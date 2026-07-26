Getty Images Sport
Çeviri:
Pedro Neto’nun transfer bedeli, Bradley Barcola ve Yan Diomande’nin etkisiyle şekillendi – Manchester City ve Liverpool’a, Chelsea’nin kanat oyuncusu için yapılacak transferin “ucuz” olmayacağı konusunda uyarıda bulunuldu
Chelsea, Avrupa pazarındaki eğilimleri takip ediyor
Chelsea, mevcut transfer piyasasında diğer üst düzey kanat oyuncuları için belirlenen devasa fiyat etiketlerinden haberdar olduğu için Neto için önemli bir transfer ücreti talep etmeye hazır. Daily Mail’e göre, Batı Londra’nın dev kulübü Portekizli milli oyuncuyu satmak için acil bir baskı altında değil; ancak üst düzey hücum yetenekleriyle ilgili artan maliyetlerin tam olarak farkında ve onu ucuza satmayacak.
Bu tutum, kıtada kanat oyuncularına talebin yüksek, arzın ise düşük olduğu bir dönemde ortaya çıkıyor. Manchester City ve Liverpool, formda olduğunda takımın kilit yaratıcı gücü haline gelen 26 yaşındaki oyuncu için yoğun bir şekilde adları anılıyor. Ayrıca, Suudi Pro Ligi’nden gelen ilgi de bir faktör olmaya devam ediyor ve bu durum, Chelsea’ye müzakerelerde ek bir avantaj sağlıyor.
- Getty Images
Barcola ve Diomande’nin etkisi
Chelsea’nin kararlı tutumu, diğer transfer hedeflerini çevreleyen finansal durumdan büyük ölçüde etkileniyor. Fransa’da Bradley Barcola’nın Paris Saint-Germain ile sözleşmesini uzatmamaya karar verdiği bildiriliyor; bu durum PSG’yi, oyuncuyu 90 milyon avro değerinde satmayı düşünmeye zorluyor.
Benzer şekilde, RB Leipzig'in yıldızı Yan Diomande için yaşanan rekabet, piyasa fiyatlarının yükselmesi açısından Chelsea'nin işine geliyor. Haberlere göre Diomande, Real Madrid ile sözlü bir anlaşmaya varmış durumda ve Manchester City de arka planda bekliyor. Los Blancos'un 90 milyon avro artı 10 milyon avro ek ödeme içeren önemli bir teklifi reddedilmesi, Blues için yeni bir referans noktası oluşturdu.
Maresca ve Şehir arasındaki bağlantı
Transfer spekülasyonlarına bir boyut daha katan ise Enzo Maresca’nın Etihad Stadyumu’ndaki varlığıdır. Eski Chelsea teknik direktörü, Batı Londra’da görev yaptığı dönemde Neto’nun büyük bir hayranıydı ve Portekizli yıldızı sıklıkla sağ kanatta ilk tercih olarak sahaya sürmüştü.
Geleceği hakkındaki söylentilere rağmen Neto, şu anda iyileşme sürecine ve sezon sonrası dinlenmeye odaklanmış durumda. Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası’na katıldığı için kendisine ekstra dinlenme süresi tanındığından, sezon öncesi hazırlık turu için Sidney’e giden Chelsea kadrosunda yer almıyor.
- APL
Chelsea, resmi bir teklif bekliyor
Manchester City, Liverpool ve Suudi Arabistan'daki kulüplerin ilgisiyle Neto'nun geleceği, transfer dönemi boyunca gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Ancak Chelsea, güçlü bir konumda bulunuyor ve talep ettikleri bedel konusunda taviz vermemesi bekleniyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun