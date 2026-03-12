Pedro Neto'nun alçakgönüllü özrü yeterli olmadı: UEFA, Chelsea yıldızının top toplayıcıyla yaşadığı çirkin tartışmanın ardından disiplin soruşturması başlattı

26 yaşındaki kanat oyuncusu, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından telafi etmeye çalıştı. Neto, genç oyuncuyu bulup kişisel olarak özür diledi ve hatta barış teklifi olarak maçta giydiği formayı ona verdi. Daha sonra, milli takım arkadaşı Vitinha'nın mesajın iletilmesini sağlamak için tercümanlık yaptığını açıkladı. Neto, "Hemen onunla konuştum ve o güldü, ona formayı verdiğim için mutlu oldu ve ben 35 kez özür diledim" dedi.

TNT Sports'a konuşan eski Wolves oyuncusu, gözle görülür şekilde sarsılmıştı ve bu patlamanın karakterine uymadığını vurguladı. Neto, yayıncıya şunları söyledi: "Özür dilemek istiyorum. Onunla konuştum bile. O anın heyecanıydı. Kaybediyorduk ve topu almak istedim. Ona hafifçe ittim, bu olmamalıydı. Onu incittiğimi gördüm; ben böyle biri değilim... O anın heyecanıydı; ona formamı verdim. Ondan özür dilemeliyim. Bunun için gerçekten çok üzgünüm."