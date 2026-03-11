Goal.com
خالد محمود

Çeviri:

Paulo Fonseca, Lyon'un form düşüşü sırasında Endrick'e yönelik 'çok haksız' eleştirilere yanıt verdi

Olympique Lyonnais teknik direktörü Paulo Fonseca, Endrick'i kararlı bir şekilde savundu ve Brezilyalı oyuncuya yönelik artan eleştirileri "çok haksız" ve gerici olarak nitelendirdi. 19 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'den transferi, kariyerini kurtaran bir hamle olarak görülse de, bu zor dönemde genç oyuncunun Fransız futboluna entegrasyonunu belirleyen, Fonseca'nın ona olan sarsılmaz inancı oldu.

  • Kariyerdeki dönüm noktaları ve medya baskısı

    Ligue 1'deki ikinci maçında Metz'e karşı kariyerinin ilk hat-trickini gerçekleştirmesine ve Coupe de France'da hayati goller atmasına rağmen, menajer, Ocak ayında takıma katıldığından beri ilk "balayı dönemi"nin ilk gerçek sınavıyla karşı karşıya kalması nedeniyle forveti eleştirilerden sürekli korumak zorunda kaldı. Fonseca için, Madrid'den kiralanan oyuncu hakkındaki anlatı, oyuncunun hala ihtiyaç duyduğu gelişim desteğini göz ardı ederek, haksız bir şekilde sadece gollerle ilişkilendirilmeye başladı.

  • FBL-FRA-LIGUE1-METZ-LYONAFP

    Rüya gibi bir başlangıç kötü sonuçlanır

    Brezilyalı oyuncu, Ocak ayında Metz'e karşı oynanan maçtan bu yana ligde gol atamadı ve gol orucunun Lyon'un genel formundaki düşüşle aynı zamana denk geldi. Fonseca'nın takımı son dört maçından üçünü kaybetti. Son zamanlarda, genç forvet, yorumcular ve taraftarların eleştirilerinin hedefinde yer aldı ve topu bencilce kullanmak ve son üçte bir alanda kötü kararlar vermekle suçlandı.

  • Fonseca 'haksız' beklentileri eleştiriyor

    Baskı artarken, Fonseca genç yıldızını artan tepkilerden korumak için devreye girdi. Pazar günü Paris FC ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Endrick yedek olarak sahaya çıkmasına rağmen etkili olamayınca, Fonseca eleştirenlere oyuncunun yaşını ve daha önce rekabetçi maçlarda oynamamış olmasını hatırlattı.

    "O sadece 19 yaşında; ondan çok şey bekliyorsunuz. Endrick bir yıldan fazla süre oynamadan geçirdi ve şimdi neredeyse her maçta oynuyor" dedi Fonseca gazetecilere. Teknik direktör, beklentilerin ağırlığının aşırı hale geldiğini açıkça hissediyor: "Gol attığında değerlendirmeler çok olumlu, ama gol atmadığında [eleştiriler] çok ağır ve haksız."

  • FRANCE-LYON-SPORT-FOOTBALL-COUPE DE FRANCE-OLYMPIQUE LYONNAIS-OLAFP

    Taktiksel ayarlamalar ve öğrenme eğrileri

    Fonseca, Endrick'in sağ kanatta oynamaya alışırken bir öğrenme süreci yaşadığını itiraf etti. "Geldiğinde sağ kanatta oynadı, ancak arkaya koşarken en iyi seçeneğin ne olduğunu ona anlatmak zordu. O her zaman topu istiyor, ama biz de onun arkaya koşmasını istiyoruz" diye açıkladı teknik direktör. 

    Fransız ligi son aşamasına girerken, baskı hala yüksek. Şu an için Endrick, "haksız" etiketlerin uzun vadeli gelişimini engellememesi için kararlı olan menajerinin tam desteğine sahip.


