AFP
Çeviri:
Paulo Fonseca, Lyon'un form düşüşü sırasında Endrick'e yönelik 'çok haksız' eleştirilere yanıt verdi
Kariyerdeki dönüm noktaları ve medya baskısı
Ligue 1'deki ikinci maçında Metz'e karşı kariyerinin ilk hat-trickini gerçekleştirmesine ve Coupe de France'da hayati goller atmasına rağmen, menajer, Ocak ayında takıma katıldığından beri ilk "balayı dönemi"nin ilk gerçek sınavıyla karşı karşıya kalması nedeniyle forveti eleştirilerden sürekli korumak zorunda kaldı. Fonseca için, Madrid'den kiralanan oyuncu hakkındaki anlatı, oyuncunun hala ihtiyaç duyduğu gelişim desteğini göz ardı ederek, haksız bir şekilde sadece gollerle ilişkilendirilmeye başladı.
- AFP
Rüya gibi bir başlangıç kötü sonuçlanır
Brezilyalı oyuncu, Ocak ayında Metz'e karşı oynanan maçtan bu yana ligde gol atamadı ve gol orucunun Lyon'un genel formundaki düşüşle aynı zamana denk geldi. Fonseca'nın takımı son dört maçından üçünü kaybetti. Son zamanlarda, genç forvet, yorumcular ve taraftarların eleştirilerinin hedefinde yer aldı ve topu bencilce kullanmak ve son üçte bir alanda kötü kararlar vermekle suçlandı.
Fonseca 'haksız' beklentileri eleştiriyor
Baskı artarken, Fonseca genç yıldızını artan tepkilerden korumak için devreye girdi. Pazar günü Paris FC ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Endrick yedek olarak sahaya çıkmasına rağmen etkili olamayınca, Fonseca eleştirenlere oyuncunun yaşını ve daha önce rekabetçi maçlarda oynamamış olmasını hatırlattı.
"O sadece 19 yaşında; ondan çok şey bekliyorsunuz. Endrick bir yıldan fazla süre oynamadan geçirdi ve şimdi neredeyse her maçta oynuyor" dedi Fonseca gazetecilere. Teknik direktör, beklentilerin ağırlığının aşırı hale geldiğini açıkça hissediyor: "Gol attığında değerlendirmeler çok olumlu, ama gol atmadığında [eleştiriler] çok ağır ve haksız."
- AFP
Taktiksel ayarlamalar ve öğrenme eğrileri
Fonseca, Endrick'in sağ kanatta oynamaya alışırken bir öğrenme süreci yaşadığını itiraf etti. "Geldiğinde sağ kanatta oynadı, ancak arkaya koşarken en iyi seçeneğin ne olduğunu ona anlatmak zordu. O her zaman topu istiyor, ama biz de onun arkaya koşmasını istiyoruz" diye açıkladı teknik direktör.
Fransız ligi son aşamasına girerken, baskı hala yüksek. Şu an için Endrick, "haksız" etiketlerin uzun vadeli gelişimini engellememesi için kararlı olan menajerinin tam desteğine sahip.
Reklam