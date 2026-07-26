Chelsea, mevcut transfer piyasasında diğer üst düzey kanat oyuncuları için belirlenen devasa fiyat etiketlerinden haberdar olduğu için Neto için önemli bir transfer ücreti talep etmeye hazır. Daily Mail’e göre, Batı Londra’nın dev kulübü Portekizli milli oyuncuyu satmak için acil bir baskı altında değil; ancak üst düzey hücum yetenekleriyle ilgili artan maliyetlerin tam olarak farkında ve onu ucuza satmayacak.

Bu tutum, kıtada kanat oyuncularına talebin yüksek, arzın ise düşük olduğu bir dönemde ortaya çıkıyor. Manchester City ve Liverpool, formda olduğunda takımın kilit yaratıcı gücü haline gelen 26 yaşındaki oyuncu için yoğun bir şekilde adları anılıyor. Ayrıca, Suudi Pro Ligi’nden gelen ilgi de bir faktör olmaya devam ediyor ve bu durum, Chelsea’ye müzakerelerde ek bir avantaj sağlıyor.



