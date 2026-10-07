İspanya'nın Split'teki 2-1'lik galibiyeti, Uluslar Ligi kampanyaları için büyük bir destek niteliği taşıyor ve zorlu deplasman atmosferlerinde baskı altında performans gösterebildiklerini ortaya koyuyor. Ancak maç sonrası konuşmalar, genç yıldız Lamine Yamal'ın mükemmeliyetçi yönüne odaklandı. Barcelona'nın kanat oyuncusu Split'teki mücadele boyunca sürekli tehdit yarattı, ancak fileleri havalandıramaması nedeniyle gözle görülür şekilde hayal kırıklığı yaşadı. Takım arkadaşı Pedri, genç oyuncunun soyunma odasındaki tavrının, skordan bağımsız olarak kendisinden en iyisini talep eden bir futbolcuyu yansıttığını belirtti.

Pedri, genç oyuncunun yaşadığı hayal kırıklığının artan olgunluğunun ve oynadığı her maçta belirleyici bir faktör olma arzusunun işareti olduğunu anlattı. "Yine harika bir maç çıkardı, bitiricilik eksikti, önceki maçlardaki o incelik yoktu ama iyi bir maç oynadığında ve bugün onda gördüğümüz o fırsatları harcadığında çok öfkeli oluyor, kulübeye biraz kızgın gitti", Pedri, Marca'nın aktardığına göre böyle konuştu.