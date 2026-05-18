Daily Mail'in haberine göre, Guardiola'nın bu sezonun sonunda İngiltere'nin önde gelen kulübünden erken ayrılması kesinleşti.
Pazar günü resmi açıklama mı yapılacak? Manchester City, büyük yankı uyandıracak bir teknik direktör kararı hazırlıyor gibi görünüyor
Buna göre City, sponsorlarına bu kararın yakında resmi olarak duyurulacağı konusunda bilgi vermeye başlamış durumda. Guardiola’nın çevresinde ise, İspanyol teknik adamın Skyblues’ta geçirdiği on yılın ardından bu yaz ayrılacağı ve aslında 2027’ye kadar süren sözleşmesini tamamlamayacağı, herkesin bildiği bir sır olarak görülüyor.
Daily Mail'e göre City, Guardiola ile yollarını ayırma kararını bu sezonun son Premier Lig maçı olan Pazar günü Aston Villa ile evinde oynayacağı maçın ardından duyurmayı planlıyor. Guardiola'nın takımı, bu durumda ulusal üçlü kupayı kazanma şansını yakalayabilir: EFL Kupası ve FA Kupası'nı zaten kazandılar, şampiyonluk da hala mümkün. Bunun için Salı günü Bournemouth'u, beş gün sonra da Villa'yı yenmeleri ve son maç gününde lider FC Arsenal'in Crystal Palace'a yenilmesi gerekiyor.
Pep Guardiola, Manchester City'den ayrıldıktan sonra ne yapacak?
Guardiola, eski Bayern teknik direktörünün ayrılabileceğine dair spekülasyonların ardından Kasım 2024'te sözleşmesini 2027 yazına kadar uzatmıştı. Şimdi 55 yaşındaki teknik adam, 2016'da başladığı Manchester'daki serüvenine bu sezonun ardından son verecek gibi görünüyor. Guardiola, City'yi altı kez İngiltere şampiyonluğuna ve 2023'te uzun zamandır beklenen Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı.
Guardiola, City'den ayrıldıktan sonraki dönem için geçen yıl antrenörlükten bir süre uzaklaşmak istediğini açıklamıştı. Yine de Nisan ayı sonunda, Dünya Kupası'nı bir kez daha kaçırmasının ardından şu anda boş olan İtalya milli takım teknik direktörlüğü görevini Guardiola'nın üstlenip üstlenemeyeceği konusunda spekülasyonlar vardı.
Manchester City: Enzo Maresca, Pep Guardiola'nın yerini alacak mı?
Daily Mail, Guardiola’nın City’deki olası halefi olarak öncelikle Enzo Maresca’nın adını gündeme getiriyor. İtalyan teknik adam kulübü iyi tanıyor; 2020/21 sezonunda U23 takımının teknik direktörlüğünü yapmış, 2022/23 sezonunda ise Guardiola’nın A takımdaki yardımcı antrenörü olarak görev almıştı. Maresca, yılın başında Chelsea’den ayrıldığından beri teknik direktörlük görevinde bulunmuyor, dolayısıyla bu göreve hazır durumda.
Daily Mail, bir diğer seçenek olarak Bayern Münih'in başarılı teknik direktörü Vincent Kompany'yi gösteriyor. Belçikalı teknik adamın City'de uzun bir futbol kariyeri olduğu biliniyor (2008-2019), bu nedenle kulüpte teknik direktörlük yapacağına dair spekülasyonlar pek de şaşırtıcı değil. Ancak Manchester'ın Kompany'yi kadrosuna katma şansı pek yok gibi görünüyor; zira 40 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Münih'teki sözleşmesini 2029'a kadar erken uzattı ve FCB ile büyük planları var.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City: Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı
Sezon
Premier Lig
Şampiyonlar Ligi
2016/17
Üçüncü
Son 16
2017/18
Şampiyon
Çeyrek final
2018/19
Şampiyon
Çeyrek final
2019/20
İkinci
Çeyrek final
2020/21
Şampiyon
Final
2021/22
Şampiyon
Yarı final
2022/23
Şampiyon
Şampiyon
2023/24
Şampiyon
Çeyrek final
2024/25
Üçüncü
Ara tur
2025/26
İkinci (Sezon henüz bitmedi)
Son 16