözleşme imzalayarak Manchester City ve Real Madrid'in transfer umutlarını sona erdirdi

Porro, yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalayarak en verimli yıllarını Tottenham'a adadı. Kulüp, sözleşmenin tam süresini resmi olarak açıklamamış olsa da, BBC'nin haberine göre İspanyol savunma oyuncusu artık 2031 yılına kadar Kuzey Londra ekibiyle bağlanmış durumda.

26 yaşındaki oyuncunun önceki sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalmıştı, ancak gösterdiği etkileyici performans kulübü, onun geleceğini garantilemek için hızlı hareket etmeye sevk etti.

İspanyol oyuncu, kulübe ilk olarak Ocak 2023'te Sporting CP'den kiralık olarak katılmış, yaz aylarında ise 40 milyon sterlin karşılığında kalıcı transferi gerçekleştirilmişti. O zamandan bu yana, kulüpte 152 maça çıkarak ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Geçen sezon, takımın Premier Lig'de küme düşme mücadelesi vermesi nedeniyle özellikle zorlu geçti, ancak Porro tüm turnuvalarda 47 kez forma giydi ve takımdaki diğer tüm oyunculardan daha fazla maça çıktı.







