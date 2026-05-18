Pazar günü resmi açıklama mı yapılacak? Manchester City, büyük yankı uyandıracak bir teknik direktör kararı hazırlıyor gibi görünüyor

Buna göre City, sponsorlarına bu kararın yakında resmi olarak duyurulacağı konusunda bilgi vermeye başlamış durumda. Guardiola’nın çevresinde ise, İspanyol teknik adamın Skyblues’ta geçirdiği on yılın ardından bu yaz ayrılacağı ve aslında 2027’ye kadar süren sözleşmesini tamamlamayacağı, herkesin bildiği bir sır olarak görülüyor.

Daily Mail'e göre City, Guardiola ile yollarını ayırma kararını bu sezonun son Premier Lig maçı olan Pazar günü Aston Villa ile evinde oynayacağı maçın ardından duyurmayı planlıyor. Guardiola'nın takımı, bu durumda ulusal üçlü kupayı kazanma şansını yakalayabilir: EFL Kupası ve FA Kupası'nı zaten kazandılar, şampiyonluk da hala mümkün. Bunun için Salı günü Bournemouth'u, beş gün sonra da Villa'yı yenmeleri ve son maç gününde lider FC Arsenal'in Crystal Palace'a yenilmesi gerekiyor.