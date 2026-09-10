Chelsea, Stamford Bridge'de oynanan kaotik ve nefes kesen maçta iki gollük geriden gelerek Leeds United'ı 6-3 mağlup etti ve Carabao Cup'ta dördüncü tura yükseldi. Tarik Muharemovic ve Brenden Aaronson konuk ekibi iki farklı öne geçirirken, Chelsea ikinci yarıda çok etkili bir geri dönüşe imza attı.

Cole Palmer iki dakika içinde attığı iki golle skoru eşitledi. Ardından Pedro Neto, Danny Welbeck ve Valentin Barco da ağları havalandırarak turu getiren isimler oldu.

Xabi Alonso'nun ekibi, 2026-27 sezonunun ilk beş maçında toplam 16 gol attı.



