Portekiz, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki güçlü formunu Ullevaal Stadyumu'nda Norveç'e karşı aldığı zorlu 2-1'lik galibiyetle sürdürdü. Joao Felix ve Goncalo Ramos'un golleri, konuk ekibin UEFA Uluslar Ligi A4 Grubu zirvesinde farkı üç puana çıkarmasını sağladı. Bu, Jesus yönetiminde üst üste aldıkları ikinci galibiyet oldu ve onları grubun favorisi konumuna daha da sağlam şekilde yerleştirdi.

Neto, takımının Oslo'daki ortak savunma çabasıyla büyük gurur duydu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, ev sahibinin fiziksel yoğunluğuna karşı koyabilmek için ilk düdükten son düdüğe kadar sahanın her yerinde tam konsantrasyon gerektiğini vurguladı.