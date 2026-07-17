Paulo Fonseca, Milan hakkında yeniden konuştu: "Amorim, Cardinale tarafından sıcak karşılandı, ben ise yalnız bırakıldım. Ben de hakimiyet kuran bir futbol oynamak istiyordum, ama bana zaman tanınmadı"

“Hayal kırıklığına uğradım, evet, çünkü iki yıl önce beni bir amaç uğruna çağırdılar: takımın oyun stilini değiştirmek. Kulüp bana, ‘Milan’ın hakimiyet kurmasını, topu elinde tutmasını ve rakip yarı sahada oynamasını istiyoruz’ demişti. ‘Mükemmel,’ diye cevap verdim, ‘bu benim futbol anlayışımla aynı.’ Ama gerçek şu ki, değişim zaman alır ve İtalya’da bu tarz bir futbol oynamak kolay değil. Bunu başarmak için öncelikle oyuncuların zihniyetini değiştirmek gerekiyor. Kibirli görüneceğim belki, ama ben o yolda ilerlemeye başlamıştım ve benden sonra Milan’ın benim yönetimimde sergilediği oyun kalitesini bir daha hiç göstermediğini gördüm,” diyor Fonseca, “Sportweek” dergisine verdiği röportajda içini dökerek.