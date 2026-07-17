Paulo Fonseca yeniden konuşmaya başladı ve bu kez Milan’ın başında geçirdiği çok kısa süreli deneyimi hakkında da konuştu. La Gazzetta dello Sport dergisinin “Sportweek” ekine verdiği röportajda, Lyon teknik direktörü, 2024/2025 sezonunda, kendisi gibi Portekizli olan Sergio Conceiçao'nun göreve gelmesinden önce, Rossoneri'nin başında geçirdiği 5 ayda nelerin yolunda gitmediğini analiz ediyor. Conceiçao da kısa süren görev süresinin sonunda görevinden ayrılmıştı. Kulüp başkanı Gerry Cardinale’nin kısa süre önce başlattığı teknik kadro değişikliği, Milan’ın başına yeni bir Portekizli teknik direktör olan Rubén Amorim’i getirdi ve Fonseca bu konuya da değinmek istedi.
Çeviri:
Paulo Fonseca, Milan hakkında yeniden konuştu: "Amorim, Cardinale tarafından sıcak karşılandı, ben ise yalnız bırakıldım. Ben de hakimiyet kuran bir futbol oynamak istiyordum, ama bana zaman tanınmadı"
MILAN'DAN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM
“Hayal kırıklığına uğradım, evet, çünkü iki yıl önce beni bir amaç uğruna çağırdılar: takımın oyun stilini değiştirmek. Kulüp bana, ‘Milan’ın hakimiyet kurmasını, topu elinde tutmasını ve rakip yarı sahada oynamasını istiyoruz’ demişti. ‘Mükemmel,’ diye cevap verdim, ‘bu benim futbol anlayışımla aynı.’ Ama gerçek şu ki, değişim zaman alır ve İtalya’da bu tarz bir futbol oynamak kolay değil. Bunu başarmak için öncelikle oyuncuların zihniyetini değiştirmek gerekiyor. Kibirli görüneceğim belki, ama ben o yolda ilerlemeye başlamıştım ve benden sonra Milan’ın benim yönetimimde sergilediği oyun kalitesini bir daha hiç göstermediğini gördüm,” diyor Fonseca, “Sportweek” dergisine verdiği röportajda içini dökerek.
YALNIZ BIRAKILDI
Fonseca herkese biraz eleştiri yöneltiyor ve Amorim’in İtalya’daki ilk günlerine kıyasla kendisine gösterilen farklı muameleyi, özellikle de medyada yer bulma konusunda, eleştiriyor: “Amorim’in Milanello’ya geldiğinde Cardinale’nin bizzat onu beklediğini gördüm. Oysa ben geldiğimde kimse yoktu. Zihniyet değişikliği için beni istemişlerdi. Bana zaman tanımadılar, ama pek çok güzel maç oynadık. Ve benden sonra bu bir daha olmadı.”
OYUNCULARA YÖNELİK SALDIRI
Son olarak Paulo Fonseca, Sportweek dergisinde yer alan yazısında, Milan soyunma odasındaki bazı etkili isimlerle yaşadığı karmaşık ilişkiyi yeniden gündeme getiriyor. Sorunları, örneğin Theo Hernandez ve Rafael Leao ile çatışmaya girmesiyle başladı. Bu iki oyuncu, Ağustos 2024’te Lazio ile oynanan maçta, bir önceki Parma maçında gösterdikleri zayıf savunma performansı nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı ve daha sonra Olimpico’daki soğuma molası sırasında sahaya çıkarken yaşanan meşhur “isyanın” başrol oyuncuları olmuştu. “İtalya’da genellikle oyuncular kulüpten daha ağır basar. Eğer birisi, ne kadar iyi olursa olsun, hak etmiyorsa benim takımımda oynamazdı, çünkü kimse Milan’dan daha büyük değildir,” diye ekliyor Fonseca.
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