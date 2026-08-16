Arsenal, Mikel Arteta'nın kanat bölgelerine derinlik katmak istemesi nedeniyle Neto için önde gelen talipler arasındaydı. Arsenal, Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius Junior için yapılan hamlenin sonuç vermemesinin ardından rotasını Chelsea'nin oyuncusuna çevirdi ve Portekizli kanat oyuncusunu Bukayo Saka ile Gabriel Martinelli'yle rekabet edebilecek ideal bir alternatif olarak gördü.

Arsenal ve City'nin ilgisi, Neto'nun formda olduğunda Premier League'in en patlayıcı kanat oyuncularından biri olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. Önemine rağmen, Chelsea'nin bir başka yoğun harcama döneminin ardından mali dengeyi sağlama ihtiyacı, ayrılığı giderek daha olası hale getirdi.



