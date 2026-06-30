Pedri: Yamal’ın yaşadıkları beni çok aşıyor… Bu deneyimi istemediğim halde yaşadım

Kişisel açıdan ise Pedri, ciddi bir sakatlık nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası’nın son aşamalarında yer alamamanın acısını hatırladı; bu yara, artık bu turnuva boyunca sahada elinden gelenin en iyisini yapması için ona motivasyon kaynağı oluyor.

Saha dışında geçirdiği sürenin kendisini yeniden keşfetmesine, antrenman alışkanlıklarını değiştirmesine ve oyunun ritmini dışarıdan bir bakış açısıyla anlamasına yardımcı olduğunu açıkladı.

Oyuncu şöyle konuştu: “Bu deneyimi istemediğim bir şekilde yaşamak zorunda kaldım, ama futbol böyle bir şey. Bir sakatlık beni sahalardan uzaklaştırdı. Bu son aşamaya, finale ulaşmayı çok arzulayarak girmiştim ve umarım bu Dünya Kupası, ben sahadayken sona erer.”

Ve şöyle devam etti: “Her sakatlıktan bir ders çıkarırız. Futbolu dışarıdan izlemek, olayın tam ortasında olmakla tamamen farklıdır. Takımın kötü performansının nedenini düşünmek için durursunuz; bu da dışarıdan bazen fark edilmesi zor bir şeydir. Direnç kayışları ve esneme egzersizleri kullanarak bana çok daha uygun bir antrenman yöntemi buldum... Bunu daha önce yapmıyordum, ama şimdi yapıyorum ve çok etkili oluyor."

Sözlerine şöyle devam etti: “Sakatlıkların bu yöntemi ihmal etmemden kaynaklanıp kaynaklanmadığını asla bilemeyeceğim, bunu asla bilemeyeceğiz, ama mesele vücudunu anlamak ve dengeyi bulmakla ilgili.”

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