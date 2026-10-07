AFP
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Pedri, İspanya'nın geri dönüşle kazandığı galibiyete rağmen Lamine Yamal'ın bitiricilik eksikliği nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını açıkladı
Yamal, Split'te çıtayı yükseltti
İspanya'nın Split'teki 2-1'lik galibiyeti, Uluslar Ligi kampanyaları için büyük bir destek niteliği taşıyor ve zorlu deplasman atmosferlerinde baskı altında performans gösterebildiklerini ortaya koyuyor. Ancak maç sonrası konuşmalar, genç yıldız Lamine Yamal'ın mükemmeliyetçi yönüne odaklandı. Barcelona'nın kanat oyuncusu Split'teki mücadele boyunca sürekli tehdit yarattı, ancak fileleri havalandıramaması nedeniyle gözle görülür şekilde hayal kırıklığı yaşadı. Takım arkadaşı Pedri, genç oyuncunun soyunma odasındaki tavrının, skordan bağımsız olarak kendisinden en iyisini talep eden bir futbolcuyu yansıttığını belirtti.
Pedri, genç oyuncunun yaşadığı hayal kırıklığının artan olgunluğunun ve oynadığı her maçta belirleyici bir faktör olma arzusunun işareti olduğunu anlattı. "Yine harika bir maç çıkardı, bitiricilik eksikti, önceki maçlardaki o incelik yoktu ama iyi bir maç oynadığında ve bugün onda gördüğümüz o fırsatları harcadığında çok öfkeli oluyor, kulübeye biraz kızgın gitti", Pedri, Marca'nın aktardığına göre böyle konuştu.
- AFP
La Roja için farklı bir yetenek
Skor tabelasına adını yazdıramamış olsa da, Yamal'ın maç üzerindeki etkisi tartışmasız kaldı. Savunmacıları geçme ve takım arkadaşları için alan yaratma becerisi, İspanya'nın ikinci yarı boyunca Hırvatistan savunması üzerinde baskı kurmasını sağladı. Pedri, son vuruş eksik kalsa bile kanat oyuncusunun rakip oyuncuları yerlerinden çıkaran bir çekim gücü yarattığını ve bunun da takımın geri kalanı için değerlendirilebilecek boşluklar açtığını hızlıca vurguladı.
Orta saha oyuncusu, Yamal'ın başarılı olma konusundaki içsel motivasyonunu da şu sözlerle daha ayrıntılı anlattı: "Belki bu soru ona sorulmalı ama o kendisinden çok şey talep eden biri, her zaman gol atmak istiyor, her zaman takıma bir şeyler katmak istiyor. Her zaman, gol atmasa ya da asist yapmasa bile çok şey katıyor çünkü birçok oyuncuyu üzerine çekiyor. O bize çok şey veren fark yaratan bir oyuncu ve neyse ki hem milli takımda hem de Barca'da ona sahibiz."
Uluslar Ligi'nde ivme kazanıyor
Yamal'ınki gibi bireysel performanslar manşetleri süslese de, takımın geri dönüş yapabilmesi artan taktik esnekliğine işaret ediyor. Kadro, köklü tecrübeyle uluslararası futbolun en üst seviyesine ait olduklarını şimdiden kanıtlayan yükselen yetenekleri harmanlamayı sürdürüyor.
Yamal için asıl mesele, hızlı yükselişini tanımlayan o bitiricilik keskinliğini yeniden kazanmak isterken bu hayal kırıklığını bir sonraki maçına taşıyabilmek olacak. Pedri gibi takım arkadaşlarının desteği ve teknik direktörünün güveniyle, 19 yaşındaki oyuncunun etrafındaki beklentiler hızla artmaya devam ediyor. Kulüp ve milli takım düzeyindeki çift yönlü sorumluluklarının baskısıyla baş etmeye çalışırken, gelişimi Avrupa futbolundaki en heyecan verici hikâyelerden biri olmayı sürdürüyor.
- AFP
Odak yerel görevlere çevriliyor
Hırvatistan karşısında alınan galibiyet, üç puanı almak için direnç göstermek zorunda kalan İspanya adına önemli bir dönüm noktası oldu. Ekip, bu özel milli maç arasını artık tamamladı ve oyuncuların kulüplerindeki görevlerine dönmesinin önü açıldı. Yamal ve Pedri için odak noktası, kasım ayında bir sonraki milli maçlar gelmeden önce yeniden La Liga'ya ve Barcelona ile Avrupa'daki yükümlülüklere çevriliyor. İspanya'nın bir sonraki resmi maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Çek Cumhuriyeti ile karşılaşmak üzere Prag'a yapacağı deplasman olacak. Bu maçın ardından ise sadece üç gün sonra Madrid'de İngiltere'ye karşı yüksek profilli bir mücadele oynanacak.
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