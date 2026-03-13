Getty Images Sport
Çeviri:
Pedro Neto, disiplin cezalarıyla çifte darbeyle karşı karşıya! Chelsea'nin kanat oyuncusu, PSG maçında top toplayıcıyı ittiği için cezayı beklerken Premier Lig'den men cezası aldı
Neto, Arsenal maçında öfkelendi
Neto, 1 Mart'ta Emirates Stadyumu'nda 2-1 yenildikleri maçta iki sarı kart gördü; ilki Jurrien Timber'in açılış golünün ardından itiraz ettiği için, ikincisi ise bir kontra atağı engellemek amacıyla Gabriel Martinelli'ye yaptığı kurnaz faul nedeniyle verildi. Hakem Darren England'a itiraz etmesine rağmen, kanat oyuncusu sonunda tünele doğru yöneldi ve Chelsea'yi son 20 dakika ile uzatma süresi boyunca bir kişi eksik bırakmış oldu.
- Getty Images Sport
Paris'te yaşanan Avrupa kabusu
Hafta ortasında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea'nin Paris Saint-Germain'e 5-2 yenildiği karşılaşmada bir top toplayıcıyı ittiği gerekçesiyle soruşturma altında olan Neto için, ligdeki maçtan men cezası hikayenin sadece yarısı. Maçın son dakikalarında sinirlerine hakim olamayan Neto, topu almak isterken genç çocuğu itti. UEFA, "sportmenlik dışı davranış" nedeniyle disiplin işlemi başlatıldığını doğruladı. Bu durum, kanat oyuncusunun Salı günü Stamford Bridge'de oynanacak kritik rövanş maçında geriye dönük bir cezaya çarptırılma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu.
Neto içten bir özür diledi
Olayın ardından Neto derin pişmanlığını dile getirdi. "Özür dilemek istiyorum. Onunla konuştum bile. O anın heyecanıyla... Ona hafifçe ittim ve bu olmamalıydı. Onu incittiğimi gördüm; ben böyle biri değilim," dedi TNT Sports'a. Özrünü iletmek için takım arkadaşı Vitinha'yı tercüman olarak kullandı ve şunları ekledi: "35 kez özür diledim. Fransızcasını anlamadım ama gülüyordu, bu yüzden bunun o anın heyecanıyla olan bir şey olduğunu anladığını düşünüyorum."
- Getty Images Sport
Rosenior: Hatalardan ders çıkarmak
Cumartesi akşamı Chelsea’nin Newcastle United ile oynayacağı Premier Lig maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Liam Rosenior, Neto’nun son dönemdeki davranışlarına ilişkin endişelere değindi. “Olayı tekrar izledim, pek hoş görünmüyor... Pedro’nun bakış açısını anlıyorum. Topu bir an önce oyuna sokmak istiyor. Kulübü için kazanmak istiyor," dedi Rosenior. Sorumluluk almanın önemini vurgulayan Rosenior, "Onun hakkında beni en çok etkileyen şey, hemen özür dilemek istemesiydi. İster kaleci olsun, ister teknik direktör ya da oyuncu, hepimiz hata yaparız. Önemli olan bu hatalardan ders çıkarmaktır," diye konuştu.
Reklam