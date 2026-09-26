İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a göre, Giallorossi yönetimi, sadece tribünde oturmaları için oyuncuları serbest bırakmak yerine Serie A'da liderliği korumak adına kadro sağlığına öncelik verdi.

Yayın organı, teknik adamın endişelerine de dikkat çekti: "Teknik direktör, Como deplasmanına odaklanmış durumda ve oyuncunun iki kıtalararası uçuş nedeniyle üç günlük antrenmanı kaçırmasını istemiyor."

Gazete ayrıca yıldız ismin duygusal ikileminin de altını çizdi: "Leo Messi'ye hayır demek zor, hele davet, tüm Arjantin'i ve ötesini birkaç saatliğine durma noktasına getirecek bir veda kutlaması içinken.

"Üstelik Paulo Dybala da La Pulga'nın Arjantin formasıyla çıkacağı son maçı gerçekten kaçırmaktan nefret ederdi. Ancak Como - Roma maçından sadece beş gün önce ve Real Madrid'e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından bir hafta önce yapılacak kıtalararası bir yolculuğa Gasperini'nin koyduğu vetoyu göz ardı etmek de bir o kadar zor."