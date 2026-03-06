Getty Images
Çeviri:
Pedro Porro patladı! Tottenham yıldızı, Igor Tudor'un oyuncu değişikliği kararının ardından öfkeyle yedek kulübesine vurdu
Evde saha kenarındaki gerginlikler doruğa ulaşıyor
Tottenham'ın sezonu Perşembe gecesi daha da kaosa sürüklendi, Porro'nun duyguları Palace'a 3-1 yenildikleri maçta kaynama noktasına geldi. İspanyol bek, Spurs'un Premier Lig'de kalma umutlarının bir kez daha önemli bir darbe almasıyla hayal kırıklığını gizleyemedi. Dram 74. dakikada zirveye ulaştı, teknik direktör Igor Tudor Porro'yu Xavi Simons ile değiştirdi. Defans oyuncusu, sahadan çıkarken dördüncü hakem Ruebyn Ricardo'ya açıkça itiraz ederek azarladı.
Porro, yedek kulübesine ulaştığında da öfkesi hissedilir derecede devam etti ve yetkililerin onu sakinleştirme çabalarını görmezden geldi. Eski Sporting CP oyuncusu, hayal kırıklığını mobilyalardan çıkardı ve bir koltuğu şiddetle vurarak yedek kulübesindeki yerine çöktü.
- Getty Images
Hakem kararları İspanyol oyuncuyu öfkelendirdi
Full-back'in öfkesi, algılanan adaletsizliklerle dolu bir gecenin doruk noktasıydı. Porro, maçın başlarında Palace orta saha oyuncusu Daichi Kamada ile yaşadığı fiziksel çatışmanın ardından hakem Andy Madley'in serbest vuruş kararı vermemesinden özellikle rahatsızdı.
38. dakikada Micky van de Ven faul nedeniyle kırmızı kart gördükten sonra, ev sahibi takım ilk yarının son dakikalarında üç gol yedi ve bu durum, ilk yarı bitmeden önce taraftarların toplu olarak stadyumu terk etmesine neden oldu.
Hayatta kalma umutları ipin ucunda
Sesli protestolarına rağmen, Porro ve takım arkadaşlarının durumu hala iç karartıcı. Bu bireysel patlama, üst üste beşinci kez birinci lig maçını kaybeden ve düşünülmez bir şekilde ikinci lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan takımın toplu endişesini yansıtıyordu. Bu sonuç, Tottenham'ı küme düşme bölgesinin sadece bir puan üzerinde, 16. sırada bırakıyor. Lilywhites, 1977'den beri birinci ligden küme düşme utancını yaşamamıştı, ancak bu tarihi rekor şu anda ciddi bir tehdit altında.
- Getty Images Sport
Tudor üzerindeki baskı artıyor
Spurs, küme düşmekten kurtulmak istiyorsa savunmadaki zayıflıklarına acilen bir çözüm bulmak zorunda. Premier Lig'de son beş maçını kaybeden Londra ekibi, ivmesini kaybetti ve çok tehlikeli bir durumda bulunuyor. Tudor'un takımı, küme düşme bölgesinden uzaklaşmak için zorlu bir fikstürle karşı karşıya. Ancak, 15 Mart'ta Liverpool ile Premier Lig'e dönmeden önce, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile çok önemli bir ilk maç oynayacaklar.
Reklam