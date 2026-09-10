Mark Pain
Çeviri:
Pedro Neto ve Valentin Barco'dan, Chelsea'nin geri dönerek Leeds'i 6-3 yenmesine tepki
Chelsea, sansasyonel ikinci yarı geri dönüşünde altı gol attı
Chelsea, Stamford Bridge'de oynanan kaotik ve nefes kesen maçta iki gollük geriden gelerek Leeds United'ı 6-3 mağlup etti ve Carabao Cup'ta dördüncü tura yükseldi. Tarik Muharemovic ve Brenden Aaronson konuk ekibi iki farklı öne geçirirken, Chelsea ikinci yarıda çok etkili bir geri dönüşe imza attı.
Cole Palmer iki dakika içinde attığı iki golle skoru eşitledi. Ardından Pedro Neto, Danny Welbeck ve Valentin Barco da ağları havalandırarak turu getiren isimler oldu.
Xabi Alonso'nun ekibi, 2026-27 sezonunun ilk beş maçında toplam 16 gol attı.
Neto golü ve neşeli zihniyeti anlatıyor
Devre arasında oyuna girerek kulübeye taze enerji getiren Neto, soğukkanlı bitirişi ve Alonso yönetimindeki atmosfer hakkında konuştu. Portekizli kanat oyuncusu, asist için Morgan Rogers'ı överken takımın dur durak bilmeyen zihniyetini de vurguladı.
Savunmada gelişim gerektiğini kabul eden Neto, buna karşın grubun hücum futbolundan büyük keyif aldığını söyledi.
"Biraz çılgınca," diye itiraf etti Neto. "En zor kısmı Morgan yaptı, sonra benim tek yapmam gereken topu kaleye göndermekti. Gerçekten çok keyifliydi. Herkes yüzünde bir gülümsemeyle oynuyor."
Barco, ilk golünü yeni doğan kızına adadı
Barco da Chelsea adına ilk golünü attıktan sonra en az o kadar büyük bir sevinç yaşadı ve geri dönüşü çılgın bir deneyim olarak tanımladı. Arjantinli savunmacı, maçın başlama vuruşundan önce kendine verdiği kişisel sözü açıkladı ve duygusal kutlamasını yeni doğan kızına adadı.
Alonso'nun güveniyle İngiliz futbolunda mücadele edecek fiziksel yeterliliğe sahip olduğuna dair tam güven duyduğunu ifade etti.
"Muhteşemdi, umarım birçoğunun ilkidir" dedi Barco. "Maçtan önce eşimle konuştum ve bebeğim için gol atacağımı söyledim, ben de bu kutlamayı kızım Gemma için yaptım. Kendimi hazır hissediyorum ve takım ile teknik direktörle rahatım."
- Getty Images Sport
Chelsea tüm kulvarlarda çıtayı yükseğe koydu
İki oyuncu da Chelsea'nin acımasız hücum performansının, bu sezon mücadele ettiği her kupaya talip olma iştahını yansıttığını vurguladı. Bu dramatik galibiyet, önceki sezonlardan çıkarılan değerli derslerin ardından kadronun gelişimini de pekiştirdi.
Chelsea şimdi rotasını yeniden Premier League'e çevirdi ve rüzgârı da arkasına aldı.
"Kulübün zihniyeti her kulvarda kazanmak," diye sözlerini noktaladı Neto. "Carabao Cup'ta kazanmak için finale gitmek istiyoruz, FA Cup'ta da aynı."
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