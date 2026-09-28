Getty Images Sport
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Pedro Neto, Portekiz'in Norveç karşısında Uluslar Ligi'nde aldığı galibiyetteki savunma direncini övdü
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Portekiz, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki güçlü formunu Ullevaal Stadyumu'nda Norveç'e karşı aldığı zorlu 2-1'lik galibiyetle sürdürdü. Joao Felix ve Goncalo Ramos'un golleri, konuk ekibin UEFA Uluslar Ligi A4 Grubu zirvesinde farkı üç puana çıkarmasını sağladı. Bu, Jesus yönetiminde üst üste aldıkları ikinci galibiyet oldu ve onları grubun favorisi konumuna daha da sağlam şekilde yerleştirdi.
Neto, takımının Oslo'daki ortak savunma çabasıyla büyük gurur duydu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, ev sahibinin fiziksel yoğunluğuna karşı koyabilmek için ilk düdükten son düdüğe kadar sahanın her yerinde tam konsantrasyon gerektiğini vurguladı.
- Getty Images Sport
Ağır Norveç baskısına dayanarak
Sport TV'ye konuşan Neto, Portekiz'in özellikle ilk yarının son bölümünde önemli bir baskıya direnmek zorunda kaldığını kabul etti. Takımın, Norveç'in durmak bilmeyen önde baskısını absorbe edebilmesinin, uluslararası arenada kadronun artan taktik olgunluğunun bir göstergesi olduğunu belirtti.
"Çok kaliteli, üst düzey oyunculara sahip ve tempolu bir takıma karşı çok zorlu bir maçtı" diyen Neto, "Sahada çok önde ve büyük bir yoğunlukla baskı yaptılar, biz de iyi karşılık verdik. Zaman zaman biraz daha fazla kontrolü ele geçirdiler, belki ilk yarının sonuna doğru, ama dirençliydik" ifadelerini kullandı.
Haaland'ın beraberlik golüne tepki gösterdi
Maçın belirleyici anı ikinci yarıda, Erling Haaland'ın Norveç'e beraberliği getirmesinden kısa süre sonra geldi. Portekiz hemen üst düzey zihniyetini ortaya koydu ve bu can sıkıcı eşitlik golünü yedikten sadece üç dakika sonra Ramos'la yeniden öne geçti.
Neto, bu hızlı yanıtın yüksek seviyeli uluslararası futbolda zorluklarla nasıl başa çıkılması gerektiğinin kusursuz bir örneği olduğunu düşünüyor ve şöyle diyor: "Bu, [gol yedikten sonra] tepki vermenin en iyi yollarından biri. Goncalo Ramos'un golü bunun hemen ardından geldi. Takım bir kez daha maçın içinde kalmayı başardı ve iyi savunma yaptı.
"Savunmada çok sağlamdık. Belki bazı anlarda top bizdeyken oyunu biraz daha fazla kontrol edebilirdik ama bu da işin bir parçası. Bu kadar yüksek tempoda oynayan bir takıma karşı buraya gelip maçı kontrol etmek kolay değil. Hem savunmada hem hücumda iyi bir performans ortaya koyduk."
- AFP
Danimarka maçına odaklanılıyor
Portekiz şimdi, mevcut milli maç dönemindeki son karşılaşmasında Danimarka ile karşı karşıya gelirken A4 Grubu'ndaki yenilmezlik serisini sürdürmeye ve puan tablosunun zirvesindeki yerini sağlamlaştırmaya çalışacak. Bu arada Norveç, sahasında aldığı kıl payı yenilginin ardından çaresizce toparlanmanın yollarını arayacak. Bu hafta içinde Galler deplasmanına gidecekler.
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