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Pedri, Barcelona'nın yeni orta saha düzeni Valencia'yı 5-0'lık yıkımla geçerken Rodri ortaklığına dair endişeleri reddetti
Orta saha ustalığı eleştirmenleri susturdu
Barcelona, pazar günü Mestalla'da niyetini net şekilde ortaya koydu; Valencia'yı beş gollü farklı bir galibiyetle dağıttı ve bu maç, Pedri ile yaz transferi Rodri arasındaki giderek güçlenen uyumu gözler önüne serdi. Maç öncesinde taktik uyumlarıyla ilgili endişelere rağmen, iki İspanya milli oyuncusu orta sahaya damga vurdu ve Hansi Flick'in takımının ligdeki kusursuz başlangıcını sürdürmesine yardımcı oldu. Farklı galibiyette fileleri havalandıran Pedri, stilinin eski Manchester City ön liberosuyla çakıştığı yönündeki söylemlere hızlı yanıt verdi. Kanarya Adalı oyuncu, bu ortaklığın şimdiden meyve verdiğini ve sezon ilerledikçe daha da gelişeceğini vurguladı.
"Birlikte işlemediğimiz söylendi ama Rodri ile oynamak çok rahat," dedi Movistar'a. "Topu neredeyse hiç kaybetmiyor ve bu da savunmada çok yardımcı oluyor. Daha fazla maç oynadıkça çok iyi bir anlayış yakalayacağız ve bu daha da gelişecek."
- Getty Images Sport
Flick, aradığı eksik parçayı Rodri'de buldu
Rodri'nin gelişi, kadrosunda hâlâ büyük ölçüde La Masia'nın en iyi yeteneklerine yaslanan ekibe tecrübeli bir liderlik katmanı ekledi. Barcelona ilk etapta Julian Alvarez için bir hamleyle ilişkilendirilmiş olsa da sportif direktör Deco rotasını değiştirerek 30 yaşındaki orta sahayı kadroya kattı; bu hamle de şimdiden karşılığını veriyor. Flick, özellikle maçlarda öndeyken takımının daha fazla olgunluk göstermesi gerektiğini sık sık dile getirdi.
Flick, orta sahanın ilk 11'deki ilk maçına övgüler yağdırırken hem saha içindeki hem de saha dışındaki etkisini vurguladı. "Yaptığı her şey mantıklı. Rodri inanılmaz. Sadece sahada değil, soyunma odasında da."
Sabit bir 9 numara olmadan hayat
Orta saha tıkır tıkır işlerken, geleneksel ve çok gol atan bir santrforun yokluğunda Barcelona'nın gol üretme kapasitesine dair maç öncesinde soru işaretleri vardı. Ancak beş gollü performans bu şüpheleri susturdu; Raphinha, Lamine Yamal ve Pedri, dur durak bilmeyen hücum oyununa katkı verdi. Bu galibiyetle Barcelona'nın toplam gol sayısı sadece dört maçta 17'ye çıktı ve bu da Flick'in akıcı hücum sisteminin, bir talismanın eksikliğini fazlasıyla telafi edebildiğini gösterdi. Pedri'ye göre kadrodaki hücum tehditlerinin çeşitliliği, kulübün bu yılki en büyük gücü.
"İnsanlar her zaman sezonda 40 gol atan bir forvet ister ama bizde bunu yapabilecek çok sayıda oyuncu var. Gol atmak için o pozisyonlara girecek çok sayıda oyuncumuz var; Raphinha, Lamine, Anthony Gordon, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi var... Bu sezon gol sıkıntısı çekmeyeceğiz," dedi Pedri.
- Getty Images Sport
Kusursuz başlangıç, şampiyonluk ivmesi yaratıyor
Mestalla'daki bu sonuç, Barcelona'yı La Liga zirvesinde üç puan farkla lider bırakırken, takım dört maçta dörtte dört yaptı. Bu, şu anda takımın başında üçüncü sezonunu geçiren Flick'ten önemli bir güç gösterisi anlamına geliyor; deneyimli teknik adam, ekibin yüksek pres yoğunluğunu gerekli savunma istikrarıyla sonunda dengelemiş gibi görünüyor. Tecrübeli transferlerle genç çekirdek arasındaki uyum, Camp Nou çevresinde yıllardır hissedilmeyen bir iyimserlik havası yarattı. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin zorlu temposuna ve yoğun yerel fikstüre hazırlanırken, orta sahanın iki maestrosu arasındaki gelişen ilişki de mercek altında olacak.
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