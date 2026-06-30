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Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

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Pedri: Yamal’ın yaşadıkları beni çok aşıyor… Bu deneyimi istemediğim halde yaşadım

İspanya - Avusturya
İspanya
Avusturya
Dünya Kupası
Barcelona
Pedri
L. Yamal
İspanya
Avusturya
ABD

La Roja'nın yıldızı eleştirenlerle alay ediyor

İspanya Milli Takımı ve Barcelona’nın yıldızı, yetenekli orta saha oyuncusu Pedri, 2026 Dünya Kupası’nın ilk turundaki hiçbir maçta yenilgiye uğramamış olmalarına rağmen, son dönemde gelen eleştirilerin ardından La Roja’nın performansını savundu.

Teknik direktör Luis de La Fuente'nin takım, grup aşamasına Yeşil Burun Adaları (Kap Verde) ile golsüz berabere kalarak başladı; ardından Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı ise 1-0 mağlup etse de eleştirilerden kurtulamadı.

Pedri ayrıca, sakatlıkların kişiliğini nasıl şekillendirdiğini ve dünya futbolunun yeni yıldızı Lamine Yamal’ın yükselişini nasıl izlediğini de anlattı.

  • Eleştirenlere yönelik alay

    İspanya’ya yönelik beklentilerin her zaman çok yüksek olduğunun farkında olan 23 yaşındaki oyuncu, Uruguay maçının ardından gelen olumsuz yorumlara mizahla yaklaşmayı tercih etti ve takımın hâlâ nihai hedefe odaklandığını herkese hatırlattı.

    İspanyol haber ajansına verdiği röportajda gülerek şöyle dedi: “Görünüşe göre üç maçı da kaybettik, çünkü insanlar kimse iyi oynamıyor diyor.”

    Ardından şunları ekledi: “Biz iyiyiz. 16 turunu sabırsızlıkla bekliyoruz ve gelişmeye devam etmek istiyoruz. En iyi seviyemize ulaşmak için daha gelişebileceğimizi biliyoruz. Zorlu bir maçtı, darbelere ve tekmelere boğuldu. Heyecanlı bir maç olacağını biliyorduk. İki oyuncumuz, Pino ve Nico Williams, kadroda yoktu; umarız yakında iyileşip bize yardımcı olurlar."

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  • "Yamal'ın yaşadıkları beni çok aşıyor"

    Pedri ayrıca Lamine Yamal’ın şu anki form durumu hakkında da biraz konuştu. Kıskançlık duygusundan uzak duran orta saha oyuncusu, takım arkadaşına hayranlığını dile getirdi ve bir gecede değişen gerçeklikle başa çıkmadaki zihinsel dayanıklılığını övdü.

    Oyuncu şunları söyledi: “Lamin’i iyi durumda, hevesli, çok zeki, çok hızlı ve çok olgun görüyorum. Tek istediği şey futboldan keyif almak. Onu çok olgun buluyorum. Yaşadıkları, benim yaşadıklarımdan çok daha öte, hatta çok daha büyük. Onu olgun ve çok sakin görüyorum. Onun için önemli olan oynamak ve keyif almaktır.”

    Şöyle devam etti: “Büyük maçları seviyor ve duygularını gizlemiyor; tam da yapması gereken budur. Futbolun ve bir anda değişen hayatının tadını çıkarmalı, yeni hayatına uyum sağlamalı ve bundan keyif almalı.”

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  • Yokluğun acısı… Her şey geçer

    Kişisel açıdan ise Pedri, ciddi bir sakatlık nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası’nın son aşamalarında yer alamamanın acısını hatırladı; bu yara, artık bu turnuva boyunca sahada elinden gelenin en iyisini yapması için ona motivasyon kaynağı oluyor.

    Saha dışında geçirdiği sürenin kendisini yeniden keşfetmesine, antrenman alışkanlıklarını değiştirmesine ve oyunun ritmini dışarıdan bir bakış açısıyla anlamasına yardımcı olduğunu açıkladı.

    Oyuncu şöyle konuştu: “Bu deneyimi istemediğim bir şekilde yaşamak zorunda kaldım, ama futbol böyle bir şey. Bir sakatlık beni sahalardan uzaklaştırdı. Bu son aşamaya, finale ulaşmayı çok arzulayarak girmiştim ve umarım bu Dünya Kupası, ben sahadayken sona erer.”

    Ve şöyle devam etti: “Her sakatlıktan bir ders çıkarırız. Futbolu dışarıdan izlemek, olayın tam ortasında olmakla tamamen farklıdır. Takımın kötü performansının nedenini düşünmek için durursunuz; bu da dışarıdan bazen fark edilmesi zor bir şeydir. Direnç kayışları ve esneme egzersizleri kullanarak bana çok daha uygun bir antrenman yöntemi buldum... Bunu daha önce yapmıyordum, ama şimdi yapıyorum ve çok etkili oluyor."

    Sözlerine şöyle devam etti: “Sakatlıkların bu yöntemi ihmal etmemden kaynaklanıp kaynaklanmadığını asla bilemeyeceğim, bunu asla bilemeyeceğiz, ama mesele vücudunu anlamak ve dengeyi bulmakla ilgili.”

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  • Çocukluğunda aldığı bu bilgece tavsiyeden faydalanmış gibi görünüyordu ve sokaklarda binlerce çocuğun onun formasını giydiğini görmesine rağmen alçakgönüllülüğünü koruyordu; bu nedenle Pedri, konuşmasını kariyerine yön veren ilkeyi insanlara hatırlatarak sonlandırdı.

    O şöyle açıkladı: “Babam bana küçükken şöyle demişti: ‘İşler yolunda gitmezse, takıma katıl.

    Ve şunları vurguladı: “Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Elbette koşarken aklını kullanman gerekir, ama ben takım için çalışmaya gayret ediyorum.”

    Bu takım ruhu ve ayakkabılarında hâlâ saklı olan sihir sayesinde, La Roja’nın “sihirbazı”, önümüzdeki Perşembe günü Dünya Kupası’nın son 32 turunda Avusturya ile oynanacak ve hata yapma lüksünün olmadığı mücadelede İspanya’ya liderlik etmeye hazırlanıyor. 

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