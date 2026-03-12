Getty Images Sport
Çeviri:
Pedro Neto'nun alçakgönüllü özrü yeterli olmadı: UEFA, Chelsea yıldızının top toplayıcıyla yaşadığı çirkin tartışmanın ardından disiplin soruşturması başlattı
UEFA, Chelsea yıldızına karşı önlem aldı
Chelsea'nin kanat oyuncusu Neto, rövanş maçında potansiyel bir cezayla karşı karşıya. Avrupa futbolunun yönetim organı Perşembe günü, Parc des Princes'te oynanan ilk maçta Portekizli milli oyuncunun davranışları hakkında soruşturma başlattığını doğruladı. UEFA'nın açıklamasında, "Pedro Neto'ya sportmenlik dışı davranışları nedeniyle disiplin işlemi başlatılmıştır. UEFA disiplin organları bu konuyla ilgili kararını zamanı geldiğinde verecektir" denildi.
Olay, Chelsea'nin 4-2 geride olduğu maçın sonlarında meydana geldi ve Chelsea maçı 5-2 kaybetti. Maçın uzatma dakikalarında Neto, oyunu yeniden başlatmak için çaresizce bir top toplayıcıyı göğsünden itti ve genç oyuncuyu yere düşürdü. Bu hareket, her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibinin de dahil olduğu büyük bir kavgaya neden oldu ve Premier Lig ekibi için zaten kötü geçen geceye daha da kötü bir tat bıraktı.
Neto'nun kişisel özrü ve forma hediyesi
26 yaşındaki kanat oyuncusu, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından telafi etmeye çalıştı. Neto, genç oyuncuyu bulup kişisel olarak özür diledi ve hatta barış teklifi olarak maçta giydiği formayı ona verdi. Daha sonra, milli takım arkadaşı Vitinha'nın mesajın iletilmesini sağlamak için tercümanlık yaptığını açıkladı. Neto, "Hemen onunla konuştum ve o güldü, ona formayı verdiğim için mutlu oldu ve ben 35 kez özür diledim" dedi.
TNT Sports'a konuşan eski Wolves oyuncusu, gözle görülür şekilde sarsılmıştı ve bu patlamanın karakterine uymadığını vurguladı. Neto, yayıncıya şunları söyledi: "Özür dilemek istiyorum. Onunla konuştum bile. O anın heyecanıydı. Kaybediyorduk ve topu almak istedim. Ona hafifçe ittim, bu olmamalıydı. Onu incittiğimi gördüm; ben böyle biri değilim... O anın heyecanıydı; ona formamı verdim. Ondan özür dilemeliyim. Bunun için gerçekten çok üzgünüm."
Rosenior kulübün özür dilediğini ekliyor
Chelsea menajeri Liam Rosenior da bu duruma değinerek, yüksek riskli bir Avrupa kupası maçının heyecanının oyuncusunu etkilediğini kabul etti. Blues'un patronu, bu olayın ardından kulübün imajının zarar görmemesini sağlamak için çaba gösterdi. Rosenior, "Bizim tarafımızdan yanlış veya uygunsuz bir davranış varsa, kulüp adına özür dilerim" dedi.
Rosenior'un takımı şimdi Stamford Bridge'de oynanacak rövanş maçında zorlu bir mücadeleye girecek ve bunu en önemli hücum silahlarından biri olmadan yapmak zorunda kalabilir. Neto, bu sezon Chelsea'nin kilit isimlerinden biri oldu ve tüm turnuvalarda 42 maçta 10 gol attı. Cezalandırılması, Ousmane Dembele ve Khvicha Kvaratskhelia'nın da yer aldığı güçlü PSG karşısında 3 gol farkı kapatma umutlarına büyük bir darbe vuracaktır.
Chelsea'nin sezonu kaynama noktasına ulaştı
Disiplin cezası, Chelsea için Avrupa'daki hedefleri ile Premier Lig'de ilk dört için verdiği sıkı mücadele arasında gidip gelen kritik bir dönemde geldi. Şu anda ligde beşinci sırada yer alan Blues, Liverpool ile puan eşitliği içinde ve Manchester United ile Aston Villa'nın sadece üç puan gerisinde. Rosenior'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma baskısı artarken, Neto'nun yaşadığı gibi olaylar takımın üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.
Kulüp, Neto'nun önümüzdeki Salı günü Londra'da oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceğini öğrenmek için UEFA'nın nihai kararını beklemek zorunda. Ondan önce ise Chelsea, Newcastle ile oynayacağı önemli iç saha maçına odaklanmak zorunda.
