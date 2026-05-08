Pay Bunny'ye parasını ödeyin! Chelsea, WSL'nin en golcü oyuncusuna yaklaşırken, Man City Khadija Shaw'ı bırakarak büyük bir hata yapıyor

Shaw'un mevcut sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve bu tarihe artık sadece birkaç hafta kalmış olmasına rağmen, bu sezon ligde 21 maçta 19 gol atarak bu ayın sonunda üst üste üçüncü kez WSL Altın Ayakkabı ödülünü kazanmaya hazırlanan oyuncu ile henüz bir uzatma anlaşması yapılmadı. Shaw'un bu turnuvadaki bir sonraki golü veya asistiyle, sadece 92 maçta 100. gol katkısına ulaşmış olacak. Bu inanılmaz bir rekor.

Yine de, gol önündeki bu üretkenliğin City'nin 2016'dan bu yana ilk kez WSL şampiyonluğunu kazanmasının ana nedenlerinden biri olmasına rağmen, tüm işaretler Shaw'un gelecek sezon bir lig rakibinde forma giyeceğine işaret ediyor. Perşembe sabahı, bu zaferin kesinleşmesinden sadece birkaç saat sonra, Guardian gazetesi Shaw'ın bu yaz City'den ayrılacağını ve The Athletic'in 29 yaşındaki oyuncuya yıllık 1 milyon sterlinlik (1,36 milyon dolar) bir teklifte bulunduğunu iddia ettiği Chelsea'nin, onu transfer etmek için en önde gelen aday olacağını bildirdi.

Birçok kez kıl payı kaçırılan şampiyonluklar ve yıllarca süren hayal kırıklıklarının ardından, Cityzens bu yıl her şeyi bir araya getirdi ve İngiltere'nin yeni şampiyonu oldu. Bu muhteşem başarının ardından dünya çapındaki forvetlerinin ayrılması, bu heyecan verici projeyi önemli ölçüde geriletecek olan, gerçekten sarsıcı bir hatadır.