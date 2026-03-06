Pedro Porro patladı! Tottenham yıldızı, Igor Tudor'un oyuncu değişikliği kararının ardından öfkeyle yedek kulübesine vurdu

Tottenham'ın sezonu Perşembe gecesi daha da kaosa sürüklendi, Porro'nun duyguları Palace'a 3-1 yenildikleri maçta kaynama noktasına geldi. İspanyol bek, Spurs'un Premier Lig'de kalma umutlarının bir kez daha önemli bir darbe almasıyla hayal kırıklığını gizleyemedi. Dram 74. dakikada zirveye ulaştı, teknik direktör Igor Tudor Porro'yu Xavi Simons ile değiştirdi. Defans oyuncusu, sahadan çıkarken dördüncü hakem Ruebyn Ricardo'ya açıkça itiraz ederek azarladı.

Porro, yedek kulübesine ulaştığında da öfkesi hissedilir derecede devam etti ve yetkililerin onu sakinleştirme çabalarını görmezden geldi. Eski Sporting CP oyuncusu, hayal kırıklığını mobilyalardan çıkardı ve bir koltuğu şiddetle vurarak yedek kulübesindeki yerine çöktü.