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Pedro Porro, Tottenham ile yeni bir sözleşme imzalayarak Manchester City ve Real Madrid'in transfer umutlarını sona erdirdi
Spurs, Porro'yu kadrosuna kattı
Porro, yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalayarak en verimli yıllarını Tottenham'a adadı. Kulüp, sözleşmenin tam süresini resmi olarak açıklamamış olsa da, BBC'nin haberine göre İspanyol savunma oyuncusu artık 2031 yılına kadar Kuzey Londra ekibiyle bağlanmış durumda.
26 yaşındaki oyuncunun önceki sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalmıştı, ancak gösterdiği etkileyici performans kulübü, onun geleceğini garantilemek için hızlı hareket etmeye sevk etti.
İspanyol oyuncu, kulübe ilk olarak Ocak 2023'te Sporting CP'den kiralık olarak katılmış, yaz aylarında ise 40 milyon sterlin karşılığında kalıcı transferi gerçekleştirilmişti. O zamandan bu yana, kulüpte 152 maça çıkarak ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Geçen sezon, takımın Premier Lig'de küme düşme mücadelesi vermesi nedeniyle özellikle zorlu geçti, ancak Porro tüm turnuvalarda 47 kez forma giydi ve takımdaki diğer tüm oyunculardan daha fazla maça çıktı.
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De Zerbi, yıldız bekini övüyor
Roberto De Zerbi, Porro'nun taktik düzeni üzerindeki etkisini açıkça dile getirdi. Tottenham menajeri, savunma oyuncusunun profesyonel tavrını ve Premier Lig'in en güvenilir isimlerinden biri haline gelmesini övmekten geri durmadı.
De Zerbi, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Pedro bizim için çok önemli bir oyuncu. Hem savunma hem de hücumda maçlara etki etme yeteneğini sürekli olarak gösteriyor" dedi. "Teknik kalitesinin yanı sıra zihniyetini de çok seviyorum. Her gün çalışmak, öğrenmek ve gelişmek istiyor ve bunlar, oyuncuların en üst seviyeye ulaşmasına yardımcı olan özelliklerdir. Futbolu çok akıllı bir şekilde anlıyor ve takıma enerji, yoğunluk ve kişilik katıyor. Bu yeni sözleşme, kulüpteki herkes için iyi bir haber. Pedro'ya inanıyoruz ve onunla çalışmaya devam etmekten ve önümüzdeki yıllarda daha da büyük başarılara ulaşmasına yardımcı olmaktan heyecan duyuyorum."
Bu durum, City ve Madrid'in bu oyuncuyu kadrosuna katma umutlarını sona erdirdi
Sözleşmenin uzatılması, bu defans oyuncusunu kadrosuna katmak için ciddi bir ilgi gösterdiği bildirilen Manchester City ve Real Madrid için büyük bir darbe niteliğinde. Bu anlaşma, zorlu bir lig sezonunun ardından bile Tottenham’ın en istikrarlı oyuncusu için gelen teklifleri değerlendirmek zorunda kalmayacağını garanti ediyor. Kaldığı yönündeki kararı, yeniden yapılanma sürecinde olan ve en üst seviyede yeniden rekabet etmeyi hedefleyen takıma önemli bir moral kaynağı oluyor.
- Getty Images Sport
Yönetim kademesinden takdir
Bu anlaşma, hem kulübü hem de milli takımı için vazgeçilmez bir isim haline gelen Porro’nun dünya futbolundaki yükselen statüsünü yansıtıyor. Tottenham’ın sportif direktörü Johan Lange, savunma oyuncusunun İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmesinin, onun dünya çapındaki yeteneğinin bir başka kanıtı olduğunu ve kulübün neden onun geleceğini güvence altına almak için bu kadar istekli olduğunu vurguladı.
"Pedro'nun geleceğini güvence altına almak bu yaz bizim için önemli bir öncelikti. Son üç buçuk yıl içinde, futbolun en iyi beklerinden biri olmak için büyük ilerleme kaydetti ve İspanya adına Dünya Kupası'nda oynamak üzere olması bunun kanıtıdır," dedi Lange. "Karakteri, çalışma etiği ve kalitesi, en üst düzeyde rekabet edebilecek bir kadro oluştururken tam da aradığımız özellikler ve kulüpte kariyerine devam etmeyi seçmesinden dolayı çok mutluyuz."