Khadija Shaw Man City gfx 16:9
Ameé Ruszkai

Pay Bunny'ye parasını ödeyin! Chelsea, WSL'nin en golcü oyuncusuna yaklaşırken, Man City Khadija Shaw'ı bırakarak büyük bir hata yapıyor

Son birkaç haftadır, Manchester City 10 yıldır ilk kez Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu kovalarken, saha içinde ve dışında gergin bir hava hakim oldu. Kaybedilen puanlar, Arsenal’in şampiyonluk yarışına yeniden dahil olma tehlikesini doğurmuştu; ancak Gunners’ın hafta ortasında Brighton’da yaşadığı aksilik bu gerilimi sona erdirdi. WSL kupasının akıbetiyle ilgili endişeler artık ortadan kalkmış olsa da, City taraftarları yıldız forvetleri Khadija Shaw'ın geleceği konusunda hâlâ endişeli.

Shaw'un mevcut sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve bu tarihe artık sadece birkaç hafta kalmış olmasına rağmen, bu sezon ligde 21 maçta 19 gol atarak bu ayın sonunda üst üste üçüncü kez WSL Altın Ayakkabı ödülünü kazanmaya hazırlanan oyuncu ile henüz bir uzatma anlaşması yapılmadı. Shaw'un bu turnuvadaki bir sonraki golü veya asistiyle, sadece 92 maçta 100. gol katkısına ulaşmış olacak. Bu inanılmaz bir rekor.

Yine de, gol önündeki bu üretkenliğin City'nin 2016'dan bu yana ilk kez WSL şampiyonluğunu kazanmasının ana nedenlerinden biri olmasına rağmen, tüm işaretler Shaw'un gelecek sezon bir lig rakibinde forma giyeceğine işaret ediyor. Perşembe sabahı, bu zaferin kesinleşmesinden sadece birkaç saat sonra, Guardian gazetesi Shaw'ın bu yaz City'den ayrılacağını ve The Athletic'in 29 yaşındaki oyuncuya yıllık 1 milyon sterlinlik (1,36 milyon dolar) bir teklifte bulunduğunu iddia ettiği Chelsea'nin, onu transfer etmek için en önde gelen aday olacağını bildirdi.

Birçok kez kıl payı kaçırılan şampiyonluklar ve yıllarca süren hayal kırıklıklarının ardından, Cityzens bu yıl her şeyi bir araya getirdi ve İngiltere'nin yeni şampiyonu oldu. Bu muhteşem başarının ardından dünya çapındaki forvetlerinin ayrılması, bu heyecan verici projeyi önemli ölçüde geriletecek olan, gerçekten sarsıcı bir hatadır.

    Nadir bir hata

    Bu, City'nin alıştığımız tarzı değil. Son yıllarda kulüp, sözleşme uzatmaları konusunda oldukça proaktif bir tutum sergilemişti; Shaw, Bordeaux'dan transfer olduktan sadece iki yıl sonra, 2022-23 sezonunun sonunda sözleşmesini uzatmıştı. Ertesi yıl, City dört önemli oyuncuyla daha sözleşme yeniledi: Khiara Keating, Yui Hasegawa, Leila Ouahabi ve Lauren Hemp. Ayrıca o dönemki teknik direktör Gareth Taylor'ın sözleşmesi de uzatıldı. Kerstin Casparij geçen sezon sözleşme yeniledi ve bu sezon Hasegawa, Mary Fowler, Alex Greenwood ve Rebecca Knaak gibi isimler de yeni sözleşmelere imza attı.

    Elbette, bu süre zarfında birkaç önemli oyuncu bedelsiz transferle takımdan ayrıldı; belki de en büyük darbe, bu sezon çocukluk kulübü Barcelona'ya dönen Laia Aleixandri'nin ayrılışıydı. Ancak 2023 yazında Georgia Stanway, Caroline Weir ve Lucy Bronze'un sözleşmelerinin sona ermesiyle takımdan ayrılması endişe yaratmış olsa da, City genel olarak sözleşmeler konusunda proaktif bir tutum sergiledi.

    İstikrarlı bir performans sergileyen

    Öyleyse neden Shaw'un durumu bu noktaya geldi? Bu oldukça şaşırtıcı, özellikle de tüm haberler Jamaika milli takım oyuncusunun Manchester'da kalmaya istekli olduğunu gösteriyor. Bu da pek sürpriz değil, zira 29 yaşındaki oyuncu 2021'de City'ye geldiğinden beri gerçek anlamda dünya çapında bir futbolcuya dönüştü ve hem saha içinde hem de saha dışında açıkça çok rahat ve huzurluydu.

    Eski teknik direktör Taylor, Shaw'ın yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için çalışmış ve onun 71 WSL maçında 62 gol attığı bir dönemi yönetmişti. Yeni teknik direktör Andree Jeglertz ise bu sezon, forvet oyuncusu için kendi versiyonunu oluşturmak üzere taktik düzenini ustaca değiştirdi. Miedema'nın Shaw'ın arkasında serbestçe hareket etmesine izin verilmesi, ikilinin oldukça iyi bir ortaklık kurmasına yol açtı ve bu durum, her iki oyuncunun bireysel istatistikleri ve takımın genel başarısı açısından etkili oldu.

