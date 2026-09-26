IPA Sport
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Paulo Dybala, Gian Piero Gasperini'nin Lionel Messi'nin Arjantin'e veda maçına gitmesine izin vermemesi sonrası Roma'da ikilemle karşı karşıya
Gasperini transatlantik yolculuğu engelliyor
Roma Teknik Direktörü Gasperini'nin, Dybala ile Nahuel Molina'nın Messi'nin veda maçı için Arjantin'e gitmesine izin vermeyi reddettiği bildirildi. Arjantin Futbol Federasyonu, 2022 Dünya Kupası'nı kazanan tüm oyuncuları, 6 Ekim'de Benin ile oynanacak maç için Estadio Monumental'da onur konuğu olarak yer almaya davet etti. Ancak Gasperini, iki kilit oyuncunun yorucu 14 saatlik kıtalararası uçuşlar yapmasına ve üç antrenmanı kaçırmasına izin verme konusunda isteksiz.
- AFP
Kritik fikstürler seyahat vetosunu tetikledi
İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a göre, Giallorossi yönetimi, sadece tribünde oturmaları için oyuncuları serbest bırakmak yerine Serie A'da liderliği korumak adına kadro sağlığına öncelik verdi.
Yayın organı, teknik adamın endişelerine de dikkat çekti: "Teknik direktör, Como deplasmanına odaklanmış durumda ve oyuncunun iki kıtalararası uçuş nedeniyle üç günlük antrenmanı kaçırmasını istemiyor."
Gazete ayrıca yıldız ismin duygusal ikileminin de altını çizdi: "Leo Messi'ye hayır demek zor, hele davet, tüm Arjantin'i ve ötesini birkaç saatliğine durma noktasına getirecek bir veda kutlaması içinken.
"Üstelik Paulo Dybala da La Pulga'nın Arjantin formasıyla çıkacağı son maçı gerçekten kaçırmaktan nefret ederdi. Ancak Como - Roma maçından sadece beş gün önce ve Real Madrid'e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından bir hafta önce yapılacak kıtalararası bir yolculuğa Gasperini'nin koyduğu vetoyu göz ardı etmek de bir o kadar zor."
Dybala milli takım seçimine dahil edilmedi
40 kez milli olan ve Messi ile 18 maçta birlikte forma giyen Dybala, Eylül 2024'ten bu yana Lionel Scaloni'den davet almadı. Matias Soule gibi takım arkadaşları Arjantin Milli Takımı görevi için ayrılırken, 32 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon beş maçta yaptığı dört asistle Roma için kritik önemini koruyor. Gasperini, nihai kararı vermek için salı günkü antrenman sırasında oyun kurucuyla doğrudan görüşmeyi planlıyor.
Lider zorlu bir sınavla karşı karşıya
Roma, beş maçta topladığı 13 puanla Serie A'nın zirvesinde yer alıyor ve averajla rakipleri Inter ile Lazio'nun önünde bulunuyor. Gasperini'nin ekibini milli ara sonrası 11 Ekim'de Nico Paz'ın Como'suna konuk olacakları zorlu bir sınav bekliyor. Sadece birkaç gün sonra ise başkent ekibinin Avrupa devi Real Madrid'e karşı oynanacak dev Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde tüm odağını koruması gerekecek.
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