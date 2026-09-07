Barcelona, pazar günü Mestalla'da niyetini net şekilde ortaya koydu; Valencia'yı beş gollü farklı bir galibiyetle dağıttı ve bu maç, Pedri ile yaz transferi Rodri arasındaki giderek güçlenen uyumu gözler önüne serdi. Maç öncesinde taktik uyumlarıyla ilgili endişelere rağmen, iki İspanya milli oyuncusu orta sahaya damga vurdu ve Hansi Flick'in takımının ligdeki kusursuz başlangıcını sürdürmesine yardımcı oldu. Farklı galibiyette fileleri havalandıran Pedri, stilinin eski Manchester City ön liberosuyla çakıştığı yönündeki söylemlere hızlı yanıt verdi. Kanarya Adalı oyuncu, bu ortaklığın şimdiden meyve verdiğini ve sezon ilerledikçe daha da gelişeceğini vurguladı.

"Birlikte işlemediğimiz söylendi ama Rodri ile oynamak çok rahat," dedi Movistar'a. "Topu neredeyse hiç kaybetmiyor ve bu da savunmada çok yardımcı oluyor. Daha fazla maç oynadıkça çok iyi bir anlayış yakalayacağız ve bu daha da gelişecek."