    Tam oyuncu

    Shaw sadece bir gol makinesi de değil. Takım arkadaşlarına gol fırsatları yaratmak için gösterdiği çaba yeterince takdir edilmiyor; bu sezon yaptığı dört asistle ligin en çok asist yapan oyuncusuna sadece üç asist farkla yaklaşırken, 27 kilit pasıyla ligde sekizinci sırada yer alıyor. Bu son rakam, onu örneğin Fran Kirby ve Olivia Smith gibi oyuncuların önüne geçiriyor.

    Bir de savunma performansı var. City kadrosunda sadece dört oyuncu - ilk tercih edilen dörtlü savunma - bu sezon Shaw'dan daha fazla top uzaklaştırma yaptı. Shaw, kendi ceza sahasında sık sık hazır bulunarak duran topları kafayla uzaklaştırıyor. Forvetin presiyle önden liderlik etmesi de çok değerli. Takım arkadaşı Sam Coffey, sezonun başlarında onu "bu ligin ve dünyanın en iyi pres yapan dokuz numaralarından biri" olarak tanımladı.

    Savunulamaz bir top kaybı

    Tüm bunlar, Shaw'u kadın futbolunun en iyi santrforlarından biri, hatta belki de en iyisi yapıyor. Nitekim, Mart ayında Tottenham karşısında WSL tarihinin en hızlı hat-trick'ini gerçekleştirdikten sonra, Spurs teknik direktörü Martin Ho onu "açık ara farkla dünyanın en iyi forveti" olarak nitelemekten çekinmemişti.

    Bu nedenle, City'nin, kalmak istediği bir kulüpte onu yeni bir sözleşmeyle bağlamayı mutlak bir zorunluluk haline getirmemesi çok şaşırtıcı. The Guardian'ın haberinde, yeni sözleşmenin süresi müzakerelerdeki ana "engelle" olarak gösterildi, ancak her iki tarafın neyi tercih ettiği konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.

    Her ne olursa olsun, anlaşma sağlanamaması, City'nin yerini doldurması neredeyse imkansız olan, gerçek anlamda dünya çapında bir futbolcuyu kaybedeceği anlamına geliyor. Shaw gibi oyuncular, özellikle de Shaw gibi forvetler, her gün karşımıza çıkmaz. Avrupa'nın en iyi beş liginde, 29 yaşındaki oyuncunun 2021'de City'ye transferinden bu yana ondan daha fazla gol atan kimse yok. Bu, ne olursa olsun takımda tutmanız gereken türden bir oyuncu.

    Anlaşılabilir hayranlar

    Pazar günkü FA Cup yarı finalinde City’nin rakibi olan ve Shaw’ın transferiyle en çok anılan takım olan Chelsea, böylesine üst düzey bir forvetin değerini çok iyi biliyor.

    Yıllardır Sam Kerr, Blues formasıyla WSL'de en fazla gol atan oyuncu olarak takımın vazgeçilmez ismi olmuştur. Avustralya milli takımında forma giyen Kerr, Chelsea'nin iç sahadaki hakimiyeti süresince defalarca büyük maçların kahramanı olmuştur. Daha önce Wembley'i en sevdiği stadyum olarak göstermiş ve dört ziyaretinde beş gol attığı için "oraya gittiğinde hiç kupa kazanamadığı" olmamıştır.

    Ancak bu sezon, Kerr'in ön çapraz bağ sakatlığından dönüşü nedeniyle zaman zaman süre alması sınırlı olduğundan, Chelsea forvette bu güvenilir varlığı özlemiştir. Catarina Macario, Mart ayında San Diego Wave'e gitmeden önce bazı aksilikler yaşadı, Aggie Beever-Jones ayak bileği sorunuyla uğraşıyor ve Mayra Ramirez hamstring ameliyatı geçirdiği için tüm sezonu kaçırdı. Chelsea'nin tutarlı bir 9 numarası yoktu. Bu, WSL şampiyonluğunu savunmalarının bu kadar hayal kırıklığı yaratmasının en büyük nedenlerinden biri.

    Elbette, Blues'un hala maç kazandıran oyuncuları var. Lauren James, Mart ayındaki Lig Kupası finalinde bu rolü üstlendi ve bu hafta sonu City'nin şehre gelmesiyle benzer bir rol oynamayı umuyor. Ancak o ve Alyssa Thompson, teknik direktör Sonia Bompastor'un emrindeki forvet eksikliğini telafi etmek için bu sezon çeşitli derecelerde başarıyla merkezi bir role adapte olmak zorunda kalan oyuncular arasında yer alıyor.

    Akıl almaz bir ayrılık

    O halde Chelsea’nin Shaw’a ilgi duyması mantıklı. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki pek çok kulübün de City’nin yıldız forvetine göz dikmiş olması da mantıklı. Ancak yeni şampiyon olan takımın onu bırakması mantıklı değil.

    Chelsea'nin WSL'de üst üste altı kez şampiyon olma serisini sonlandıran takım haline gelen City için bu yaz, kendi başarı serisini göz önünde bulundurarak sağlam temeller üzerine inşa edecekleri heyecan verici bir dönem olmalı. Ancak bu zaferin devasa ve neredeyse yeri doldurulamaz sütunlarından birini, üstelik muhtemelen bir iç rakibe kaptırmak, City'nin bundan sonra gerçekten ilerleyebilme kabiliyeti konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor.

