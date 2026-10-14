PS Images
Çeviri:
Pedri, sakatlık endişelerini giderirken Barcelona'nın Galatasaray'ı farklı mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçında neden oyundan çıkmak istediğini açıkladı
İspanyol oyun kurucu, fiziksel durumuna ilişkin endişeleri giderdi
Barcelona'nın orta saha oyuncusu, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde farklı mağlup ettikleri maçta neden erken oyundan çıktığını açıklayarak sakatlığına ilişkin endişeleri giderdi. Barcelona 4-1 öndeyken 73. dakikada yerini Marc Bernal'e bıraktı. Bu etkileyici galibiyetle Hansi Flick'in takımı, tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 10 maça çıkararak kusursuz gidişatını sürdürdü. Barcelona, şu ana kadar oynadığı sekiz La Liga maçının tamamını da kazandı.
- PS Images
İkinci yarıdaki etkili oyun, erken gelen skor dezavantajını tersine çevirdi
Barcelona, Aleksey Batrakov'un açılış golüyle sarsıldı. Baris Alper Yilmaz'ın golü VAR kararıyla iptal edilince iki farklı geriye düşmekten kıl payı kurtuldu. Joao Cancelo ise ilk yarının son anlarında eşitliği sağladı. İkinci yarıda konuk ekip, Fermin Lopez'in 50. dakikadaki kafa golü, üç dakika sonra Anthony Gordon'ın Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü ve 65. dakikada oyuna sonradan giren Karim Adeyemi'nin golüyle rakibine üstünlük kurdu.
Oyundan erken çıkmasıyla ilgili şüpheleri gidermek isteyen Pedri, maçın ardından Movistar'afiziksel durumunu şöyle açıkladı: “Karnım ağrıyordu ve kendimi biraz kötü hissediyordum. Değişiklik istemek ve yerime dinç birinin girmesini sağlamak daha iyiydi.”
Takımının devre arasından sonra maçı çevirirken gösterdiği soğukkanlılığı değerlendiren Pedri, şunları ekledi: “Bence ilk yarıda son pası vermeye çalışırken fazla acele ettik. Böyle bir atmosferde öne geçtiklerinde iş zorlaşıyor ama ben takımın verdiği tepkiye odaklanıyorum. İkinci yarı muhteşemdi.
“Top bizdeydi ve çok fazla boş alan görüyorduk, bu yüzden son pası vermekte ısrar ediyorduk. Hücum oyuncularının pozisyon alabilmesi için topu biraz daha dolaştırmamız gerekiyordu. Ceza sahası yakınında topla buluştuklarında belirleyici oluyorlar.”
Formda Barcelona, ürkütücü hücum gücünü gözler önüne serdi
Türkiye'de attığı dört gol, ilk maç gününde Feyenoord'u 5-1 mağlup eden Barcelona'yı iki maçta dokuz gole ulaştırarak lig aşaması puan tablosunun zirvesine taşıdı. Katalan devi, Flick yönetimindeki 28 Şampiyonlar Ligi maçında toplam 84 gol attı. Böylece 1992-93 sezonundan bu yana tek bir teknik direktör yönetiminde en az 20 maça çıkan kulüpler arasında maç başına en yüksek gol ortalamasına (3) ulaştı.
Takımının bu sezonki hücum gücü ve kadro derinliği hakkında konuşan Pedri, şunları söyledi: “Kendimize çok güveniyoruz. Gol sıkıntısı çektiğimizi söyleyenler vardı ama bu kadronun gol yollarında ne kadar etkili olduğunu gösteriyoruz. Sezon daha yeni başladı, yolumuza devam ediyoruz.”
“Bence her zaman spekülasyon olur ama çok gol atabileceğimiz açık. Yedek kulübesinden oyuna giren çok kaliteli oyuncularımız da var. Kadromuz çok geniş ve çok iyi. Bunu sahada görebiliyorsunuz.”
Önlerindeki kritik maçlara da değinen orta saha oyuncusu, “Çok önemli maçlar yaklaşıyor. Sezonun başındayız ama bu maçlar önemli. Onlardan keyif almamız ve her şeyden önce kazanmamız gerekiyor” dedi.
- BSR Agency
Dev deplasman yolculuğu kusursuz karneyi sınayacak
Pedri’nin kaslarında hasar oluşmadığının doğrulanması, yurt içindeki ve Avrupa’daki yoğun maç takvimi öncesinde teknik heyete rahat bir nefes aldırdı. Barcelona, Avrupa’daki bir sonraki zorlu sınavında 20 Ekim Salı günü Paris Saint-Germain ile karşılaşmak üzere Fransa’ya gidecek. Bu arada, Türkiye Süper Ligi lideri Galatasaray da ertesi gün Lille’i ağırlayacağı maçta lig aşamasındaki ilk galibiyetini almak için hızla toparlanmak zorunda.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun