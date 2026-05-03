Pedri, önemli bir kilometre taşına ulaşarak daha önce Lionel Messi'ye ait olan Barcelona rekorunu kırdı
Pamplona'da tarihi bir gece
Pedri, Barcelona'nın El Sadar'da 2-1 kazandığı maçta önemli bir kilometre taşına ulaştı ve Katalan devinde resmi olarak 200. ilk 11'de yer alma maçına çıktı. Bunu henüz 23 yaş 159 gün gibi genç bir yaşta başaran Kanarya Adalı oyuncu, kulüp tarihinde bu rakama ulaşan en genç futbolcu oldu. Böylece, 23 yaş 227 gününde 200. ilk 11'e çıkma rekorunu kıran Messi'nin ve Xavi Hernandez'in daha önceki rekorunu da geride bıraktı.
Takımın belkemiği
23 yaşındaki oyuncunun istikrarı, Gavi gibi diğer üst düzey yeteneklerin de yer aldığı orta sahanın tartışmasız belkemiği olmaya devam ettiği düşünüldüğünde özellikle etkileyici. Flick, bu oyun kurucuyu sisteminin hayati bir direği olarak görüyor ve takımın onun teknik ustalığı olmadan idare etmesinin şu anda düşünülemez olduğunu belirtiyor. Pedri şimdilik rekoru elinde tutsa da, Lamine Yamal ve Pau Cubarsi'nin hızlı yükselişi, onun yaşa dayalı bu yeni rekorunun, kulübün en yeni genç yetenekleri tarafından sonunda kırılabileceğini gösteriyor.
Sürekli yaratıcı üretim
Pedri'nin bu sezonki performansındaki etkisi, istatistiklerine de yansımış durumda; oyuncu bu sezon La Liga'da şimdiden 26 maça çıktı. Bu süreçte 2 gol atıp 8 asist yapan Pedri, Barcelona'nın ulusal şampiyonluk yarışında güvenilir bir yaratıcılık kaynağı olduğunu kanıtladı. Onun çift pivot sistemindeki rolü, lig liderinin maçların temposunu belirlemesine olanak tanıdı ve ligin bitmesine sadece dört maç kala takımın zirvede 14 puanlık farkı korumasını sağladı.
Mükemmel bir sonuç hedeflemek
Flick’in takımı, kalan maçlardan tam puan almayı hedefleyerek sezonun son düzlüğüne giriyor. Prestijli 100 puan barajına ulaşmak için lig lideri, Real Madrid ile oynanacak yüksek riskli El Clasico maçının ardından Deportivo Alaves, Real Betis ve Valencia ile karşılaşacakları zorlu bir son dönemi atlatmak zorunda. Şampiyonluk ellerinin ucunda olsa da, on yıl önce Jose Mourinho ve Tito Vilanova'nın kırdığı tarihi rekorlara ulaşmak için bu istikrarlı performansı sürdürmek hayati önem taşıyor.