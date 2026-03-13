Pedro Neto, disiplin cezalarıyla çifte darbeyle karşı karşıya! Chelsea'nin kanat oyuncusu, PSG maçında top toplayıcıyı ittiği için cezayı beklerken Premier Lig'den men cezası aldı

Olayın ardından Neto derin pişmanlığını dile getirdi. "Özür dilemek istiyorum. Onunla konuştum bile. O anın heyecanıyla... Ona hafifçe ittim ve bu olmamalıydı. Onu incittiğimi gördüm; ben böyle biri değilim," dedi TNT Sports'a. Özrünü iletmek için takım arkadaşı Vitinha'yı tercüman olarak kullandı ve şunları ekledi: "35 kez özür diledim. Fransızcasını anlamadım ama gülüyordu, bu yüzden bunun o anın heyecanıyla olan bir şey olduğunu anladığını düşünüyorum."