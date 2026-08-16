ZUMA Press Wire
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Pedro Neto, Chelsea yıldızı için Manchester City ile Arsenal'ın fırsatı kaçırdığı sürpriz yeni kulüple kişisel şartlarda anlaştı
Neto için Suudi Pro Ligi hamlesi ufukta görünüyor
26 yaşındaki kanat oyuncusu, yaz transfer dönemi boyunca transfer söylentilerinin odağında yer aldı ve birçok üst düzey kulüp oyuncuyu kadrosuna katmak için istekliydi. Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, Portekizli milli oyuncuyu Etihad Stadyumu'ndaki hücum seçeneklerini güçlendirmek için öncelikli hedef olarak belirlemişti.
Ancak Al Hilal'in oyuncunun imzası için en güçlü aday olarak öne çıkmasıyla birlikte anlaşmanın seyri dramatik biçimde değişti. Sky Switzerland'ın haberine göre Neto, Al-Hilal'e transferi zaten onayladı ve Riyad merkezli kulüp €60 milyon (£51 milyon) civarında bir bonservis bedeli ödemeye hazır.
- AFP
City ve Arsenal takipte hayal kırıklığı yaşadı
Arsenal, Mikel Arteta'nın kanat bölgelerine derinlik katmak istemesi nedeniyle Neto için önde gelen talipler arasındaydı. Arsenal, Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius Junior için yapılan hamlenin sonuç vermemesinin ardından rotasını Chelsea'nin oyuncusuna çevirdi ve Portekizli kanat oyuncusunu Bukayo Saka ile Gabriel Martinelli'yle rekabet edebilecek ideal bir alternatif olarak gördü.
Arsenal ve City'nin ilgisi, Neto'nun formda olduğunda Premier League'in en patlayıcı kanat oyuncularından biri olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. Önemine rağmen, Chelsea'nin bir başka yoğun harcama döneminin ardından mali dengeyi sağlama ihtiyacı, ayrılığı giderek daha olası hale getirdi.
Alonso, Neto'suz hayata hazırlanıyor
Transfer söylentileri manşetleri domine ederken, Xabi Alonso da takımını yeni sezon için hazırlamakla meşgul. Eski Liverpool ve Real Madrid orta sahası, geçen sezonki hayal kırıklığı yaratan 10. sıra bitirişinin ardından Stamford Bridge'de görevi devraldı. Alonso'nun ekibi, sezon öncesi hazırlıklarını Real Sociedad karşısında alınan 3-1'lik galibiyetle tamamladı; bu sonuç, gelecek hafta sonu Fulham'a karşı oynanacak Premier League açılışı öncesinde bir miktar iyimserlik sağladı.
Son hazırlık maçını değerlendiren Alonso, kısa sezon öncesi kamp döneminde grubunun kaydettiği ilerlemeye dikkat çekti. Chelsea'nin sezon öncesini Sociedad'ı yenerek tamamlamasının ardından konuşan Alonso, "Son hazırlık maçımız çok iyiydi" dedi. "Bazı oyuncular için bu ilk maçtı ve son maçtı. Bizim adımıza iyi şeyler vardı, geliştirebileceğimiz şeyler vardı. Bu dönemde bazı oyuncular için bunun olması normal."
- AFP
Mali sonuçlar ve kadro rotasyonu
Chelsea'nin 50 milyon sterlinin biraz üzerindeki bir bonservis bedelini kabul etmeye hazır olması, karmaşık bir piyasaya pragmatik bir yaklaşımı temsil ediyor. Daha önceki haberlerde kulübün, kanat oyuncusu için yurt içindeki rakiplerinden 70 milyon sterlin istediği belirtilmişti, ancak Al-Hilal'in ciddi bir talip olarak ortaya çıkması dengeleri değiştirdi.
Neto'nun olası ayrılığı, Alonso'yu ilk 11'i konusunda önemli kararlar almak zorunda bırakıyor. Chelsea, son transfer faaliyetlerinin ardından şişkin bir kadroya sahip ve kadro içi uyumu sağlamak için yerleşik isimlerle yolları ayırmak bir zorunluluk. Fulham maçı yaklaşırken, Batı Londra'da odak noktası bu ayrılıkların hızlı şekilde sonuçlandırılıp sonuçlandırılamayacağı olmaya devam edecek.
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