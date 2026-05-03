Pedri, önemli bir kilometre taşına ulaşarak daha önce Lionel Messi'ye ait olan Barcelona rekorunu kırdı

23 yaşındaki oyuncunun istikrarı, Gavi gibi diğer üst düzey yeteneklerin de yer aldığı orta sahanın tartışmasız belkemiği olmaya devam ettiği düşünüldüğünde özellikle etkileyici. Flick, bu oyun kurucuyu sisteminin hayati bir direği olarak görüyor ve takımın onun teknik ustalığı olmadan idare etmesinin şu anda düşünülemez olduğunu belirtiyor. Pedri şimdilik rekoru elinde tutsa da, Lamine Yamal ve Pau Cubarsi'nin hızlı yükselişi, onun yaşa dayalı bu yeni rekorunun, kulübün en yeni genç yetenekleri tarafından sonunda kırılabileceğini gösteriyor.