Paulo Fonseca, Lyon'un form düşüşü sırasında Endrick'e yönelik 'çok haksız' eleştirilere yanıt verdi

Baskı artarken, Fonseca genç yıldızını artan tepkilerden korumak için devreye girdi. Pazar günü Paris FC ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Endrick yedek olarak sahaya çıkmasına rağmen etkili olamayınca, Fonseca eleştirenlere oyuncunun yaşını ve daha önce rekabetçi maçlarda oynamamış olmasını hatırlattı.

"O sadece 19 yaşında; ondan çok şey bekliyorsunuz. Endrick bir yıldan fazla süre oynamadan geçirdi ve şimdi neredeyse her maçta oynuyor" dedi Fonseca gazetecilere. Teknik direktör, beklentilerin ağırlığının aşırı hale geldiğini açıkça hissediyor: "Gol attığında değerlendirmeler çok olumlu, ama gol atmadığında [eleştiriler] çok ağır ve haksız."