Türkiye'de attığı dört gol, ilk maç gününde Feyenoord'u 5-1 mağlup eden Barcelona'yı iki maçta dokuz gole ulaştırarak lig aşaması puan tablosunun zirvesine taşıdı. Katalan devi, Flick yönetimindeki 28 Şampiyonlar Ligi maçında toplam 84 gol attı. Böylece 1992-93 sezonundan bu yana tek bir teknik direktör yönetiminde en az 20 maça çıkan kulüpler arasında maç başına en yüksek gol ortalamasına (3) ulaştı.

Takımının bu sezonki hücum gücü ve kadro derinliği hakkında konuşan Pedri, şunları söyledi: “Kendimize çok güveniyoruz. Gol sıkıntısı çektiğimizi söyleyenler vardı ama bu kadronun gol yollarında ne kadar etkili olduğunu gösteriyoruz. Sezon daha yeni başladı, yolumuza devam ediyoruz.”

“Bence her zaman spekülasyon olur ama çok gol atabileceğimiz açık. Yedek kulübesinden oyuna giren çok kaliteli oyuncularımız da var. Kadromuz çok geniş ve çok iyi. Bunu sahada görebiliyorsunuz.”

Önlerindeki kritik maçlara da değinen orta saha oyuncusu, “Çok önemli maçlar yaklaşıyor. Sezonun başındayız ama bu maçlar önemli. Onlardan keyif almamız ve her şeyden önce kazanmamız gerekiyor” dedi.